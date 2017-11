Ой, мороз, Морозов: «Динамо» опять потерпело неудачу

Раздевалка нашей команды после матча! АМКАР!!! АМКАР!!! Всех с победой, друзья!!! ?????? #гордостьурала #амкар #фкамкар #амкардинамо

A post shared by ФК "Амкар" (@fc_amkar) on Nov 24, 2017 at 8:36am PST