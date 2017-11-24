В Англии утверждают, что «Вест Хэм» может приобрести Смолова за £ 15 млн

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «Вест Хэм Юнайтед» уже в ближайшее зимнее трансферное окно, которое откроется в Англии с января, готов предложить за переход 27-летнего российского футболиста £ 15 млн (около € 16,8 млн). Также отмечается, что самому Смолову нравится идея переезда в Лондон.

В начале ноября главным тренером «Вест Хэма» стал Дэвид Мойес. Именно этот специалист возглавлял в 2009 году «Эвертон», когда ливерпульский клуб приобрёл российского полузащитника Динияра Билялетдинова.