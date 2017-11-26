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18:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Привет с Урала! Смолов догнал Кокорина

Девятый гол в сезоне Федора Смолова позволил «Краснодару» победить в Екатеринбурге.

Источник: Спорт-Экспресс

Три предыдущих встречи этих соперников заканчивались вничью (причем после одной из них в рамках матча кубка России «Урал» победил в серии пенальти). Кроме того «Урал» до этого еще не уступал в текущем сезоне на своем поле. Однако обеим сериям, приятным для «шмелей», суждено было прерваться. Обе команды отличает смелый, атакующий стиль, однако большому количеству моментов это не способствовало.

Хозяева уже в самом дебюте лишились из-за травмы Балажица. В целом они создавали не меньше остроты у ворот Синицына, чем «быки» у владений Годзюра, однако если Портнягин свои шансы не использовал, а Димитров забил из офсайда, то лучший бомбардир премьер-лиги последних лет Смолов свою бывшую команду не простил: после проникающего паса из глубины от Жоаузинью, оборона «шмелей» позволила Классону осмотреться в штрафной и выдать пас на Федора, которому оставалось лишь не промахнуться из убойной позиции.

Во втором тайме «Краснодар» уверенно довел дело до победы. И даже выход второго форварда Ильина «Уралу» не помог.

ЦИФРЫ

1-й раз за сезон «Урал» проиграл на своем поле. В предыдущих девяти играх на «СКБ-Банк Арене» подопечные Александра Тарханова добились трех побед при шести ничьих.

0 команд без домашних поражений осталось в чемпионате России. Любопытно, что «Зенит» еще не уступал в гостях.

4 матча подряд не побеждает «Урал».

9 голов в сезоне стало на счету Федора Смолова. Таким образом он догнал форварда «Зенита» Александра Кокорина и теперь с ним первое место в списке бомбардиров.

1-й раз Смолов забил в Екатеринбурге не за «Урал». Напомним, до перехода в «Краснодар» он выступал как раз за «шмелей».

ЦИТАТЫ.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала».

— Играли довольно хорошо, были моменты, которые могли реализовать. Главная проблема — реализация. Портнягин цеплялся за мячи, выиграл несколько верховых единоборств, а забить не получилось. Почему не использовал третью замену? Больше некого было выпускать. У нас атаку могут усилить только Ильин и Портнягин, больше некому. Обидный проигрыш, встреча была равная. В Уфе у нас были проблемы по игре, по движению. Но в этот раз выглядели лучше. Особенно правый фланг. Левый, увы — не очень. Что ж, все проигрывают. Мы еще не такая команда, чтобы не проигрывать. Только в этом году ее собрали, процесс непростой. У Слуцкого в Англии вон как непросто идет…

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара».

— Главное, что выиграли и увезли с такого тяжелого выезда три очка. Могли победить более уверенно, первые полчаса действовали хорошо, но когда забили, то стали терять простые мячи на чужой половине и получать контратаки. Мы это обязательно разберем. Я сделал всего одну замену, потому что никто не выпадал. Как только чуть-чуть начал выпадать Жо, мы его поменяли. С «Уралом» было было проще в том плане, что «Урал» играет в футбол, делает много коротких передач. Открытый футбол есть открытый футбол. У нас задача минимум — попасть в первую пятерку. Еще очень много игр. Сейчас надо восстановиться и думать о следующем туре.

Урал 0:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
26.11.2017, 11:30 Зрители: 2938 основной раунд: 18-й тур СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Игорь Шалимов
Голы
10 Федор Смолов (В. Классон, Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью) 34′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков (к) 15
71′ Михаил Меркулов 27
Никита Чернов 28
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 6
Игорь Портнягин 88
Петрюс Бумаль 13
Роман Емельянов 92
9′ Грегор Балажиц 4
Вараздат Ароян 3
72′ Алексей Евсеев 94
Владимир Ильин 18
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
6 Андреас Гранквист (к)
26 Алексей Грицаенко
8 Юрий Газинский
33 Маурисио Перейра
77 Шарль Каборе
10 Федор Смолов
16 Виктор Классон
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 78′
9 Андрей Иван
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 3
8 Угловые 3
17 Фолы 16
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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