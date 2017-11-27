Тренер «Зенита» Манчини заявил, что для него было бы честью возглавить сборную Италии

Источник: РИА "Новости"

Итальянцы не смогли отобраться в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России, уступив в стыковых матчах сборной Швеции, после чего Джампьеро Вентура был отправлен в отставку с поста главного тренера «Скуадры Адзурры».

Манчини, в июне возглавивший «Зенит», называется одним из кандидатов на вакантную должность.

«Возглавлять сборную своей страны — это заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы большой честью», — приводит Football Italia слова Манчини, сказанные в интервью Rai Sport.