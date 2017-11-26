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18:42 (мск), источник: ТАСС

ФК «Ахмат» намерен утвердить Галактионова в должности главного тренера

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Грозненский «Ахмат» не ведет поиски нового главного тренера команды, в клубе надеются, что должность займет Михаил Галактионов. Об этом ТАСС заявил генеральный директор футбольного клуба Ахмед Айдамиров.

Галактионов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» после отставки Олега Кононова 31 октября. В трех матчах под руководством 33-летнего специалиста команда набрала семь очков.

«Мы довольны работой Галактионова, поиск нового тренера не ведем. Надеемся [что Галактионов станет главным тренером команды], команда хорошо его приняла. Хотим, чтобы у нас вместе с ним все получилось», — заявил Айдамиров.

«Ахмат» после 18 туров занимает шестое место в чемпионате России.

Галактионов до прихода в «Ахмат» в качестве помощника Кононова возглавлял юношескую сборную России (игроки 1988 г. р.). Тренер в 2015 году довел команду до полуфинала чемпионата Европы и 1/8 финала чемпионата мира.

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