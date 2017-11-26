«Каррера мог бы добиться успеха со сборной Италии, Манчини — нет»
Обозреватель Corriere dello Sport Франческо Геррьери — о дуэли двух итальянских тренеров в главном матче тура.
Обозреватель Corriere dello Sport Франческо Геррьери — о дуэли двух итальянских тренеров в главном матче тура.
ИТАЛЬЯНСКОЕ ДЕРБИ.
— В Италии следят за российской
— Мы в газете наблюдаем за результатами «Спартака» и «Зенита», но матчи мало кто смотрит — своего и европейского футбола хватает.
— В понедельник «Спартак» с «Зенитом» как раз сыграют между собой. Хотя бы их очную встречу посмотрите?
— Негде. В Италии не показывают игры вашего чемпионата. Но мы счастливы, что два больших тренера из нашей страны сражаются за титул в России. Для нас матч «Спартака» и «Зенита» — это итальянское дерби.
— О чем писали газеты, когда Массимо Каррера выиграл чемпионат России?
— Все были очень рады. Он выиграл важный титул для «Спартака» спустя более чем 10 лет, хотя лично я считаю, что уровень
— Каррера тогда был ассистентом тренера.
— Все равно. Он же тоже нес ответственность за тот результат. Поэтому Карреру и уважают в Италии: успехи Антонио Конте с «Ювентусом» и сборной Италии — это и его успехи тоже.
МАНЧИНИ ЛЮБИТ ТРАНСФЕРЫ.
— Вы наверняка смотрели матчи «Спартака» в Лиге чемпионов. Видите конспекты Конте в работе Карреры?
— Да, они вместе росли, как тренеры. Проходили одну и ту же школу, так что параллели очевидны.
— Потенциал с Апеннин виден?
— Он отработал пока чуть больше года в качестве главного тренера, так что говорить о
— Другим клубом руководит Роберто Манчини. Вы удивились, когда узнали о «Зените»?
— Не удивился. Его всегда привлекали амбициозные проекты, клубы с большими возможностями. А еще Манчини засиделся без работы — ему нужно было вернуться этим летом. В Италии знают, что «Зенит» — один из лучших клубов России, который никогда не нуждался в деньгах. А Манчини всегда любил трансферы. И, насколько я знаю, этим летом ваша команда купила много новичков.
— В том числе пятерых аргентинцев. У вас есть объяснение, почему такой упор на Южную Америку?
— Честно говоря, не знаю. Думаю, у него есть связи на том рынке. В «Интере» у Манчини тоже играло много аргентинцев.
— Манчини известен непростым характером. Что нужно делать игрокам, чтобы не конфликтовать с ним?
— Просто выполнять то, что он требует.
НЕ ВЕРЮ, ЧТО СБОРНОЙ НЕ БУДЕТ НА ЧМ-2018.
— Итальянские тренеры в прошлом сезоне выиграли несколько топ-чемпионатов: Анчелотти («Бавария»), Аллегри («Ювентус»), Конте («Челси»). В чем ваш секрет?
— В сильной школе.
Исторически так сложилось, что в Италии всегда были хорошие тренеры, которые много всего выигрывали и в Европе. Теперь вы и в России об этом знаете.
— Но ваша сборная при этом умудрилась оказаться за бортом чемпионата мира.
— Не все тренеры одинаково хороши, увы. К Джампьеро Вентуре много претензий: к его работе, к его манере общения, к стилю игры, к заменам. В Италии все очень расстроены. Я до сих пор не верю, что в России нашей сборной не будет.
— Сменщик Вентуры до сих пор не назван, в числе кандидатов фигурирует Манчини. Он может уйти из «Зенита»?
— Не думаю. Манчини — клубный тренер, ему нужна непрерывная работа и трансферы. Поэтому я не хочу видеть его в национальной команде — он вряд ли справится. А Каррера может добиться успеха с Италией хотя бы потому, что уже работал в ней с Конте. Если бы Конте остался во главе команды, то мы обязательно вышли бы на чемпионат мира.
Игра 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.