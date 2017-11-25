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ПФК ЦСКА сообщил, что защитник Марио Фернандес прилетел с командой в Казань
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
Ранее в субботу на официальном сайте армейцев был опубликован список игроков, отправившихся на матч, в котором не было Фернандеса. В настоящее время он в нем присутствует.
«Мы в Казани! Марио с нами», — говорится в сообщении.
Встреча пройдет в Казани в воскресенье, начало — в 14:00 мск. ЦСКА