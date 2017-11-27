«СКА-Хабаровск» даст бой московскому «Локомотиву» на своём поле

Источник: Восток Медиа

Игроки хабаровского СКА в 18 туре чемпионата России по футболу примут на своём поле московский «Локомотив». Столичная команда на сегодняшний день занимает первую строчку в турнирной таблице, отрыв от идущего вторым санкт-петербургского «Зенита» составляет три очка. Дальневосточники остаются на последнем месте.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что московский клуб пытался перенести встречу на одну из резервных арен на юге страны. Ранее синоптики прогнозировали, что в день матча в дальневосточной столице будет 20-градусный мороз, однако ближе к 27 ноября перспективы стали более оптимистичными. Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский заявил, что в переносе игры нет смысла, раз чемпионат рассчитан на осень-весну.

Против проведения матча 18-го тура чемпионата России в дальневосточной столице между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом» выступил глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов. По его мнению, в сильный мороз игроки рискуют получить травмы. Однако Российская футбольная Премьер-лига решила, что мороз не помешает игре. Готовность поля к матчу лично проверил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«На поле хабаровской арены в этом матче теоретически можно будет увидеть девятерых потенциальных участников финального раунда ЧМ-2018 по футболу, в том числе четверых игроков из “обоймы” сборной России. Это полузащитники Алексей и Антон Миранчуки, Владислав Игнатьев и Дмитрий Тарасов. Атакующий полузащитник Джефферсон Фарфан — лидер сборной Перу, защитник Ведран Чорлука — ключевой игрок сборной Хорватии, Мацей Рыбус привлекается к матчам и сборам польской сборной, полузащитник Мануэл Фернандеш и нападающий Эдер — игроки национальной команды Португалии, действующего чемпиона Европы», — сообщается на официальном сайте хабаровского СКА.

Из-за травмы в Хабаровск не прибыл голкипер Маринато Гильерме, участник ЧЕ-2016 в составе сборной России.

На прошедших выходных отношения между собой выяснили молодёжные команды СКА и «Локомотива». Москвичи не оставили дальневосточникам шансов, забив в их ворота шесть безответных голов.