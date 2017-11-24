Леандро Паредес: «Спартак» интересовался Дриусси, но я посоветовал выбрать «Зенит»

МОЮ ИГРУ ИЗУЧИЛИ? БУДУ РАБОТАТЬ НАД НОВЫМИ ПРИЕМАМИ!

— Знаете, что ваш гол «Тосно» с пенальти остановил «Зенит» в секундах от антирекорда? Такой долгой безголевой серии у команды не было с 1997 года.

— Ничего не знал про антирекорд, но понимал, что нам очень нужны три очка. Особенно после стольких матчей без побед. Это было единственной целью, куда более важной, чем просто желание прервать безголевую серию. Хотя да, после того, как мяч влетел в сетку я испытал громадное облегчение.

— Череда неудач — свидетельство кризиса в команде?

— Не сказал бы так. Да, мы играли не так хорошо, как прежде, но кризис — это не то слово, которым стоит описывать положение дел в «Зените».

— Со стороны кажется, что вам стало тяжелее играть — соперники научились действовать против вас лично. Это так?

— Определенно, да. Все противники изучают «Зенит», ищут слабые места, готовятся играть персонально против каждого нашего футболиста. Неудивительно, что мою манеру игры теперь знают лучше и используют эти знания во время матчей. Но я должен быть к этому готов и постоянно работать над новыми приемами.

— Что говорил Манчини игрокам в разгар серии неудач?

— Мистер реагировал очень спокойно. Говорил, что мы — отличная команда, которая ставит перед собой самые высокие цели, и нужно просто не сдаваться, сталкиваясь с трудностями. Тогда и вернутся победы, все в наших руках.

— Матч с «Локомотивом» — главное разочарование первого круга?

— Я бы не назвал его разочарованием. Мы в чемпионате проиграли всего две игры из семнадцати — не такой уж плохой результат. Тем более, в игре с «Локомотивом» после первого тайма счет мог быть 2:0 в нашу пользу, но немного не хватило везения.

— Вы пропускали эту игру из-за перебора желтых карточек и смотрели матч со стороны. Есть версии, в чем причина поражения?

— «Зенит» играл хорошо, доминировал, и все было бы намного проще, забей мы в первом тайме — но Ригони попал в штангу. Во второй половине нас несколько раз поймали на контратаках, и игра рассыпалась. Удача была не на нашей стороне.

Леандро ПАРЕДЕС | Источник: Спорт-Экспресс

НЕТ ПРОБЛЕМ ИЗ-ЗА ДОЛГИХ ПЕРЕЛЕТОВ

— Часто говорят, что аргентинским и бразильским сборникам мешают длительные перелеты. Это действительно так?

— Конечно, долгие часы в самолете утомляют, но в клубе нам дают возможность отдохнуть после перелетов и восстановить силы, так что особенных проблем у меня нет.

— Наверное, обрадовались, когда Аргентина играла в Москве и Краснодаре?

— Да! Было классно — только взлетели и уже приземляемся.

— Московский холод не смутил?

— Мы к этой температуре уже адаптировались, а вот другим парням, наверное, было непривычно.

— Самое первое дерби против «Ривера» помните?

— Конечно, помню! И это прекрасные воспоминания. Вышел на замену, а на последних минутах «Бока» сравняла счет, отыграв два мяча. Сыграть в Суперкласико — лучшее, что может произойти с футболистом в Аргентине. Это особенный момент, который остается с человеком на всю жизнь.

— Вам не хватает атмосферы «Бомбонеры» в Европе?

— Постоянно скучаю по ней. Бомбонера — это что-то невероятное, нет другого такого места на Земле. И мне всегда будет ее не хватать.

2013 год. Леандро ПАРЕДЕС в составе «Бока Хуниорс» | Источник: AFP 2017

БЫВШИЙ ЗЕНИТОВЕЦ БОЛЕЕТ ЗА «СПАРТАК»? В АРГЕНТИНЕ ТАКОЕ ТОЖЕ БЫВАЕТ

— Следите за «Спартаком» в Лиге чемпионов? После ничьей с «Марибором» шансов на дерби «Зенита» и «Спартака» в плей-офф ЛЕ стало больше.

— Не интересуюсь тем, как выступает «Спартак» в Европе. Главное — это ближайшее дерби в Москве, а если жребий сведет нас в Лиге Европы — значит, судьба. Будем стараться победить «Спартак» при встрече с любом турнире.

— Говорят, если бы не вы — Дриусси мог оказаться в «Спартаке». Это правда?

— Я знаю только, что «Спартак» интересовался им и хотел, чтобы Дриусси играл в Москве. Но мне повезло быть знакомым с Себастьяном — я поговорил с ним и посоветовал перейти в «Зенит». Таково было желание всей нашей команды. Дриусси сделал правильный выбор и пришел в по-настоящему большой клуб.

— В понедельник в Москве обещают минус 2 градуса. Это будет самое морозное дерби в вашей карьере?

— Совершенно верно! Холоднее дерби и не вспомню.

— Дома «Зенит» играет под крышей, а у «Спартака» ее нет. Низкая температура может стать проблемой?

— Это может усложнить игру. На домашнем стадионе в Петербурге очень комфортный климат, здесь всегда приятно играть. У нас удивительная атмосфера на трибунах, да и сама арена поражает воображение. Тем не менее, нужно быть готовыми к любым погодным условиям во время матча в Москве.

— Если аргентинские друзья попросят вас описать дерби «Зенита» и «Спартака» в нескольких словах, что ответите?

— Что это классическое дерби — с накалом, борьбой, яркими эмоциями. И особенной радостью от победы!

— Вы уже играли со «Спартаком» и видели его футболистов в других матчах. Кто самый опасный?

— Я бы не стал выделять кого-то персонально — у москвичей хорошая команда, все могут представлять опасность. Особенно, тройка в нападении — Промес, Зе Луиш, Луиз Адриану. Но мы должны быть внимательными с каждым футболистом.

— Бывший игрок «Зенита» Александр Панов никогда не играл за «Спартак», но неожиданно стал фанатом этой команды. В Аргентине такое возможно, чтобы экс-футболист «Боки» вдруг стал болеть за «Ривер Плейт»?

— Да, это вполне обычная ситуация. Об этом редко говорится вслух, но я слышал много таких историй.

— А вы бы смогли так?

— Ни за что на свете! Я предан «Боке» до конца жизни.

— Слышали о теннисисте Евгении Кафельникове? Он активно болеет за «Спартак» и порой позволяет себе чересчур острые выпады в адрес других клубов в соцсетях.

— В Аргентине публичные люди уважают друг друга — особенно, в мире спорта. Пошутить, подколоть — пожалуйста, но до прямых оскорблений дело никогда не доходит.

— За кого болеют Дель Потро и Налбандян?

— Про Налбандяна не знаю, а вот Дель Потро точно сходит с ума по «Боке».

— В матче со «Спартаком» определится чемпион?

— Было бы неплохо! Сделаем все возможное, чтобы победить.