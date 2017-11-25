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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» благодаря хет-трику Маркова во втором тайме

«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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В середине первого тайма Горан Чаушич вывел гостей вперёд. На исходе часа игры вышедший на замену Евгений Марков сравнял счёт.

На 76-й минуте Сергей Ткачёв забил второй гол туляков, однако уже через три минуты Марков сделал дубль, а на 81-й минуте оформил хет-трик и принёс своей команде победу. Марков стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ.

«Тосно» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (24) — 8-й.

Тосно 3:2
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
25.11.2017, 16:30 Зрители: 3079 основной раунд: 18-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Миодраг Божович
Голы
61′ Евгений Марков (Р. Мирзов) 20
79′ Евгений Марков (Е. Чернов) 20
81′ Евгений Марков (Е. Чернов) 20
20 Горан Чаушич (Г. Григалава) 28′
11 Сергей Ткачев (Г. Чаушич) 75′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Вагиз Галиулин 21
Евгений Чернов 28
Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич 26
Резиуан Мирзов 22
Александр Карницкий 14
Марко Полетанович 88
Антон Заболотный 17
46′ Владимир Быстров 34
90′ Максим Палиенко 11
Виталий Шахов 13
57′ Ян Казаев 91
Евгений Марков 20
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
8 Гиа Григалава 68′
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
23 Игорь Горбатенко
18 Лука Джорджевич
55 Александру Бурчану
11 Сергей Ткачев 86′
19 Федерико Иван Расич
88 Игорь Шевченко 73′
10 Эванс Кангва
20 Горан Чаушич 76′
7 Кантемир Берхамов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 4
3 Угловые 8
8 Фолы 19
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
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