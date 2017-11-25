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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел на шестое место в таблице РФПЛ

«Ахмат» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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В конце первого тайма Одисе Роши сделал отличный навес на границу вратарской, где уфимцы упустили Фелипе Сампайо, который головой точно пробил в ближний угол.

В начале второй половины игры Магомед Митришев сыграл в штрафную на Исмаэла, который пробил в ближнюю штангу, а на отскоке первым был Лео, головой пославший мяч в пустой створ ворот гостей.

На 87-й минуте Иван Обляков качественно пробил со стандарта и отыграл один гол.

«Ахмат» набрал 25 очков и вышел на шестое место в таблице РФПЛ. «Уфа» (24) — седьмая.

Ахмат 2:1
Первый тайм: 1:0
Уфа
25.11.2017, 19:00 Зрители: 11318 основной раунд: 18-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Сергей Семак
Голы
45′ Филипе Сампайю (О. Роши) 94
54′ Лео Жаба 8
98 Иван Обляков 87′
Составы
Виталий Гудиев 33
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Филипе Сампайю 94
Ризван Уциев (к) 40
86′ Заурбек Плиев 3
Силва Лима Исмаэл 11
Антон Швец 23
90′ Лео Жаба 8
Заур Садаев 9
83′ Одисе Роши 21
90′ Родолфу 2
70′ Магомед Митришев 95
Бернард Бериша 77
31 Александр Беленов
3 Павел Аликин (к)
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич
44 Силвестр Игбун
57 Вячеслав Кротов
6 Веролюб Салатич 7′
19 Иван Пауревич
4 Алексей Никитин 80′
98 Иван Обляков
17 Дмитрий Живоглядов 46′ 44′
55 Джемал Табидзе
7 Дмитрий Сысуев 72′ 36′
21 Кехинде Фатаи
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 3
7 Угловые 5
15 Фолы 9
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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