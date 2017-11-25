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«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел на шестое место в таблице РФПЛ
«Ахмат» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура российской
«Ахмат» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура российской
Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В конце первого тайма Одисе Роши сделал отличный навес на границу вратарской, где уфимцы упустили Фелипе Сампайо, который головой точно пробил в ближний угол.
В начале второй половины игры Магомед Митришев сыграл в штрафную на Исмаэла, который пробил в ближнюю штангу, а на отскоке первым был Лео, головой пославший мяч в пустой створ ворот гостей.
На 87-й минуте Иван Обляков качественно пробил со стандарта и отыграл один гол.
«Ахмат» набрал 25 очков и вышел на шестое место в таблице РФПЛ. «Уфа» (24) — седьмая.
|Михаил Галактионов
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)