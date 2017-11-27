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Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным
ТАСС, 27 ноября. Вход на матч 18-го тура Российской футбольной
ТАСС, 27 ноября. Вход на матч 18-го тура Российской футбольной
Матч команд пройдет в Хабаровске в понедельник.
На начало встречи (12:00 мск) в Хабаровске ожидается около 13 градусов мороза.
«Администрация “СКА-Хабаровска” приняла решение сделать свободным вход на матч с лидером чемпионата России — “Локомотивом”, — говорится в сообщении. — Те, кто приобрел на этот матч билеты заранее, могут выбрать для посещения любую игру СКА из программы игр 2018 года».
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. «СКА-Хабаровск» идет последним с 12 баллами.