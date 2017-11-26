ЦСКА сыграет с «Рубином» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб никак не может выбраться из кризиса — осенью игроки команды перестали забивать, одержав в девяти последних матчах лишь одну победу. Разгромив в середине августа махачкалинский «Анжи» со счетом 6:0, за последующие три месяца «Рубин» в 10 матчах забил лишь три мяча, победив только «Ростов», да и то на поле соперника. Домашняя безвыигрышная серия подопечных Бердыева составляет уже четыре матча, за которые волжанами не было забито ни одного гола.

Во время зимнего перерыва Бердыев наверняка проведет серьезную работу по подготовке «Рубина» к заключительной трети турнирной дистанции, однако потерянных осенью очков может не хватить для решения задачи попадания в еврокубки. От пятого места «Рубин» отстает всего на семь очков, занимая 10-е место.

В первом круге «Рубин» сумел победить ЦСКА в Москве со счетом 2:1, когда в воротах армейцев ввиду травмы Игоря Акинфеева дебютировал Илья Помазун, пропустив два мяча в течение стартовых 10 минут. Оба раза в августовском матче отличился бразильский форвард Жонатас, который вскоре «Рубин» покинул, перебравшись в Германию. С четырьмя голами Жонатас остается лучшим бомбардиром казанцев, где сразу пять футболистов отличились дважды.

ЦСКА в среду сумел победить в матче Лиги чемпионов португальскую «Бенфику» (2:0), сохраняя шансы на выход в 1/8 финала. Армейцы занимают третье место в чемпионате страны, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В конце осени наставник армейцев Виктор Гончаренко лишился из-за травм защитников Алексея Березуцкого и Георгия Щенникова, а также полузащитника Георги Миланова, которые в этом году уже не сыграют.

Матч пройдет на «Казань-Арене», начало — 14:00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

«Быки» на Урале

Воскресный игровой день начнется в 11:30 мск матчем между «Уралом» и «Краснодаром». Уральцы под руководством Александра Тарханова потерпели в чемпионате лишь три поражения (на одно меньше только у «Зенита»), в предыдущем туре уступив в гостях «Уфе» (0:2). Победа над краснодарскими «быками» позволит уральцам догнать соперника в таблице.

Команда Игоря Шалимова неделю назад с разгромным счетом 1:4 уступила на своем поле «Спартаку». «Краснодар» в нынешнем сезоне проигрывает лишь претендентам на места в Лиге чемпионов, хотя с «Уралом» кубанцы сыграли в первом круге не лучшим образом — домашняя ничья 1:1, когда шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист сумел сравнять счет лишь в добавленное ко второму тайму время.

Команды сыграют на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге, главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа.

«Ростов» сыграет с «Анжи»

В 16:30 мск состоится матч «Ростова» и «Анжи». Ростовчане не побеждают уже 11 матчей чемпионата России, из претендентов на медали перейдя в разряд аутсайдеров. Команда Леонида Кучука немного пропускает, однако перестали забивать нападающие — в нынешнем сезоне сумел отличиться лишь Владимир Дядюн. В четвертом туре он провел победный мяч в гостевом матче с «Анжи» (1:0).

Махачкалинцы занимают последнее место по пропущенным голам (34 в 17 матчах), расположившись в зоне прямого вылета из премьер-лиги. При этом «Анжи» сумел выиграть последний гостевой матч — у «Амкара» (2:1). Автор дубля в Перми Иван Маркелов вернулся в строй после дисквалификации. При этом «Анжи» не побеждал «Ростов» 10 матчей подряд — с 2011 года.

Матч пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, обслужит встречу судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

18-й тур стартовал в пятницу, когда «Амкар» победил «Динамо» (2:1). В субботу «Тосно» победил «Арсенал» (3:2), а «Ахмат» — «Уфу» (2:1). Завершится тур в понедельник матчами между хабаровским СКА и «Локомотивом», а также «Спартаком» и «Зенитом».