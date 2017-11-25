Чемпионат России по футболу продолжится двумя субботними матчами

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После разгромного поражения в ленинградском дерби от «Зенита» (0:5) руководство «Тосно» уволило помощников главного тренера Дмитрия Парфенова — Владимира Бесчастных и Владимира Щербака. Хотя «Тосно» показывает достаточно интересный футбол, очков команде пока не хватает, новички элиты расположились в зоне переходных матчей.

«Арсенал» весной лишь в переходных матчах с «Енисеем» сумел сохранить место в премьер-лиге, однако в нынешнем сезоне туляки под руководством Миодрага Божовича из аутсайдера превратились в боевой коллектив с хорошо поставленной контратакующей игрой. Одержав осенью пять побед, «Арсенал» поднялся на восьмую строчку и в случае победы над «Тосно» опередит идущий пятым «Краснодар».

Нынешний чемпионат «Тосно» начал с трех поражений, первую победу в элите одержав в Туле — со счетом 2:1. Во втором тайме победу гостям принесли мячи Вагиза Галиулина и Евгения Маркова.

Матч пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Алексей Николаев из Москвы.

Грозный принимает команду Семака

В 19:00 начнут встречу «Ахмат» и «Уфа», которые расположились в середине таблицы и вправе рассчитывать на борьбу за еврокубковые лицензии. Уфимцы осенью одержали четыре подряд домашние победы, однако в гостях не могут выиграть уже восемь матчей. Команда Сергея Семака занимает шестое место, на два очка опережая идущих девятыми грозненцев.

«Ахмат» проведет третий матч под руководством и. о. главного тренера 33-летнего Михаила Галактионова, который в своем дебютном матче в премьер-лиге привел чеченскую команду к домашней победе над «Ростовом». В первом круге «Ахмат», который тренировал еще Олег Кононов, уступил уфимцам в гостях со счетом 2:3, когда башкирская команда в концовке забила три мяча в течение шести минут.

Главным арбитром матча на «Ахмат-Арене» назначен Алексей Еськов из Москвы.

18-й тур стартовал в пятницу, когда «Амкар» победил «Динамо» (2:1). В воскресенье встречаются «Урал» и «Краснодар», «Рубин» и ЦСКА, «Ростов» и «Анжи». Завершится тур в понедельник матчами между хабаровским СКА и «Локомотивом», а также «Спартаком» и «Зенитом».