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16:16 (мск), источник: Советский спорт

«Ростов» — «Анжи»: Бухаров и Калачев в старте хозяев

Стал известен состав «Ростова» на матч 18-го тура РФПЛ против «Анжи».

Источник: РИА "Новости"

На поле стадиона «Олимп-2» желто-синие выйдут в следующем составе:

Абаев, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Бухаров, Ионов, Ингасон, Макеев, Байрамян, Майер, Гацкан.

Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Киреев, Зуев, Шомуродов, Думбия, Могилевец, Дядюн, Устинов.

Напомним, что матч «Ростов» — «Анжи» начнется в 16:30.

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