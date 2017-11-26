И снова Вернблум!

Источник: Спорт-Экспресс

Летом в Москве «Рубин» начал встречу с ЦСКА бурно, сенсационно, забив два гола подряд. Но тогда за них еще играл — и, собственно, стал автором этих мячей — Жонатас, потеря которого оказалась для казанцев невосполнимой. А у армейцев травмированного Акинфеева замещал дублер — и, мягко говоря, не выручал. Сейчас Игорь в полном порядке, у казанцев же на острие атаки — Канунников, и насколько далек он по уровню мастерства от Жонатаса, показал уже дебют матча. Пять минут со стартового свистка «Рубин» катал мяч взад-вперед в центре поля, время от времени выискивая длинными передачами Канунникова, но тот ни разу не смог принять их без отскока и потери. А получив пас на ход после шикарного заброса Камболова и убежав в прорыв, замешкался, подстраиваясь под передачу, — и «ковырнул» мимо ворот.

Армейцы вновь выдвинули вперед Вернблума, и хотя Курбан Бердыев говорил перед игрой, что рациональные действия шведа в роли центрфорварда его приятно удивили, все прекрасно понимают, что это вариант из категории «на безрыбье и рак — рыба». В том, что возможности Вернблума в новом амплуа ограничены, продемонстрировали сразу два эпизода. В середине первого тайма после ошибки Граната армейцы вывалились втроем против двух защитников. Дзагоев аккуратно покатил Вернблуму под удар, тому никто не мешал, но Понтус обработал мяч плохо, бил уже из неудобного положения, не прицельно, и попал в Джанаева. А минут за пятнадцать до финального свистка Дзагоев скинул мяч шведу прямо напротив ворот «Рубина» — и опять вместо акцентированного выстрела получилась какая-то коряга. Настоящие нападающие такие моменты щелкают на раз-два.

Другое дело, что перед перерывом Вернблум загладил вину за первый промах и загодя получил индульгенцию за второй, ловко подставив ногу под удар с лета Игнашевича. За это умение оказаться в нужное время в нужном месте и сделать минимум лишних движений скандинава и нахваливал Бердыев (ему в нынешних условиях такой игрок явно не помешал бы). Канунников же и в дальнейшем играл без особой пользы, а с выходом Азмуна, так же «молчащего» в этом сезоне, но хотя бы цепляющегося за мяч, отошел чуть назад и совсем поблек. Очевидно, тренерский штаб «Рубина» ценит Канунникова за другие добродетели, невооруженному глазу не доступные и на табло не обозначаемые. Ну, что ж, существует и такой способ восприятия футбола и конкретно нападающих.

ЦСКА же не хватало еще и сломанного в Лиге чемпионов против «Бенфики» Щенникова, чья голевая серия, кстати, как раз в упомянутой уже игре с «Рубином» в первом круге и началась. Набабкин, конечно, старательный, усердный защитник, но уровень все-таки не тот. Он не смог замкнуть прекрасную подачу с края, сумев лишь коснуться мяча вместо того чтобы загнать его с трех шагов в сетку, и так неуклюже махал ногой в своей штрафной, что позволил Бауэру обокрасть себя и пробить в упор — хорошо еще, что неточно.