«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче чемпионата России

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.11
Монако1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
26.11
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ювентус3
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
26.11
Сталь Д0
Динамо К2
Футбол. Зарубежный
26.11
Заря Лг1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
26.11
Вильярреал2
Севилья3
Футбол. Зарубежный
26.11
Кельн0
Герта2
Футбол. Зарубежный
26.11
Лацио1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
26.11
Хаддерсфилд1
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
26.11
Марсель1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
26.11
Реал Сосьедад2
Лас-Пальмас2
Футбол. Зарубежный
26.11
Александрия3
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
26.11
Гамбург3
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
26.11
Бернли0
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ницца0
Лион5
Футбол. Зарубежный
26.11
Дженоа1
Рома1
Футбол. Зарубежный
26.11
Милан0
Торино0
Футбол. Зарубежный
26.11
Удинезе0
Наполи1
Футбол. Премьер-лига
26.11
Ростов2
Анжи0
Футбол. Зарубежный
26.11
Саутгемптон4
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск
Локомотив М
Футбол. Зарубежный
26.11
Верес3
Черноморец Од1
Футбол. Премьер-лига
26.11
Рубин0
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
26.11
Депортиво2
Атлетик2
Все события
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ
Сборная России стала шестой в смешанной эстафете на этапе КМ
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
10«Зенит» разгромил «Тосно»
01:30 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче чемпионата России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Два матча в Хабаровске и Москве пройдут в понедельник в 18-м туре чемпионата России по футболу. В центральной встрече тура чемпион России «Спартак» примет «Зенит», тогда как лидер «Локомотив» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском».

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» отстает от занимающего второе место «Зенита» на пять очков, и матч против принципиального соперника из Санкт-Петербурга может стать определяющим для чемпиона — поражение оставит минимальные шансы на сохранение титула. «Зенит» в случае неудачи может на шесть очков отпустить вперед «Локомотив», который сыграет против аутсайдера.

Весной домашняя победа над «Зенитом» со счетом 2:1 фактически открыла «Спартаку» путь к чемпионскому титулу, тогда как в августе команда из Санкт-Петербурга взяла убедительный реванш, разгромив чемпиона — 5:1. Летом казалось, что солидно укомплектовавшийся «Зенит» в нынешнем сезоне совершит легкую прогулку к чемпионскому титулу, однако, как и год назад, в игре команды наступил спад, который подопечные Роберто Манчини сумели преодолеть лишь в предыдущем туре, разгромив со счетом 5:0 «Тосно».

Перед победой в «ленинградском дерби» «Зенит» не сумел выиграть в пяти матчах чемпионата страны и в четырех — забить гол, упустив лидерство. В четверг «Зенит» одержал победу и в матче Лиги Европы с македонским «Вардаром» (2:1), причем Манчини предоставил отдых практически всем футболистам основного состава.

«Спартак» еврокубковый матч провел во вторник, довольствовавшись домашней ничьей в Лиге чемпионов со словенским «Марибором» (1:1) и сохранив шансы на выход в 1/8 финала. В чемпионате России «Спартак» не проигрывает уже 10 матчей, неделю назад одержав гостевую победу над «Краснодаром» — 4:1.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 19:30
Спартак М
-Зенит-

В Москве без Лунева

В состав «Спартака» вернулся после тяжелой травмы колена Роман Зобнин, который во встрече с «Зенитом» может выйти в стартовом составе. Восстановился и Андрей Ещенко, однако, по мнению главного тренера красно-белых Массимо Карреры, защитник пока не готов играть с первых минут.

В «Зените» ждали возвращения в строй голкипера Андрея Лунева, который получил сотрясение мозга в матче за сборную России с испанцами — в столкновении с форвардом соперников Родриго. Однако в Москву Лунев не полетел, и в воротах снова будет играть Юрий Лодыгин. Не сможет помочь «Зениту» и Олег Шатов.

«Спартак» и «Зенит» проведут 48-й матч в чемпионатах России, у «Спартака» пока преимущество — 17 побед при 18 поражениях. При этом «Зенит» не побеждал соперника в Москве на протяжении пяти лет.

100-й матч в премьер-лиге проведет нападающий «Спартака» Квинси Промес — в чемпионатах России он забил 51 мяч, из которых восемь — в нынешнем сезоне. В споре бомбардиров Промес уступает зенитовцу Александру Кокорину (9). Кокорин против «Вардара» не играл и наверняка выйдет на поле в матче со «Спартаком» с первых минут.

Матч «Спартака» и «Зенита» пройдет на «Открытие-Арене», начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 12:00
СКА-Хабаровск
-Локомотив М-

«Локомотив» все-таки в Хабаровске

«Локомотив» сыграет матч в Хабаровске, хотя тренерский штаб и руководство лидера чемпионата страны просило дальневосточный клуб и премьер-лигу перенести игру на запасной стадион. Еще накануне температура воздуха в Хабаровске опустилась до 20 градусов мороза, однако в день игры ожидается не более -12 градусов, и в такую погоду в футбол, по мнению руководства РФПЛ, играть можно. В любом случае, окончательное решение о переносе матча будет за главным арбитром — Романом Галимовым из Улан-Удэ.

«Локомотив» в четверг одержал важнейшую победу в Лиге Европы — над датским «Копенгагеном» (2:1) благодаря двум мячам Джефферсона Фарфана. Команде Юрия Семина была необходима победа над конкурентом, и предоставить отдых кому-нибудь из своих ведущих игроков наставник «Локомотива» не мог. Хабаровский клуб без боя не сдается никому, однако потерпел три поражения подряд, прочно обосновавшись на последнем месте. Неделю назад в Хабаровск приезжал ЦСКА и добился непростой победы со счетом 4:2.

В августе команды сыграли первый матч в премьер-лиге, и «Локомотив» победил хабаровчан со счетом 1:0 благодаря мячу Алексея Миранчука. «Локомотив» сохранит лидерство даже в случае поражения и победы «Зенита», однако у команды Семина по итогам тура хорошие шансы увеличить преимущество над конкурентами.

Матч пройдет на хабаровском стадионе имени Ленина, начало — 12:00 мск.

18-й тур стартовал в пятницу, когда «Амкар» победил «Динамо» (2:1). В субботу «Тосно» победил «Арсенал» (3:2), а «Ахмат» — «Уфу» (2:1). В воскресенье «Урал» проиграл «Краснодару» (0:1), «Рубин» — ЦСКА (0:1), тогда как «Ростов» победил «Анжи» (2:0).

В чемпионате страны лидирует «Локомотив» — 36 очков (17 матчей). 33 очка набрал «Зенит» (17), 32 очка у ЦСКА (18).

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ
Сборная России стала шестой в смешанной эстафете на этапе КМ
«Валенсия» со скандалом сыграла вничью с «Барселоной»
Подарок от Халка, новой логотип и другие итоги финала Формулы-1
Два гола Бухарова позволили «Ростову» победить «Анжи»
ЦСКА одержал волевую победу над «Адмиралом»
Спорт-Экспресс
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь