Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным

«Администрация “СКА-Хабаровска” приняла решение сделать свободным вход на матч с лидером чемпионата России — “Локомотивом”, — говорится в сообщении. — Те, кто приобрел на этот матч билеты заранее, могут выбрать для посещения любую игру СКА из программы игр 2018 года».