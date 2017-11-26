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13:23 (мск), источник: Советский спорт

«Рубин» — ЦСКА: Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА, которые встретятся сегодня в 18-м туре РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Сорокин, Камболов, Бауэр, Оздоев, М’Вила, Ахметов, Канунников.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Бурлак, Сесар Навас, Набиуллин, Сонг, Цакташ, Карадениз, Рочина, Азмун, Жемалетдинов, Лестьенн.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, М. Фернандес, Набабкин, Дзагоев, Натхо, Головин, Вернблум, Витиньо.

Запасные: Помазун, Макаров, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Чалов, Жамалетдинов, Оланаре.

Игра в Казани начнется в 14:00 мск.

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