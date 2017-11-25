Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Тосно» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 18-го тура РФПЛ
Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Арсенала» на предстоящий сегодня, 25 ноября, в
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Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Арсенала» на предстоящий сегодня, 25 ноября, в
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Быстров, Галиулин, Мирзов, Казаев, Карницкий, Полетанович, Заболотный.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Начало — в 16:30 мск.