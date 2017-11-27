Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск
Локомотив М
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М
Зенит
Футбол. Зарубежный
26.11
Монако1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
26.11
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ювентус3
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Беневенто
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Чудо на льду: бронза Воронова в США вывела его в Финал Гран-при
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
Титул «Мисс Вселенная» получила тренер по самообороне из ЮАР
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
7Гран-при Абу-Даби
8«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
09:31 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Зенита» Манчини заявил, что для него было бы честью возглавить сборную Италии

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини заявил, что для него было бы большой честью возглавить сборную Италии по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Итальянцы не смогли отобраться в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России, уступив в стыковых матчах сборной Швеции, после чего Джампьеро Вентура был отправлен в отставку с поста главного тренера «Скуадры Адзурры».

Читайте также
«Каррера мог бы добиться успеха со сборной Италии, Манчини — нет»

Манчини, в июне возглавивший «Зенит», называется одним из кандидатов на вакантную должность.

«Возглавлять сборную своей страны — это заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы большой честью», — приводит Football Italia слова Манчини, сказанные в интервью Rai Sport.

«Зенит» после 17 туров занимает второе место в чемпионате России, отставая на три балла от лидирующего московского «Локомотива».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Чудо на льду: бронза Воронова в США вывела его в Финал Гран-при
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче чемпионата России
Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию
Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным
Спорт-Экспресс
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь