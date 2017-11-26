После этого будет тяжело не заплакать.
«Ростов» — «Анжи»: Бухаров и Калачев в старте хозяев
Стал известен состав «Ростова» на матч 18-го тура РФПЛ против «Анжи».
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Стал известен состав «Ростова» на матч 18-го тура РФПЛ против «Анжи».
На поле стадиона «Олимп-2»
Абаев, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Бухаров, Ионов, Ингасон, Макеев, Байрамян, Майер, Гацкан.
Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Киреев, Зуев, Шомуродов, Думбия, Могилевец, Дядюн, Устинов.
Напомним, что матч «Ростов» — «Анжи» начнется в 16:30.