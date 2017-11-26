Два гола Бухарова позволили «Ростову» победить «Анжи» в матче РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Оба гола в матче забил Александр Бухаров (44 — с пенальти, 58).

«Ростов» прервал безвыигрышную серию из 11 матчей. В последний раз команда Леонида Кучука побеждала в чемпионате 12 августа — в матче шестого тура против «Уфы».