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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый Глушаков, здоровый Зобнин, свежий Зе. Как «Спартак» изменился после 1:5 от «Зенита»

6 августа в матче 3-го тура «Спартак» потерпел в Санкт-Петербурге кошмарное поражение от «Зенита» со счетом 1:5, что стало предвестником полноценного кризиса. «СЭ» — о том, как менялась красно-белая команда с тех пор.

Источник: Спорт-Экспресс

УЛУЧШИЛСЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН

Разговоры о том, что в «Спартаке» не все в порядке с микроклиматом, начались еще до матча в Санкт-Петербурге. Чудовищный разгром на берегах Невы, естественно, только усилил напряжение и ускорил падение. Буквально через несколько дней Каррера на пресс-конференции затронул тему трансферов, адресовав скрытые претензии к клубу в слишком неторопливой работе — и получил от высших боссов в ответ, также через СМИ. Началась настоящая информационная война.

Почти целый месяц в ленте спортивных новостей сверкали одни и те же заголовки с посылами: «Массимо потерял доверие футболистов, точка невозврата пройдена», «Массимо лезет в трансферную кампанию и перестал тренировать», «Массимо не поделился премией с штабом», «Массимо стал меньше советоваться с Романом Пилипчуком», «Помощники Массимо перегружают игроков штангой» и так далее. Казалось, все это не закончится никогда. А учитывая еще и неудачные результаты, два поражения от ЦСКА и «Локомотива», упущенные победы против аутсайдеров, общий психологический фон был просто кошмарным.

Однако ныне все худшее позади. Закончился трансферный период, команда сосредоточилась на футболе, произошло несколько положительных событий (о которых — чуть ниже), одержано прекрасных побед. Сейчас «Спартак» пусть и не избавился от отдельных эмоциональных болячек (например, по-прежнему упорно пропускает в концовках), но выглядит куда спокойнее и здоровее. И главное, что мы видим вновь единый коллектив.

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НАБРАЛИ ФОРМУ ГЛУШАКОВ И ФЕРНАНДУ

Одна из причин того крупного поражения красно-белых — крайне слабая игра средней линии, которая не справилась с доставкой мяча к чужой штрафной, а при этом, что еще хуже, допускала слишком много свободных зон и потерь. Именно после перехватов «Зенит» и организовал два первых разящих выпада. Глушаков и Фернанду в начале сезона попросту находились не в форме, и «Спартак» долго из-за этого не мог найти баланс.

Сейчас дела обстоят лучше. Капитан отдохнул после эмоционального золотого чемпионата, набрался сил (невольно помог ему в этом период травмы) и теперь снова стал прежним. Фернанду пусть и плывет иногда под прессингом соперников, но всё равно смотрится мобильнее и точнее, чем в первых турах.

ПРОДЛЕНЫ КОНТРАКТЫ С ЛИДЕРАМИ

Футболисты — профессионалы, должны показывать на поле свой уровень всегда, несмотря на сторонние факторы — так и есть, но лишь отчасти. Неопределенность с будущим мало кому служит помощником, и кажется, что в начале сезона в истории с Глушаковым, которого никак не переподписывали после фантастического предыдущего года, мы это и наблюдали.

22 сентября точка, наконец-то, была поставлена. «Спартак» объявил о продлении соглашений как с Денисом, так и его верным товарищем Дмитрием Комбаровым. 20 ноября красно-белые также продлили сотрудничество с Джикией, а до этого, еще летом, новые контракты получили и остальные важные футболисты — Ребров, Зобнин, Зе Луиш, Кутепов. В немного подвисшем состоянии сейчас разве что Таски, но и по его поводу Каррера высказался предельно ясно.

Почти все лидеры имеют на руках долгосрочные соглашения, а вместе с этим — и душевное спокойствие. Можно сосредоточиться на футболе.

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В СТРОЮ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ТРИО

Атака — сильнейшая линия этого «Спартака», но можно насчитать не так много игр, когда все три нападающих — Зе Луиш, Луиз Адриану и Промес — одновременно здоровы и пребывают в тонусе. Вот и в том самом матче первого круга африканский форвард не смог выйти в стартовом составе из-за проблем с коленом. А бразилец тогда еще не выполнял такой же бешеный объем работы, как сейчас, и отметился лишь красной карточкой за совершенно напрасные эмоции.

Перед новым сражением великолепное трио в строю. Всю его проектную мощь «Краснодар» ощутил на собственном примере. Плюс стал выглядеть гораздо увереннее и острее, чем прежде, Мельгарехо. В атакующей линии красно-белых имеется выбор, и это плохо для Манчини.

ВЕРНУЛСЯ РОМАН ЗОБНИН

Кошмарная эпидемия травм охватила красно-белых уже после 1:5 в Санкт-Петербурге, а теперь она, к счастью, позади. В лазарете лишь Тимофеев и Тигиев с травмами колена плюс Джано с оперированным голеностопом.

А вот один важный и любимый всеми болельщиками футболист — Зобнин — на берегах Невы летом сыграть не мог никак. Сейчас он вернулся, в кратчайшие сроки восстановившись после разрыва крестообразных связок, и уже успел провести два матча. Выглядел в обоих случаях достойно, внешне не было заметно ни неуверенности, ни страха, которые часто сопровождают игрока после таких травм.

И это — очень важное событие для команды, еще сильнее приближающее ее к состоянию золотого сезона.

Игра 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

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