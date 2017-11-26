Привет с Урала! Смолов догнал Кокорина

Источник: Спорт-Экспресс

Три предыдущих встречи этих соперников заканчивались вничью (причем после одной из них в рамках матча кубка России «Урал» победил в серии пенальти). Кроме того «Урал» до этого еще не уступал в текущем сезоне на своем поле. Однако обеим сериям, приятным для «шмелей», суждено было прерваться. Обе команды отличает смелый, атакующий стиль, однако большому количеству моментов это не способствовало.

Хозяева уже в самом дебюте лишились из-за травмы Балажица. В целом они создавали не меньше остроты у ворот Синицына, чем «быки» у владений Годзюра, однако если Портнягин свои шансы не использовал, а Димитров забил из офсайда, то лучший бомбардир премьер-лиги последних лет Смолов свою бывшую команду не простил: после проникающего паса из глубины от Жоаузинью, оборона «шмелей» позволила Классону осмотреться в штрафной и выдать пас на Федора, которому оставалось лишь не промахнуться из убойной позиции.

Во втором тайме «Краснодар» уверенно довел дело до победы. И даже выход второго форварда Ильина «Уралу» не помог.

ЦИФРЫ

1-й раз за сезон «Урал» проиграл на своем поле. В предыдущих девяти играх на «СКБ-Банк Арене» подопечные Александра Тарханова добились трех побед при шести ничьих.

0 команд без домашних поражений осталось в чемпионате России. Любопытно, что «Зенит» еще не уступал в гостях.

4 матча подряд не побеждает «Урал».

9 голов в сезоне стало на счету Федора Смолова. Таким образом он догнал форварда «Зенита» Александра Кокорина и теперь с ним первое место в списке бомбардиров.

1-й раз Смолов забил в Екатеринбурге не за «Урал». Напомним, до перехода в «Краснодар» он выступал как раз за «шмелей».

ЦИТАТЫ.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала».

— Играли довольно хорошо, были моменты, которые могли реализовать. Главная проблема — реализация. Портнягин цеплялся за мячи, выиграл несколько верховых единоборств, а забить не получилось. Почему не использовал третью замену? Больше некого было выпускать. У нас атаку могут усилить только Ильин и Портнягин, больше некому. Обидный проигрыш, встреча была равная. В Уфе у нас были проблемы по игре, по движению. Но в этот раз выглядели лучше. Особенно правый фланг. Левый, увы — не очень. Что ж, все проигрывают. Мы еще не такая команда, чтобы не проигрывать. Только в этом году ее собрали, процесс непростой. У Слуцкого в Англии вон как непросто идет…

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара».