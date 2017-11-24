Новый Глушаков, здоровый Зобнин, свежий Зе. Как «Спартак» изменился после 1:5 от «Зенита»
6 августа в матче 3-го тура «Спартак» потерпел в
6 августа в матче 3-го тура «Спартак» потерпел в
УЛУЧШИЛСЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН
Разговоры о том, что в «Спартаке» не все в порядке с микроклиматом, начались еще до матча в
Почти целый месяц в ленте спортивных новостей сверкали одни и те же заголовки с посылами: «Массимо потерял доверие футболистов, точка невозврата пройдена», «Массимо лезет в трансферную кампанию и перестал тренировать», «Массимо не поделился премией с штабом», «Массимо стал меньше советоваться с Романом Пилипчуком», «Помощники Массимо перегружают игроков штангой» и так далее. Казалось, все это не закончится никогда. А учитывая еще и неудачные результаты, два поражения от ЦСКА и «Локомотива», упущенные победы против аутсайдеров, общий психологический фон был просто кошмарным.
Однако ныне все худшее позади. Закончился трансферный период, команда сосредоточилась на футболе, произошло несколько положительных событий (о которых — чуть ниже), одержано прекрасных побед. Сейчас «Спартак» пусть и не избавился от отдельных эмоциональных болячек (например,
НАБРАЛИ ФОРМУ ГЛУШАКОВ И ФЕРНАНДУ
Одна из причин того крупного поражения
Сейчас дела обстоят лучше. Капитан отдохнул после эмоционального золотого чемпионата, набрался сил (невольно помог ему в этом период травмы) и теперь снова стал прежним. Фернанду пусть и плывет иногда под прессингом соперников, но всё равно смотрится мобильнее и точнее, чем в первых турах.
ПРОДЛЕНЫ КОНТРАКТЫ С ЛИДЕРАМИ
Футболисты — профессионалы, должны показывать на поле свой уровень всегда, несмотря на сторонние факторы — так и есть, но лишь отчасти. Неопределенность с будущим мало кому служит помощником, и кажется, что в начале сезона в истории с Глушаковым, которого никак не переподписывали после фантастического предыдущего года, мы это и наблюдали.
22 сентября точка,
Почти все лидеры имеют на руках долгосрочные соглашения, а вместе с этим — и душевное спокойствие. Можно сосредоточиться на футболе.
В СТРОЮ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ТРИО
Атака — сильнейшая линия этого «Спартака», но можно насчитать не так много игр, когда все три нападающих — Зе Луиш, Луиз Адриану и Промес — одновременно здоровы и пребывают в тонусе. Вот и в том самом матче первого круга африканский форвард не смог выйти в стартовом составе
Перед новым сражением великолепное трио в строю. Всю его проектную мощь «Краснодар» ощутил на собственном примере. Плюс стал выглядеть гораздо увереннее и острее, чем прежде, Мельгарехо. В атакующей линии
ВЕРНУЛСЯ РОМАН ЗОБНИН
Кошмарная эпидемия травм охватила
А вот один важный и любимый всеми болельщиками футболист — Зобнин — на берегах Невы летом сыграть не мог никак. Сейчас он вернулся, в кратчайшие сроки восстановившись после разрыва крестообразных связок, и уже успел провести два матча. Выглядел в обоих случаях достойно, внешне не было заметно ни неуверенности, ни страха, которые часто сопровождают игрока после таких травм.
И это — очень важное событие для команды, еще сильнее приближающее ее к состоянию золотого сезона.
Игра 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.