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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

В Англии утверждают, что «Вест Хэм» может приобрести Смолова за £ 15 млн

Нападающий сборной России и «Краснодара» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «Вест Хэм Юнайтед» уже в ближайшее зимнее трансферное окно, которое откроется в Англии с января, готов предложить за переход 27-летнего российского футболиста £ 15 млн (около € 16,8 млн). Также отмечается, что самому Смолову нравится идея переезда в Лондон.

В начале ноября главным тренером «Вест Хэма» стал Дэвид Мойес. Именно этот специалист возглавлял в 2009 году «Эвертон», когда ливерпульский клуб приобрёл российского полузащитника Динияра Билялетдинова.

Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах РФПЛ, забил восемь голов и отметился тремя результативными передачами.

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