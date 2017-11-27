«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» отстает от занимающего второе место «Зенита» на пять очков, и матч против принципиального соперника из Санкт-Петербурга может стать определяющим для чемпиона — поражение оставит минимальные шансы на сохранение титула. «Зенит» в случае неудачи может на шесть очков отпустить вперед «Локомотив», который сыграет против аутсайдера.

Весной домашняя победа над «Зенитом» со счетом 2:1 фактически открыла «Спартаку» путь к чемпионскому титулу, тогда как в августе команда из Санкт-Петербурга взяла убедительный реванш, разгромив чемпиона — 5:1. Летом казалось, что солидно укомплектовавшийся «Зенит» в нынешнем сезоне совершит легкую прогулку к чемпионскому титулу, однако, как и год назад, в игре команды наступил спад, который подопечные Роберто Манчини сумели преодолеть лишь в предыдущем туре, разгромив со счетом 5:0 «Тосно».

Перед победой в «ленинградском дерби» «Зенит» не сумел выиграть в пяти матчах чемпионата страны и в четырех — забить гол, упустив лидерство. В четверг «Зенит» одержал победу и в матче Лиги Европы с македонским «Вардаром» (2:1), причем Манчини предоставил отдых практически всем футболистам основного состава.

«Спартак» еврокубковый матч провел во вторник, довольствовавшись домашней ничьей в Лиге чемпионов со словенским «Марибором» (1:1) и сохранив шансы на выход в 1/8 финала. В чемпионате России «Спартак» не проигрывает уже 10 матчей, неделю назад одержав гостевую победу над «Краснодаром» — 4:1.

В Москве без Лунева

В состав «Спартака» вернулся после тяжелой травмы колена Роман Зобнин, который во встрече с «Зенитом» может выйти в стартовом составе. Восстановился и Андрей Ещенко, однако, по мнению главного тренера красно-белых Массимо Карреры, защитник пока не готов играть с первых минут.

В «Зените» ждали возвращения в строй голкипера Андрея Лунева, который получил сотрясение мозга в матче за сборную России с испанцами — в столкновении с форвардом соперников Родриго. Однако в Москву Лунев не полетел, и в воротах снова будет играть Юрий Лодыгин. Не сможет помочь «Зениту» и Олег Шатов.

«Спартак» и «Зенит» проведут 48-й матч в чемпионатах России, у «Спартака» пока преимущество — 17 побед при 18 поражениях. При этом «Зенит» не побеждал соперника в Москве на протяжении пяти лет.

100-й матч в премьер-лиге проведет нападающий «Спартака» Квинси Промес — в чемпионатах России он забил 51 мяч, из которых восемь — в нынешнем сезоне. В споре бомбардиров Промес уступает зенитовцу Александру Кокорину (9). Кокорин против «Вардара» не играл и наверняка выйдет на поле в матче со «Спартаком» с первых минут.

Матч «Спартака» и «Зенита» пройдет на «Открытие-Арене», начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

«Локомотив» все-таки в Хабаровске

«Локомотив» сыграет матч в Хабаровске, хотя тренерский штаб и руководство лидера чемпионата страны просило дальневосточный клуб и премьер-лигу перенести игру на запасной стадион. Еще накануне температура воздуха в Хабаровске опустилась до 20 градусов мороза, однако в день игры ожидается не более -12 градусов, и в такую погоду в футбол, по мнению руководства РФПЛ, играть можно. В любом случае, окончательное решение о переносе матча будет за главным арбитром — Романом Галимовым из Улан-Удэ.

«Локомотив» в четверг одержал важнейшую победу в Лиге Европы — над датским «Копенгагеном» (2:1) благодаря двум мячам Джефферсона Фарфана. Команде Юрия Семина была необходима победа над конкурентом, и предоставить отдых кому-нибудь из своих ведущих игроков наставник «Локомотива» не мог. Хабаровский клуб без боя не сдается никому, однако потерпел три поражения подряд, прочно обосновавшись на последнем месте. Неделю назад в Хабаровск приезжал ЦСКА и добился непростой победы со счетом 4:2.

В августе команды сыграли первый матч в премьер-лиге, и «Локомотив» победил хабаровчан со счетом 1:0 благодаря мячу Алексея Миранчука. «Локомотив» сохранит лидерство даже в случае поражения и победы «Зенита», однако у команды Семина по итогам тура хорошие шансы увеличить преимущество над конкурентами.

Матч пройдет на хабаровском стадионе имени Ленина, начало — 12:00 мск.

18-й тур стартовал в пятницу, когда «Амкар» победил «Динамо» (2:1). В субботу «Тосно» победил «Арсенал» (3:2), а «Ахмат» — «Уфу» (2:1). В воскресенье «Урал» проиграл «Краснодару» (0:1), «Рубин» — ЦСКА (0:1), тогда как «Ростов» победил «Анжи» (2:0).