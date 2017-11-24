Ой, мороз, Морозов: «Динамо» опять потерпело неудачу

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В первом тайме интересных моментов было не так много: мяч много находился вверху, единоборства преобладали над попытками комбинаций, единственным способом хоть как-то войти в чужую штрафную стали обычные забросы с флангов и после «стандартов», а главной атакующей угрозой — дальние удары. Собственно, благодаря им «Амкар» и мог выйти вперед еще до перерыва, но Эззатоллахи и Гол с дистанции поочередно попали в перекладину и штангу.

Во второй половине зрители (очень немногочисленные — мороз и будний день сделали свое дело) все-таки увидели взятие ворот. Причем сразу три! В самом дебюте тайма соперники обменялись мячами — хозяева воспользовались неразберихой бело-голубых в центре обороны, а гости вскоре заработали и реализовали пенальти.

А на 68-й минуте Эззатоллахи, который как раз стал виновником назначения 11-метрового, отметился первым для себя голом в футболке пермского клуба. К сожалению для «Динамо», грубейшую ошибку допустил защитник Григорий Морозов, пытавшийся проводить мяч за лицевую линию, но попросту бросивший бороться и пропустивший мимо себя соперника. Сравнять счет команда Дмитрия Хохлова так и не смогла.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb4oaJblChR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Раздевалка нашей команды после матча! АМКАР!!! АМКАР!!! Всех с победой, друзья!!! ?????? #гордостьурала #амкар #фкамкар #амкардинамо</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ФК "Амкар" (@fc_amkar) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-24T16:36:23+00:00">Nov 24, 2017 at 8:36am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИФРЫ

1 — «Амкар» одержал первую «мокрую» победу в сезоне, пропустив в свои ворота.

1 — Саид Эззатоллахи забил первый гол в премьер-лиге за «Амкар».

6 очков из 21 возможного набрало «Динамо» после отставки Юрия Калитвинцева.

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— Думаю, ребята сыграли нормально. Может, немного смазали концовку, но понять их можно — уж очень нужна была победа, требовалось ее сохранить. Хорошо убегали в контратаки. Почему футбол изменился во втором тайме? В первом у «Динамо» выстраивалось по шесть человек в линию, они действовали организованно, нам тяжело было вскрыть такую оборону. Комбинировали неплохо, но не хватало последнего решения.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»: