Чемпионат России по футболу продолжится двумя субботними матчами
ТАСС, 25 ноября. Два матча в
ТАСС, 25 ноября. Два матча в
После разгромного поражения в ленинградском дерби от «Зенита» (0:5) руководство «Тосно» уволило помощников главного тренера Дмитрия Парфенова — Владимира Бесчастных и Владимира Щербака. Хотя «Тосно» показывает достаточно интересный футбол, очков команде пока не хватает, новички элиты расположились в зоне переходных матчей.
«Арсенал» весной лишь в переходных матчах с «Енисеем» сумел сохранить место в
Нынешний чемпионат «Тосно» начал с трех поражений, первую победу в элите одержав в Туле — со счетом 2:1. Во втором тайме победу гостям принесли мячи Вагиза Галиулина и Евгения Маркова.
Матч пройдет на стадионе «Петровский» в
Грозный принимает команду Семака
В 19:00 начнут встречу «Ахмат» и «Уфа», которые расположились в середине таблицы и вправе рассчитывать на борьбу за еврокубковые лицензии. Уфимцы осенью одержали четыре подряд домашние победы, однако в гостях не могут выиграть уже восемь матчей. Команда Сергея Семака занимает шестое место, на два очка опережая идущих девятыми грозненцев.
Главным арбитром матча на «Ахмат-Арене» назначен Алексей Еськов из Москвы.
18-й тур стартовал в пятницу, когда «Амкар» победил «Динамо» (2:1). В воскресенье встречаются «Урал» и «Краснодар», «Рубин» и ЦСКА, «Ростов» и «Анжи». Завершится тур в понедельник матчами между хабаровским СКА и «Локомотивом», а также «Спартаком» и «Зенитом».
После 17 сыгранных матчей в чемпионате страны лидирует «Локомотив» — 36 очков. 33 очка набрал «Зенит», 29 очков у ЦСКА, 28 — у «Спартака».