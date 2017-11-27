«СКА-Хабаровск» даст бой московскому «Локомотиву» на своём поле

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.11
Монако1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
26.11
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ювентус3
Кротоне0
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск
Локомотив М
Футбол. Зарубежный
26.11
Сталь Д0
Динамо К2
Футбол. Зарубежный
26.11
Заря Лг1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
26.11
Вильярреал2
Севилья3
Футбол. Зарубежный
26.11
Кельн0
Герта2
Футбол. Зарубежный
26.11
Лацио1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
26.11
Хаддерсфилд1
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
26.11
Марсель1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
26.11
Реал Сосьедад2
Лас-Пальмас2
Футбол. Зарубежный
26.11
Александрия3
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
26.11
Гамбург3
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
26.11
Бернли0
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ницца0
Лион5
Футбол. Зарубежный
26.11
Дженоа1
Рома1
Футбол. Зарубежный
26.11
Милан0
Торино0
Футбол. Зарубежный
26.11
Удинезе0
Наполи1
Футбол. Премьер-лига
26.11
Ростов2
Анжи0
Футбол. Зарубежный
26.11
Саутгемптон4
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
26.11
Верес3
Черноморец Од1
Все события
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ
Сборная России стала шестой в смешанной эстафете на этапе КМ
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
04:30 (мск), источник: Восток Медиа

«СКА-Хабаровск» даст бой московскому «Локомотиву» на своём поле

Соперники дальневосточников лидируют в чемпионате России по футболу.

Источник: Восток Медиа

Игроки хабаровского СКА в 18 туре чемпионата России по футболу примут на своём поле московский «Локомотив». Столичная команда на сегодняшний день занимает первую строчку в турнирной таблице, отрыв от идущего вторым санкт-петербургского «Зенита» составляет три очка. Дальневосточники остаются на последнем месте.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что московский клуб пытался перенести встречу на одну из резервных арен на юге страны. Ранее синоптики прогнозировали, что в день матча в дальневосточной столице будет 20-градусный мороз, однако ближе к 27 ноября перспективы стали более оптимистичными. Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский заявил, что в переносе игры нет смысла, раз чемпионат рассчитан на осень-весну.

Против проведения матча 18-го тура чемпионата России в дальневосточной столице между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом» выступил глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов. По его мнению, в сильный мороз игроки рискуют получить травмы. Однако Российская футбольная Премьер-лига решила, что мороз не помешает игре. Готовность поля к матчу лично проверил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«На поле хабаровской арены в этом матче теоретически можно будет увидеть девятерых потенциальных участников финального раунда ЧМ-2018 по футболу, в том числе четверых игроков из “обоймы” сборной России. Это полузащитники Алексей и Антон Миранчуки, Владислав Игнатьев и Дмитрий Тарасов. Атакующий полузащитник Джефферсон Фарфан — лидер сборной Перу, защитник Ведран Чорлука — ключевой игрок сборной Хорватии, Мацей Рыбус привлекается к матчам и сборам польской сборной, полузащитник Мануэл Фернандеш и нападающий Эдер — игроки национальной команды Португалии, действующего чемпиона Европы», — сообщается на официальном сайте хабаровского СКА.

Из-за травмы в Хабаровск не прибыл голкипер Маринато Гильерме, участник ЧЕ-2016 в составе сборной России.

На прошедших выходных отношения между собой выяснили молодёжные команды СКА и «Локомотива». Москвичи не оставили дальневосточникам шансов, забив в их ворота шесть безответных голов.

Встреча между главными командами начнётся в 19:00 по хабаровскому времени. Руководство СКА приняло решение сделать вход на стадион 27 ноября бесплатным — те, кто заранее купил билеты на противостояние «армейцев» с лидерами Премьер-лиги, смогут обменять их на «проходки» на любой домашний матч весенней части чемпионата.

 Российские и японские военные корабли разобрались с «пиратами» в Приморье
«Ночь искусств» по-семейному прошла в музее истории Хабаровска
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ
Сборная России стала шестой в смешанной эстафете на этапе КМ
«Валенсия» со скандалом сыграла вничью с «Барселоной»
Подарок от Халка, новой логотип и другие итоги финала Формулы-1
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче чемпионата России
Два гола Бухарова позволили «Ростову» победить «Анжи»
ЦСКА одержал волевую победу над «Адмиралом»
Спорт-Экспресс
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь