ФК «Ахмат» намерен утвердить Галактионова в должности главного тренера

Галактионов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» после отставки Олега Кононова 31 октября. В трех матчах под руководством 33-летнего специалиста команда набрала семь очков.

«Мы довольны работой Галактионова, поиск нового тренера не ведем. Надеемся [что Галактионов станет главным тренером команды], команда хорошо его приняла. Хотим, чтобы у нас вместе с ним все получилось», — заявил Айдамиров.

«Ахмат» после 18 туров занимает шестое место в чемпионате России.