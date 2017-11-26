«Каррера мог бы добиться успеха со сборной Италии, Манчини — нет»

Источник: Спорт-Экспресс

ИТАЛЬЯНСКОЕ ДЕРБИ.

— В Италии следят за российской премьер-лигой хотя бы мельком?

— Мы в газете наблюдаем за результатами «Спартака» и «Зенита», но матчи мало кто смотрит — своего и европейского футбола хватает.

— В понедельник «Спартак» с «Зенитом» как раз сыграют между собой. Хотя бы их очную встречу посмотрите?

— Негде. В Италии не показывают игры вашего чемпионата. Но мы счастливы, что два больших тренера из нашей страны сражаются за титул в России. Для нас матч «Спартака» и «Зенита» — это итальянское дерби.

— О чем писали газеты, когда Массимо Каррера выиграл чемпионат России?

— Все были очень рады. Он выиграл важный титул для «Спартака» спустя более чем 10 лет, хотя лично я считаю, что уровень премьер-лиги находится между серией А и серией B. Думаю, что только «Зенит», ЦСКА и «Спартак» могли бы конкурировать с клубами из чемпионата Италии. Знаю, что российская карьера Массимо началась не очень хорошо, ведь команда рано вылетела из Лиги Европы.

— Каррера тогда был ассистентом тренера.

— Все равно. Он же тоже нес ответственность за тот результат. Поэтому Карреру и уважают в Италии: успехи Антонио Конте с «Ювентусом» и сборной Италии — это и его успехи тоже.

МАНЧИНИ ЛЮБИТ ТРАНСФЕРЫ.

— Вы наверняка смотрели матчи «Спартака» в Лиге чемпионов. Видите конспекты Конте в работе Карреры?

— Да, они вместе росли, как тренеры. Проходили одну и ту же школу, так что параллели очевидны.

— Потенциал с Апеннин виден?

— Он отработал пока чуть больше года в качестве главного тренера, так что говорить о чем-то рано. Зинедин Зидан тоже пришел в «Реал» без опыта самостоятельной работы на высоком уровне, выиграл две Лиги чемпионов, но сейчас у него проблемы.

— Другим клубом руководит Роберто Манчини. Вы удивились, когда узнали о «Зените»?

— Не удивился. Его всегда привлекали амбициозные проекты, клубы с большими возможностями. А еще Манчини засиделся без работы — ему нужно было вернуться этим летом. В Италии знают, что «Зенит» — один из лучших клубов России, который никогда не нуждался в деньгах. А Манчини всегда любил трансферы. И, насколько я знаю, этим летом ваша команда купила много новичков.

— В том числе пятерых аргентинцев. У вас есть объяснение, почему такой упор на Южную Америку?

— Честно говоря, не знаю. Думаю, у него есть связи на том рынке. В «Интере» у Манчини тоже играло много аргентинцев.

— Манчини известен непростым характером. Что нужно делать игрокам, чтобы не конфликтовать с ним?

— Просто выполнять то, что он требует.

НЕ ВЕРЮ, ЧТО СБОРНОЙ НЕ БУДЕТ НА ЧМ-2018.

— Итальянские тренеры в прошлом сезоне выиграли несколько топ-чемпионатов: Анчелотти («Бавария»), Аллегри («Ювентус»), Конте («Челси»). В чем ваш секрет?

— В сильной школе.

Исторически так сложилось, что в Италии всегда были хорошие тренеры, которые много всего выигрывали и в Европе. Теперь вы и в России об этом знаете.

— Но ваша сборная при этом умудрилась оказаться за бортом чемпионата мира.

— Не все тренеры одинаково хороши, увы. К Джампьеро Вентуре много претензий: к его работе, к его манере общения, к стилю игры, к заменам. В Италии все очень расстроены. Я до сих пор не верю, что в России нашей сборной не будет.

— Сменщик Вентуры до сих пор не назван, в числе кандидатов фигурирует Манчини. Он может уйти из «Зенита»?

— Не думаю. Манчини — клубный тренер, ему нужна непрерывная работа и трансферы. Поэтому я не хочу видеть его в национальной команде — он вряд ли справится. А Каррера может добиться успеха с Италией хотя бы потому, что уже работал в ней с Конте. Если бы Конте остался во главе команды, то мы обязательно вышли бы на чемпионат мира.