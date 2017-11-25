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18:16 (мск), источник: Р-Спорт

ПФК ЦСКА сообщил, что защитник Марио Фернандес прилетел с командой в Казань

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Московский ЦСКА в своем микроблоге в Twitter сообщил, что защитник Марио Фернандес прилетел с командой в Казань на матч 18-го тура чемпионата России по футболу с «Рубином».

Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу на официальном сайте армейцев был опубликован список игроков, отправившихся на матч, в котором не было Фернандеса. В настоящее время он в нем присутствует.

«Мы в Казани! Марио с нами», — говорится в сообщении.

Встреча пройдет в Казани в воскресенье, начало — в 14:00 мск. ЦСКА из-за травм ранее лишился защитников Алексея Березуцкого и Георгия Щенникова.

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