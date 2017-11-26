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18:40 (мск), источник: Советский спорт

Вернблум — супербомбардир. Как так получилось?

4 гола шведского опорника в 5 матчах на позиции форварда.

Источник: Советский спорт

Иногда обстоятельства складываются так, что жизнь будто бы сама подталкивает тебя к экспериментам. Виктор Гончаренко оказался именно в такой ситуации. Когда у твоих форвардов два гола на троих во всех турнирах, на дворе уже ноябрь, результаты критически важны, а новых напов никто покупать не собирается, твой мозг начинает работать в экстренном режиме и генерировать идеи.

Нельзя сказать, что решение выдвинуть опорного полузащитника Понтуса Вернблума на первую линию атаки — признак тактической революции, но, определенно, шаг весьма интересный. А если посмотреть на цифры и оценить его эффективность, то понимаешь, что решение Гончаренко почти гениальное.

Именно почти. Потому что ЦСКА использовал Вернблума в нападении еще при Слуцком, но то были эпизоды — швед шел вперед только когда армейцам нужно было отыгрываться, на этой позиции он проводил по 15−20 минут в концовках. А тут мы видим, что швед выходит в атаку с первых минут и делает разницу!

НИ ОДНОГО НАВЫКА ЭЛИТНОГО ФОРВАРДА

Сам по себе факт, что Вернблум может быть эффективен, когда игра ведется в чужой штрафной и на подступах к ней, не является открытием. Швед и раньше забивал важные голы, в том числе на последних минутах. В прошлом сезоне он принес ЦСКА важную ничью в Краснодаре, а годом ранее забивал победные голы в ворота «Терека» и «Уфы». Ну, а его эквалайзер в ворота «Реала» — нестареющая классика для болельщиков армейцев, с него, по сути, и началась карьера шведа в российском клубе.

И все-таки мы привыкли видеть его в опорной зоне, там он максимально эффективен — злой, жесткий, порой сумасшедший в отборе, здорово играющий вверху, командующий прессингом и грамотно действующий в начальной фазе атаки. На бумаге — ни одного навыка элитного форварда.

Но вот парадокс. Именно качества опорного полузащитника помогают ему успешно действовать в нападении. И благодарить за это нужно Виктора Гончаренко, который сумел построить атакующие действия вокруг Вернблума.

Для того, чтобы являться ключевой фигурой атаки ЦСКА, шведу не нужно рваться на скорости в свободные зоны, забегать защитникам за спины и разбрасывать их по штрафной каскадами финтов. Ему достаточно занять позицию, принять мяч, обыграться с партнером, сохранить мяч на чужой трети поля, стянуть на себя несколько игроков обороны соперника и отдать в свободную зону.

Учитывая то, что ЦСКА играет с двумя «десятками», роль которых сейчас выполняют мобильные Витиньо и Дзагоев, у Вернблума всегда есть варианты для передачи. Швед грамотно использует свои габариты, умеет жестко ставить корпус и укрывать мяч, из-за чего подобраться к нему из-за спины очень сложно, чаще всего приходится фолить.

По сути, чтобы преуспевать в борьбе с Вернблумом, нужно либо постоянно играть на опережение, либо прыгать намного выше него. А это сложно, ведь будучи опорником, швед прекрасно выбирает позицию и момент, чтобы выпрыгнуть, благодаря чему выигрывает 62% верховых мячей в РФПЛ. И этот показатель не снизился, даже когда Вернблума перевели в атаку.

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАРГЕТМЕН

Как опорный полузащитник, швед не боится играть спиной к оппоненту. Он легко разбирается в таких ситуациях, поскольку за время игры в центре поля отрастил глаза на затылке. Чаще всего Вернблум принимает мяч с готовым решением — он либо отыгрывает его в касание на кого-то из тройки Витиньо-Головин-Дзагоев и тут же отскакивает на свободное пространство (чаще всего в стык между центральным и крайним защитниками), либо укрывает его корпусом, придерживает в ожидании партнеров, смещаясь ближе к флангу и освобождая зону для подключения по центру партнеров со второй линии атаки.

В общем, действует как классический таргетмен. Практически ни одна позиционная атака ЦСКА не обходится без его включений. Здоровья у него навалом, бороться с ним сложно, а зная его характер и умение прибегать к подлым приемчикам, можно не сомневаться, что, когда судья не видит, защитникам от него достается по первое число. В Хабаровске швед настолько измотал игроков обороны СКА, что в концовке матча без проблем отыскал свободные зоны и забил два гола, один из которых стал победным.

Но удивительно другое. А именно то, насколько грамотно и хладнокровно швед действует на линии офсайда. Вот этому точно нельзя научиться за пару матчей. Вернблум очень здорово понимает и чувствует игру. Лишнее подтверждение тому — его сегодняшний гол в ворота «Рубина». Мяч не просто срикошетил в ворота от ноги Вернублума после прострела Игнашевича — этому способствовала великолепная работа атакующего игрока. Во-первых, грамотное открывание и позиционирование, во-вторых, подстройка под сложный мяч. Если вы думаете, что это просто и от вас отскочит точно также, то вы ошибаетесь.

ДВА В ОДНОМ

Ну и самый приятный бонус для Гончаренко — это сохраняющаяся мультифункциональность Вернблума, которая дает возможность перестраиваться по ходу матча. Для того, чтобы удержать нужный счет, достаточно усилить центр поля, вернув туда шведского полузащитника.

Так было в игре с «Бенфикой», и в матче против «Рубина» Гончаренко крутанул тот же сценарий. В обоих случаях на поле появлялся Кучаев вместо Витиньо, а ЦСКА отказывался от позиционной атаки, предпочитая сохранять плотность и надежность в центре поля.

На самом деле, тренерский штаб армейцев продолжает приятно удивлять. У ЦСКА крайне скудный кадровый потенциал, но несмотря на это, команда борется за выход из группы в Лиге чемпионов и претендует на место в тройке в РФПЛ. Браво, Виктор Гончаренко! Браво, Понтус Вернблум!

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