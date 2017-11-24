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21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ой, мороз, Морозов: «Динамо» опять потерпело неудачу

Бело-голубые проиграли в Перми и остались на 15-м месте, а «Амкар» прервал серию из пяти матчей без побед.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В первом тайме интересных моментов было не так много: мяч много находился вверху, единоборства преобладали над попытками комбинаций, единственным способом хоть как-то войти в чужую штрафную стали обычные забросы с флангов и после «стандартов», а главной атакующей угрозой — дальние удары. Собственно, благодаря им «Амкар» и мог выйти вперед еще до перерыва, но Эззатоллахи и Гол с дистанции поочередно попали в перекладину и штангу.

Во второй половине зрители (очень немногочисленные — мороз и будний день сделали свое дело) все-таки увидели взятие ворот. Причем сразу три! В самом дебюте тайма соперники обменялись мячами — хозяева воспользовались неразберихой бело-голубых в центре обороны, а гости вскоре заработали и реализовали пенальти.

А на 68-й минуте Эззатоллахи, который как раз стал виновником назначения 11-метрового, отметился первым для себя голом в футболке пермского клуба. К сожалению для «Динамо», грубейшую ошибку допустил защитник Григорий Морозов, пытавшийся проводить мяч за лицевую линию, но попросту бросивший бороться и пропустивший мимо себя соперника. Сравнять счет команда Дмитрия Хохлова так и не смогла.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИФРЫ

1 — «Амкар» одержал первую «мокрую» победу в сезоне, пропустив в свои ворота.

1 — Саид Эззатоллахи забил первый гол в премьер-лиге за «Амкар».

6 очков из 21 возможного набрало «Динамо» после отставки Юрия Калитвинцева.

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— Думаю, ребята сыграли нормально. Может, немного смазали концовку, но понять их можно — уж очень нужна была победа, требовалось ее сохранить. Хорошо убегали в контратаки. Почему футбол изменился во втором тайме? В первом у «Динамо» выстраивалось по шесть человек в линию, они действовали организованно, нам тяжело было вскрыть такую оборону. Комбинировали неплохо, но не хватало последнего решения.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:

— Допустили очень много ошибок в обороне. Они и привели к двум пропущенным мячам. Сами позволяем соперникам создавать такие моменты. А начинаем играть почему-то снова только при проигрышном счете. То ли это боязнь, то ли давит турнирное положение… Почему не вышел нападающий Вандерсон помогать спасать матч? Вот если бы вы раньше мне подсказали это, то я бы его выпустил.

Амкар 2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо М
24.11.2017, 17:30 Зрители: 4890 основной раунд: 18-й тур Звезда
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Дмитрий Хохлов
Голы
48′ Януш Гол 5
68′ Саид Эззатоллахи (М. Сиваков, М. Гащенков) 66
48 Евгений Луценко 54′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Александр Милькович 2
Петар Занев (к) 3
90+2′ Николай Зайцев 4
Фегор Огуде 8
Михаил Сиваков 18
Михаил Гащенков 17
Саид Эззатоллахи 66
82′ Януш Гол 5
Браун Фелисио Форбс 26
90′ Павел Комолов 20
Алихан Шаваев 10
86′ Михаил Костюков 27
Станислав Прокофьев 14
1 Антон Шунин (к) 69′
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев
23 Антон Соснин 18′
27 Самба Соу 43′
17 Антон Терехов 65′
15 Ибрагим Цаллагов 77′
48 Евгений Луценко 77′ 60′
90 Николай Обольский
41 Александр Сапета 56′
21 Фатош Бечирай
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 7
16 Фолы 23
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо М
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