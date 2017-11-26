ЦСКА сыграет с «Рубином» в матче чемпионата России

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Умер Дмитрий Хворостовский
Школьников госпитализировали из-за мобильного приложения
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.11
Леванте0
Атлетико5
Футбол. Зарубежный
25.11
Кальяри1
Интер3
Футбол. Зарубежный
25.11
Метц0
Амьен2
Футбол. Зарубежный
25.11
Дижон3
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
25.11
Кан1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
25.11
Монпелье3
Лилль0
Футбол. Зарубежный
25.11
Труа3
Анже0
Футбол. Зарубежный
25.11
Ливерпуль1
Челси1
Футбол. Зарубежный
25.11
Боруссия М2
Бавария1
Футбол. Зарубежный
25.11
Бетис2
Жирона2
Футбол. Зарубежный
25.11
Кьево2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.11
Сассуоло0
Верона2
Футбол. Премьер-лига
25.11
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
25.11
Ренн2
Нант1
Футбол. Зарубежный
25.11
Реал3
Малага2
Футбол. Зарубежный
25.11
Олимпик Д2
Шахтер Д4
Футбол. Зарубежный
25.11
Кристал Пэлас2
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
25.11
Манчестер Юнайтед1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
25.11
Ньюкасл Юнайтед0
Уотфорд3
Футбол. Зарубежный
25.11
Тоттенхэм Хотспур1
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
25.11
Суонси0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
25.11
РБ Лейпциг2
Вердер0
Футбол. Зарубежный
25.11
Боруссия Д4
Шальке-044
Футбол. Зарубежный
25.11
Фрайбург2
Майнц1
Футбол. Зарубежный
25.11
Аугсбург2
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
25.11
Айнтрахт Ф0
Байер1
Футбол. Первый дивизион
25.11
Факел1
Тамбов2
Футбол. Первый дивизион
25.11
Кубань1
Сибирь0
Футбол. Зарубежный
25.11
Болонья3
Сампдория0
Футбол. Премьер-лига
25.11
Тосно3
Арсенал Т2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
Краснодар
Футбол. Зарубежный
25.11
Мариуполь0
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
25.11
Алавес1
Эйбар2
Футбол. Первый дивизион
25.11
Крылья Советов3
Шинник3
Футбол. Первый дивизион
25.11
Волгарь2
Томь0
Футбол. Первый дивизион
25.11
Ротор-Волгоград0
Оренбург2
Футбол. Первый дивизион
25.11
Авангард К0
Химки0
Футбол. Первый дивизион
25.11
Олимпиец2
Динамо СПб2
Футбол. Первый дивизион
25.11
Енисей1
Балтика1
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде
Бесчастных оставил багаж: его ученик выиграл матч за 20 минут
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
00:45 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с «Рубином» в матче чемпионата России

ТАСС, 26 ноября. Три матча в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 18-м туре чемпионата России по футболу. ЦСКА отправится в гости к «Рубину», возглавляемому Курбаном Бердыевым.

Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб никак не может выбраться из кризиса — осенью игроки команды перестали забивать, одержав в девяти последних матчах лишь одну победу. Разгромив в середине августа махачкалинский «Анжи» со счетом 6:0, за последующие три месяца «Рубин» в 10 матчах забил лишь три мяча, победив только «Ростов», да и то на поле соперника. Домашняя безвыигрышная серия подопечных Бердыева составляет уже четыре матча, за которые волжанами не было забито ни одного гола.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 26.11.2017, 14:00
Рубин
-ЦСКА-

Во время зимнего перерыва Бердыев наверняка проведет серьезную работу по подготовке «Рубина» к заключительной трети турнирной дистанции, однако потерянных осенью очков может не хватить для решения задачи попадания в еврокубки. От пятого места «Рубин» отстает всего на семь очков, занимая 10-е место.

В первом круге «Рубин» сумел победить ЦСКА в Москве со счетом 2:1, когда в воротах армейцев ввиду травмы Игоря Акинфеева дебютировал Илья Помазун, пропустив два мяча в течение стартовых 10 минут. Оба раза в августовском матче отличился бразильский форвард Жонатас, который вскоре «Рубин» покинул, перебравшись в Германию. С четырьмя голами Жонатас остается лучшим бомбардиром казанцев, где сразу пять футболистов отличились дважды.

ЦСКА в среду сумел победить в матче Лиги чемпионов португальскую «Бенфику» (2:0), сохраняя шансы на выход в 1/8 финала. Армейцы занимают третье место в чемпионате страны, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В конце осени наставник армейцев Виктор Гончаренко лишился из-за травм защитников Алексея Березуцкого и Георгия Щенникова, а также полузащитника Георги Миланова, которые в этом году уже не сыграют.

Матч пройдет на «Казань-Арене», начало — 14:00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 26.11.2017, 11:30
Урал
-Краснодар-

«Быки» на Урале

Воскресный игровой день начнется в 11:30 мск матчем между «Уралом» и «Краснодаром». Уральцы под руководством Александра Тарханова потерпели в чемпионате лишь три поражения (на одно меньше только у «Зенита»), в предыдущем туре уступив в гостях «Уфе» (0:2). Победа над краснодарскими «быками» позволит уральцам догнать соперника в таблице.

Команда Игоря Шалимова неделю назад с разгромным счетом 1:4 уступила на своем поле «Спартаку». «Краснодар» в нынешнем сезоне проигрывает лишь претендентам на места в Лиге чемпионов, хотя с «Уралом» кубанцы сыграли в первом круге не лучшим образом — домашняя ничья 1:1, когда шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист сумел сравнять счет лишь в добавленное ко второму тайму время.

Команды сыграют на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге, главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 26.11.2017, 16:30
Ростов
-Анжи-

«Ростов» сыграет с «Анжи»

В 16:30 мск состоится матч «Ростова» и «Анжи». Ростовчане не побеждают уже 11 матчей чемпионата России, из претендентов на медали перейдя в разряд аутсайдеров. Команда Леонида Кучука немного пропускает, однако перестали забивать нападающие — в нынешнем сезоне сумел отличиться лишь Владимир Дядюн. В четвертом туре он провел победный мяч в гостевом матче с «Анжи» (1:0).

Махачкалинцы занимают последнее место по пропущенным голам (34 в 17 матчах), расположившись в зоне прямого вылета из премьер-лиги. При этом «Анжи» сумел выиграть последний гостевой матч — у «Амкара» (2:1). Автор дубля в Перми Иван Маркелов вернулся в строй после дисквалификации. При этом «Анжи» не побеждал «Ростов» 10 матчей подряд — с 2011 года.

Матч пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, обслужит встречу судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

18-й тур стартовал в пятницу, когда «Амкар» победил «Динамо» (2:1). В субботу «Тосно» победил «Арсенал» (3:2), а «Ахмат» — «Уфу» (2:1). Завершится тур в понедельник матчами между хабаровским СКА и «Локомотивом», а также «Спартаком» и «Зенитом».

После 17 сыгранных матчей в чемпионате страны лидирует «Локомотив» — 36 очков. 33 очка набрал «Зенит», 29 очков у ЦСКА, 28 — у «Спартака».

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде
Бесчастных оставил багаж: его ученик выиграл матч за 20 минут
Новая жесть Слуцкого: удары по Леониду все больнее
«Шальке» отыграл четыре гола в матче с дортмундской «Боруссией»
«Анчоусы», пьющие кровь. «Реал» с трудом победил дома «Малагу»
У «Спартака» есть шансы. «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
Спорт-Экспресс
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь