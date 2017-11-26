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18:53 (мск), источник: ТАСС

Два гола Бухарова позволили «Ростову» победить «Анжи» в матче РФПЛ

ТАСС, 26 ноября. «Ростов» на своем поле нанес поражение махачкалинскому «Анжи» со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Оба гола в матче забил Александр Бухаров (44 — с пенальти, 58).

«Ростов» прервал безвыигрышную серию из 11 матчей. В последний раз команда Леонида Кучука побеждала в чемпионате 12 августа — в матче шестого тура против «Уфы».

«Ростов» идет на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка, «Анжи» с 16 очками занимает 15-е место. В следующем туре «Ростов» 2 декабря сыграет в гостях с московским «Динамо», днем позже «Анжи» примет «СКА-Хабаровск».

Ростов 2:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
26.11.2017, 16:30 Зрители: 4252 основной раунд: 18-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Леонид Кучук Вадим Скрипченко
Голы
44′ Александр Бухаров 11
58′ Александр Бухаров (Т. Калачев) 11
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Евгений Макеев 16
Мацей Вилюш 3
90+1′ Сверрир Ингасон 15
Хорен Байрамян 19
30′ Жан Маер 20
81′ Александр Гацкан (к) 84
58′ Тимофей Калачев 2
Александр Зуев 10
86′ Алексей Ионов 12
Мусса Думбья 17
69′ Александр Бухаров 11
Владимир Дядюн 22
47 Георгий Лория
2 Гурам Тетрашвили (к)
3 Владимир Полуяхтов
52 Мирал Самарджич
92 Сергей Брызгалов
88 Иван Маркелов
4 Игорь Чайковский
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 74′
91 Павел Яковлев
7 Адлан Кацаев 63′
99 Хуан Эдуардо Лескано 90+1′
49 Александр Прудников 70′
74 Иван Иванченко
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
5 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
7 Угловые 3
8 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
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(к)
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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