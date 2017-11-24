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19:39 (мск), источник: ТАСС

Малафеев: Готов вернуться в «Зенит», но предложений от клуба не поступало

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев готов рассмотреть вариант трудоустройства в административный штаб клуба, если такое предложение поступит. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 38-летний Малафеев с большой долей вероятности вернется клуб на одну из административных позиций, где будет заниматься молодежным и юношеским футболом, а также, возможно, поиском новичков в России.

«Я занимаюсь бизнесом, и пока что официально мне ничего не поступало. Если поступит предложение, конечно, буду рассматривать его, мне это интересно», — сказал Малафеев.

Малафеев провел всю свою профессиональную вратарскую карьеру в «Зените», сыграв за команду более 300 матчей с 1997 года. В мае прошлого года футболист завершил карьеру.

В составе «Зенита» Малафеев четыре раза становился чемпионом России, трижды обладателем Кубка страны, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также три раза Суперкубок России. Кроме того, вратарь является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

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