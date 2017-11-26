ФК «Ахмат» намерен утвердить Галактионова в должности главного тренера

Галактионов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» после отставки Олега Кононова 31 октября. В трех матчах под руководством 33-летнего специалиста команда набрала семь очков.
«Мы довольны работой Галактионова, поиск нового тренера не ведем. Надеемся [что Галактионов станет главным тренером команды], команда хорошо его приняла. Хотим, чтобы у нас вместе с ним все получилось», — заявил Айдамиров.
«Ахмат» после 18 туров занимает шестое место в чемпионате России.
Галактионов до прихода в «Ахмат» в качестве помощника Кононова возглавлял юношескую сборную России (игроки 1988 г. р.). Тренер в 2015 году довел команду до полуфинала чемпионата Европы и 1/8 финала чемпионата мира.