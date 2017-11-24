Малафеев: Готов вернуться в «Зенит», но предложений от клуба не поступало

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 38-летний Малафеев с большой долей вероятности вернется клуб на одну из административных позиций, где будет заниматься молодежным и юношеским футболом, а также, возможно, поиском новичков в России.

«Я занимаюсь бизнесом, и пока что официально мне ничего не поступало. Если поступит предложение, конечно, буду рассматривать его, мне это интересно», — сказал Малафеев.

Малафеев провел всю свою профессиональную вратарскую карьеру в «Зените», сыграв за команду более 300 матчей с 1997 года. В мае прошлого года футболист завершил карьеру.