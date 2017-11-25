«Ахмат» — в шестерке. Когда утвердят Галактионова?

Источник: Спорт-Экспресс

АХМАТ — УФА — 2:1 (1:0)

Голы: ФИЛИПЕ САМПАЙЮ (Роши, угловой), 45 — 1:0. ЛЕО ЖАБА, 54 — 2:0. ОБЛЯКОВ (штрафной), 87 — 2:1.

«Ахмат» (Грозный): 33. Гудиев, 15. Семенов, 4. Анхель, 94. Филипе Сампайю, 40. Уциев (к), 23. Швец, 11. Исмаэл, 21. Роши (2. Родолфу, 83), 8. Лео Жаба (9. Садаев, 90+2), 3. Плиев, 95. Митришев (77. Бериша, 70).

Запасные: 16. Городов, 13. Мохаммади, 10. Кадыров, 14. Раванелли, 0. Гиголаев, 93. Ахъядов.

Главный тренер (и.о.) — Михаил ГАЛАКТИОНОВ.

«Уфа»: 31. Беленов, 17. Живоглядов (55. Табидзе, 46), 4. Никитин (98. Обляков, 80), 3. Аликин (к), 39. Стоцкий, 19. Пауревич, 6. Салатич, 7. Сысуев (21. Фатаи, 72), 5. Йокич, 57. Кротов, 44. Игбун.

Запасные: 88. Шелия, 20. Тумасян, 33. Сухов, 8. Карп, 13. Засеев, 60. Зубарев, 70. Сафрониди, 99. Абдулавов.

Главный тренер — Сергей СЕМАК.

Предупреждения: Плиев, 86 (срыв перспективной атаки). Родолфу, 90 (неспорт. повед.). — Салатич, 7 (грубая игра). Сысуев, 36 (грубая игра). Живоглядов, 44 (грубая игра).

Судьи: ЕСЬКОВ, Болотенков, Мосякин (все — Москва).

25 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». -1 градус. 11 318 зрителей (вмещает 30 000).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 18, 25.11.2017, 19:00 Ахмат 2 Уфа 1

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.

Отставка Кононова явно пошла на пользу «Ахмату». Команда не проигрывает, и сами футболисты уговаривают Магомеда Даудова утвердить в должности Михаила Галактионова. Клубный президент отложил решение до зимней паузы, но уже сейчас ясно, что уверенная победа над крепкой «Уфой» наверняка добавит веса кандидатуре 33-летнего наставника.

Помимо результата при новом тренере грозненцы обрели стабильность и уверенность. Оборона «Ахмата» выстояла в дебюте под быстрыми выпадами уфимцев, раззадорив и партнеров из передней линии. Дуэт бразильских инсайдов и Митришев вскоре принялись нагнетать остроту у владений Беленова. Гости самоотверженно пресекали опасность, часто выходя за рамки правил, за что Алексей Еськов предупредил их трижды еще в первом тайме. С комбинационными действиями противника «Уфа» справлялась, но не выстояла против фирменных грозненских стандартов в бразильском исполнении. Сначала Лео Жаба чудом промахнулся с убойной позиции, а Филипе Сампайю замкнул подачу с углового, незадолго до перерыва отправив соперника в нокдаун. В решающий момент легионера упустил защитник Живоглядов.

После перерыва Беленову устроили настоящую бомбардировку: голкипер творил чудеса, пока партнеры совсем не оплошали. После очередного провала Исмаэл угодил в штангу, а Лео Жаба добил мяч в сетку. В дальнейшем Галактионов грамотно выстроил оборону, а его подопечные удержали преимущество, пропустив лишь раз. За 20 минут до конца Сергей Семак пошел ва-банк, выпустив третьего форварда Фатая, а центр укрепил Иван Обляков. Юный хавбек блестяще влился в игру и реализовал первый же голевой момент, шикарно обведя стенку и не оставив шансов Гудиеву.

ЦИФРЫ.

1-й гол забил Филипе Сампайю за «Ахмат».

4-ю победу одержал «Ахмат» на своем поле.

8 из 19 голов футболисты «Ахмата» забивали головой.

9 игр в гостях «Уфа» не может одержать победу.

ЦИТАТЫ.

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, и.о. главного тренера «Ахмата»:

— Мы ожидали, что игра будет боевой и характерной. Порадовало, что большую часть времени мы владели территорией. Хотелось бы добавить остроты в атаке не только от линии нападения, но и при взаимодействии всей команды. Немножко смазали концовку, сами себе привезли нервозность, прозевали игрока и пропустили со стандарта. В то же время добыли три важных очка. Оценку моей работе дадут специалисты и руководители клуба. Стараюсь честно исполнять свои обязанности и готовить команду от тура к туру.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»: