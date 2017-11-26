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17:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

И снова Вернблум!

Пятый гол в сезоне шведского легионера ЦСКА, вновь вышедшего на позиции центрфорварда, принес армейцам важную победу в Казани.

Источник: Спорт-Экспресс

Летом в Москве «Рубин» начал встречу с ЦСКА бурно, сенсационно, забив два гола подряд. Но тогда за них еще играл — и, собственно, стал автором этих мячей — Жонатас, потеря которого оказалась для казанцев невосполнимой. А у армейцев травмированного Акинфеева замещал дублер — и, мягко говоря, не выручал. Сейчас Игорь в полном порядке, у казанцев же на острие атаки — Канунников, и насколько далек он по уровню мастерства от Жонатаса, показал уже дебют матча. Пять минут со стартового свистка «Рубин» катал мяч взад-вперед в центре поля, время от времени выискивая длинными передачами Канунникова, но тот ни разу не смог принять их без отскока и потери. А получив пас на ход после шикарного заброса Камболова и убежав в прорыв, замешкался, подстраиваясь под передачу, — и «ковырнул» мимо ворот.

Армейцы вновь выдвинули вперед Вернблума, и хотя Курбан Бердыев говорил перед игрой, что рациональные действия шведа в роли центрфорварда его приятно удивили, все прекрасно понимают, что это вариант из категории «на безрыбье и рак — рыба». В том, что возможности Вернблума в новом амплуа ограничены, продемонстрировали сразу два эпизода. В середине первого тайма после ошибки Граната армейцы вывалились втроем против двух защитников. Дзагоев аккуратно покатил Вернблуму под удар, тому никто не мешал, но Понтус обработал мяч плохо, бил уже из неудобного положения, не прицельно, и попал в Джанаева. А минут за пятнадцать до финального свистка Дзагоев скинул мяч шведу прямо напротив ворот «Рубина» — и опять вместо акцентированного выстрела получилась какая-то коряга. Настоящие нападающие такие моменты щелкают на раз-два.

Другое дело, что перед перерывом Вернблум загладил вину за первый промах и загодя получил индульгенцию за второй, ловко подставив ногу под удар с лета Игнашевича. За это умение оказаться в нужное время в нужном месте и сделать минимум лишних движений скандинава и нахваливал Бердыев (ему в нынешних условиях такой игрок явно не помешал бы). Канунников же и в дальнейшем играл без особой пользы, а с выходом Азмуна, так же «молчащего» в этом сезоне, но хотя бы цепляющегося за мяч, отошел чуть назад и совсем поблек. Очевидно, тренерский штаб «Рубина» ценит Канунникова за другие добродетели, невооруженному глазу не доступные и на табло не обозначаемые. Ну, что ж, существует и такой способ восприятия футбола и конкретно нападающих.

ЦСКА же не хватало еще и сломанного в Лиге чемпионов против «Бенфики» Щенникова, чья голевая серия, кстати, как раз в упомянутой уже игре с «Рубином» в первом круге и началась. Набабкин, конечно, старательный, усердный защитник, но уровень все-таки не тот. Он не смог замкнуть прекрасную подачу с края, сумев лишь коснуться мяча вместо того чтобы загнать его с трех шагов в сетку, и так неуклюже махал ногой в своей штрафной, что позволил Бауэру обокрасть себя и пробить в упор — хорошо еще, что неточно.

Бердыев пытался исправить ситуацию заменами, убрал, в конце концов, с поля и Канунникова, но все без толку — мяч с какого-то момента вообще перестал достигать ворот Акинфеева. А армейцы, даже не имея возможности усилить состав по ходу матча, все увереннее и четче контролировал матч, и молодой Кучаев даже перехитрил опытных казанцев и заработал пенальти. Такой вот парадокс получается: сильных футболистов в «Рубине» полным-полно, а объединить их игровой идеей пока не получается, в то время как Гончаренко удалось этой осенью создать интересный ансамбль из очень неоднородного набора. Именно поэтому, наверное, у ЦСКА то один, то другой футболист выходит на передний план и исполняет сольную партию, причем на любом участке поля, тогда как Бердыев даже от больших мастеров на их родных позициях не может добиться максимума. И поэтому же красно-синие сейчас среди лидеров, а «Рубин» рядом с зоной вылета — хотя после их встречи в первом круге казалось, что будет наоборот.

Рубин 0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
26.11.2017, 14:00 Зрители: 8422 основной раунд: 18-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Виктор Гончаренко
Голы
3 Понтус Вернблум (С. Игнашевич) 45+1′
Нереализованные пенальти
66 Б. Натхо 90+3′
Составы
Сослан Джанаев 35
Мориц Бауэр 23
Федор Кудряшов 30
Рагнар Сигурдссон 5
90+2′ Владимир Гранат 14
Егор Сорокин 80
Янн М`Вила (к) 4
Руслан Камболов 88
66′ Магомед Оздоев 27
Мийо Цакташ 20
77′ Максим Канунников 9
Карадениз Гекдениз 61
58′ Ильзат Ахметов 85
Сердар Азмун 33
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо
10 Алан Дзагоев 80′
72 Астемир Гордюшенко
11 Виктор Винисиус Витинью 60′
89 Константин Кучаев 75′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
4 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 6
4 Угловые 3
18 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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