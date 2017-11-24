Ой, мороз, Морозов: «Динамо» опять потерпело неудачу

Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
В первом тайме интересных моментов было не так много: мяч много находился вверху, единоборства преобладали над попытками комбинаций, единственным способом хоть
Во второй половине зрители (очень немногочисленные — мороз и будний день сделали свое дело)
А на 68-й минуте Эззатоллахи, который как раз стал виновником назначения 11-метрового, отметился первым для себя голом в футболке пермского клуба. К сожалению для «Динамо», грубейшую ошибку допустил защитник Григорий Морозов, пытавшийся проводить мяч за лицевую линию, но попросту бросивший бороться и пропустивший мимо себя соперника. Сравнять счет команда Дмитрия Хохлова так и не смогла.
ЦИФРЫ
1 — «Амкар» одержал первую «мокрую» победу в сезоне, пропустив в свои ворота.
1 — Саид Эззатоллахи забил первый гол в
6 очков из 21 возможного набрало «Динамо» после отставки Юрия Калитвинцева.
ЦИТАТЫ
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
— Думаю, ребята сыграли нормально. Может, немного смазали концовку, но понять их можно — уж очень нужна была победа, требовалось ее сохранить. Хорошо убегали в контратаки. Почему футбол изменился во втором тайме? В первом у «Динамо» выстраивалось по шесть человек в линию, они действовали организованно, нам тяжело было вскрыть такую оборону. Комбинировали неплохо, но не хватало последнего решения.
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:
— Допустили очень много ошибок в обороне. Они и привели к двум пропущенным мячам. Сами позволяем соперникам создавать такие моменты. А начинаем играть
|Гаджи Гаджиев
|Дмитрий Хохлов
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)