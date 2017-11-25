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15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тосно» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 18-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Арсенала» на предстоящий сегодня, 25 ноября, в Санкт-Петербурге матч 18-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Быстров, Галиулин, Мирзов, Казаев, Карницкий, Полетанович, Заболотный.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Начало — в 16:30 мск.

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