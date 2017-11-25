Бесчастных оставил «Тосно» багаж: его ученик выиграл матч команде за 20 минут

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Бесчастных еще на сайте «Тосно»

Никогда такого не было, и вот опять — это лучше всего характеризует историю с отстранением Владимира Бесчастных и Владимира Щербака от работы с игроками «Тосно» и последующим расторжением контрактов.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 18, 25.11.2017, 16:30 Тосно 3 Арсенал Т 2

Уже можно было позабыть, как клуб до назначения Дмитрия Парфенова менял нескольких тренеров за сезон. Завершен процесс или нет — вопрос открытый. Пока профили тренеров не убрали с официального сайта. Зато ясно, что причина, по которой со специалистами решили расстаться, звучит смешно. Если поражения от «Краснодара» и «Зенита» с общим счетом 1:8 так сильно задели руководство клуба — с таким же успехом можно было делать выводы после трех сухих поражений на старте чемпионата.

Самого Парфенова пока не трогают. По словам того же Матюшенко, решения по главному тренеру не будут принимать до конца сезона. У гендиректора клуба уже был опыт присутствия на тренерской скамейке, для этого его даже вносили в заявку как начальника команды. Но пока он остается сторонним наблюдателем и смотрит футбол из ложи вместе с Борисом Пайкиным, владельцем «Тосно». А Парфенову помогают два человека: неоднократный «исполняющий обязанности» Кирилл Гашичев и тренер вратарей Андрей Кудымов. Пополнения в штабе не будет до зимнего перерыва.

Спасибо мамам

Кроме тренеров «Тосно» потеряло и в посещаемости. Если не учитывать встречу со «Спартаком», на «Петровский» осенью приходило в районе четырех тысяч болельщиков. На матче с тульским «Арсеналом» пришло почти в два раза меньше людей. Вся эта группа спокойно бы поместилась на малой арене «Петровского». Даже на гостевом секторе было больше болельщиков, чем на фан-секторе «Тосно». А на подходе к стадиону немало людей предлагали билеты по дешевке.

Еще повезло, что последний домашний матч в году команда проведет против лидера чемпионата «Локомотива», интерес тут обеспечен. Это последняя игра в Петербурге в 2017-м. И то игрок железнодорожников Неманья Пейчинович недавно сказал, что был бы не против переноса игры, если в этот день будет до -15 градусов. А матч пройдет вечером 11 декабря.

Но при всех минусах — низком интересе, результатах и внутренних делах — «Тосно» нашел время для милой акции. Уже третий год игроки команды выходят в специальных футболках, посвященных празднику Дня матери. На футболки нанесли детские рисунки с подписью «Спасибо вам за жизнь». Сходу и не вспомнить, кто еще так делает.

У тульского «Арсенала» на этом фоне все замечательно. За осень были обыграны «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, а команда приблизилась к зоне еврокубков. На фарт туляки поселились в той же гостинице, где и жили до победы над сине-бело-голубыми. Туда даже вечером заглянул Бранислав Иванович, чтобы пообщаться с Лукой Джорджевичем.

Черногорца видят в списке лучших бомбардиров РФПЛ по итогам сезона, но на почти родном «Петровском» его голевой актив не пополнился. Лука предлагал себя партнерам, но мяч до него не доходили. Даже гол, который был бы в стиле Джорджевича, забил не он, а его балканский одноклубник Горан Чаушич, точно пробивший головой после навеса Гия Григалавы.

Со стороны «Тосно» такое можно увидеть у Антона Заболотного, но его единственный момент — удар с пары метров в горло Владимира Габулова, после которого капитан «Арсенала» долго приходил в себя. Партнеры не всегда играли на своего бомбардира. Ян Казаев предпочел катить не на дальний фланг к свободному Заболотному, а на Владимира Быстрова — у него был второй выход в старте за «Тосно». Полузащитник решил подработать мяч и бить самому — ничего хорошего не вышло.

В перерыве Быстрова заменили. Выход Максима Палиенко не так сильно изменил игру, как это сделал Евгений Марков. Он чуть не вышел в футболке Николы Труича, но вовремя его развернули переодеться. И на пятой минуте своего пребывания на поле нападающий сравнял счет с подачи Резиуана Мирзова, который доставил немало проблем на фланге Кириллу Комбарову.

Ничейный счет был бы логичен по ходу игры: по ударам команды шли вровень, но ошибка тосненцев в своей штрафной привела к голу Сергея Ткачева. Однако и туляки были неидеальны и не справлялись с Марковым. Форвард заработал стандарт далеко от ворот и сам же его воплотил в гол. Через две минуты у него уже был хет-трик — всего на дело потребовалось треть часа. Он точно один из быстрых за историю РФПЛ. Рекорд принадлежит Веллитону (шесть минут), а до него первым в этом списке был теперь уже бывший тренер Маркова Бесчастных. Интересно, можно ли в этом случае говорить об еще одном багаже? Ведь экс-спартаковец отвечал в команде за атаку.