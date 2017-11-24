В Питер? Ни за что! Джикия и другие игроки, отказавшие «Зениту» ради «Спартака»
Защитник
Защитник
«Спартак» и «Зенит» по российским меркам — сродни испанским «Реалу» и «Барселоне». Каждый переход футболиста из одного клуба в другой воспринимается, как предательство.
Вспомните, как уезжал из Москвы в
Несмотря на это, «Зенит», который чувствует себя более раскрепощенно в финансовом плане, продолжает предпринимать попытки переманить футболистов «Спартака» к себе в команду, часто сходясь с
Вот только не все футболисты следуют примеру Дзюбы и Быстрова. Некоторые просто не готовы представить себя в
Георгий Джикия
Последний пример — Георгий Джикия. Недавно футболист продлил контракт с
Футболист принял решение остаться в любимой команде, несмотря на то, что у него на руках было предложение от «Зенита». Условия, которые предлагали центральному защитнику, выступающему за сборную России, называли «шикарными». Однако он остался верен
Роман Зобнин
Одно из главных открытий прошедшего сезона в чемпионате России не только в «Спартаке», но и вообще во всем первенстве — центральный полузащитник Роман Зобнин. Естественно, он сразу же стал лакомым на футбольном рынке.
Не удивительно, что «Зенит» попытался переманить и этого игрока из стана своего соперника. Во всяком случае именно такая информация проскакивала в тот момент, когда Роман вел переговоры о продлении со «Спартаком» контракта, который он заключил всего за год до этого.
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Денис Глушаков
Капитана
По словам самого игрока предложений было три. Первое — в 2009 году, когда он только начал выходить с стартовом составе «Локомотива» и менять команду не было резона. Во второй раз — в 2011 году, когда он отказался от перехода по просьбе тренера
Третий раз позвали Глушакова в 2013 году. Параллельно приглашение пришло и из «Спартаке». Футболист не рассказал, какой из двух контрактов был выгоднее, но выбор его был однозначен — «Спартак».
Кстати, всех троих игроков, Джикию, Зобнина и Глушакова, связывает один факт — все они являются клиентами одного и того же агента — Павла Андреева.
Сальваторе Боккетти
В том же 2013 году «Зенит» получил от ворот поворот еще от одного игрока, которого хотел видеть в своих рядах — от итальянского защитника Сальваторе Боккетти. Если мотивы российских футболистов, многие из которых с детства болеют именно за «Спартак», ясны, то логику Боккетти понять сложно.
На предложение «Зенита» футболист ответил категорическим отказом. Однако, когда в «Рубин» позвонили из московского «Спартака», и об этом сообщили Сальве, он ответил, что согласен на переход. А ведь в
Федор Смолов
Самая интересная история — с Федором Смоловым, который продолжает карьеру в «Краснодаре». Никакой официальной информации по его поводу нет и быть не может, но, если верить слухам, в конце летнего трансферного окна он вполне мог оказаться в «Зените».
Вот только ехать в
В любом случае, если переговоры и были, то прошли они неудачно — футболист остался в «Краснодаре». Вполне возможно, что следующим летом эпопея с его трансфером продолжится.