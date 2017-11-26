После этого будет тяжело не заплакать.
Два гола Бухарова позволили «Ростову» победить «Анжи» в матче РФПЛ
ТАСС, 26 ноября. «Ростов» на своем поле нанес поражение махачкалинскому «Анжи» со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 26 ноября. «Ростов» на своем поле нанес поражение махачкалинскому «Анжи» со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Оба гола в матче забил Александр Бухаров (44 — с пенальти, 58).
«Ростов» прервал безвыигрышную серию из 11 матчей. В последний раз команда Леонида Кучука побеждала в чемпионате 12 августа — в матче шестого тура против «Уфы».
«Ростов» идет на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка, «Анжи» с 16 очками занимает 15-е место. В следующем туре «Ростов» 2 декабря сыграет в гостях с московским «Динамо», днем позже «Анжи» примет «СКА-Хабаровск».
|Леонид Кучук
|Вадим Скрипченко
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|5
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)