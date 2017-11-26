Привет с Урала! Смолов догнал Кокорина
Девятый гол в сезоне Федора Смолова позволил «Краснодару» победить в Екатеринбурге.
Девятый гол в сезоне Федора Смолова позволил «Краснодару» победить в Екатеринбурге.
Три предыдущих встречи этих соперников заканчивались вничью (причем после одной из них в рамках матча кубка России «Урал» победил в серии пенальти). Кроме того «Урал» до этого еще не уступал в текущем сезоне на своем поле. Однако обеим сериям, приятным для «шмелей», суждено было прерваться. Обе команды отличает смелый, атакующий стиль, однако большому количеству моментов это не способствовало.
Хозяева уже в самом дебюте лишились
Во втором тайме «Краснодар» уверенно довел дело до победы. И даже выход второго форварда Ильина «Уралу» не помог.
ЦИФРЫ
1-й раз за сезон «Урал» проиграл на своем поле. В предыдущих девяти играх на «СКБ-Банк Арене» подопечные Александра Тарханова добились трех побед при шести ничьих.
0 команд без домашних поражений осталось в чемпионате России. Любопытно, что «Зенит» еще не уступал в гостях.
4 матча подряд не побеждает «Урал».
9 голов в сезоне стало на счету Федора Смолова. Таким образом он догнал форварда «Зенита» Александра Кокорина и теперь с ним первое место в списке бомбардиров.
1-й раз Смолов забил в Екатеринбурге не за «Урал». Напомним, до перехода в «Краснодар» он выступал как раз за «шмелей».
ЦИТАТЫ.
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала».
— Играли довольно хорошо, были моменты, которые могли реализовать. Главная проблема — реализация. Портнягин цеплялся за мячи, выиграл несколько верховых единоборств, а забить не получилось. Почему не использовал третью замену? Больше некого было выпускать. У нас атаку могут усилить только Ильин и Портнягин, больше некому. Обидный проигрыш, встреча была равная. В Уфе у нас были проблемы по игре, по движению. Но в этот раз выглядели лучше. Особенно правый фланг. Левый, увы — не очень. Что ж, все проигрывают. Мы еще не такая команда, чтобы не проигрывать. Только в этом году ее собрали, процесс непростой. У Слуцкого в Англии вон как непросто идет…
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара».
— Главное, что выиграли и увезли с такого тяжелого выезда три очка. Могли победить более уверенно, первые полчаса действовали хорошо, но когда забили, то стали терять простые мячи на чужой половине и получать контратаки. Мы это обязательно разберем. Я сделал всего одну замену, потому что никто не выпадал. Как только
|Александр Тарханов
|Игорь Шалимов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)