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08:05 (мск), источник: ТАСС

Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным

ТАСС, 27 ноября. Вход на матч 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом» будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Матч команд пройдет в Хабаровске в понедельник.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 12:00
СКА-Хабаровск
-Локомотив М-

На начало встречи (12:00 мск) в Хабаровске ожидается около 13 градусов мороза.

«Администрация “СКА-Хабаровска” приняла решение сделать свободным вход на матч с лидером чемпионата России — “Локомотивом”, — говорится в сообщении. — Те, кто приобрел на этот матч билеты заранее, могут выбрать для посещения любую игру СКА из программы игр 2018 года».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. «СКА-Хабаровск» идет последним с 12 баллами.

СКА-Хабаровск
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Локомотив М
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