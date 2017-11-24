Винтики вне системы. «Игроки Бердыева» как феномен российского футбола
У Ивана Новосельцева есть минимум одна уважительная причина нахождения в запасе. И не только у него.
У Ивана Новосельцева есть минимум одна уважительная причина нахождения в запасе. И не только у него.
Иван Новосельцев провёл юбилейный, 10-й матч сезона… на скамейке запасных «Зенита». В чемпионате страны рыжеволосый защитник насиделся на ней вдоволь — в еврокубке удостоился такой «чести» впервые. Казалось бы, уж в
Фамилия Новосельцев стала именем нарицательным. Если раньше она ассоциировалась с перспективным защитником, потенциальным наследником Березуцких, а то и Игнашевича в сборной, то теперь вызывает в массах преимущественно отрицательные эмоции.
На самом деле всё не так просто. Игровая неустроенность Новосельцева — это не только вина, но и —
Иван как раз поступил грамотно — с точки зрения семьи, будущего. Вот вы, лично вы отказались бы от «контракта жизни», ежемесячно до этого испытывая перебои с зарплатой на хронически безденежных предприятиях? Да ладно вам, как миленькие подписали бы. Смиритесь, что ему повезло чуть больше, и порадуйтесь за человека (если ещё не утратили этой способности).
Но я,
В российском футболе существует только один мастер, который, кажется, и медведя научит пройти по флангу и подать в штрафную. Из людей, регулярно попадающих по мячу, он крепкие команды лепит. Из
Бердыев как никто другой умеет вытащить из футболиста всё, что в него заложено природой, а иногда даже чуть больше. Только одному ему известными методами заставляет прыгнуть выше головы, выйти за рамки амплуа и за границы стереотипов. То, что в других командах эти люди в лучшем случае остаются на достигнутом уровне, а в худшем — возвращаются на круги своя, в середнячество, служит самым убедительным доказательством педагогической и тренерской гениальности КБ. Не меньшим, чем медали на стене его кабинета.
Не думайте, что история Новосельцева единственная в своём роде. Она резонансная, но не уникальная. Только из серебряного «Ростова», предыдущей авторской работы
Вот смотрите. Вратарь Медведев: был рекордсменом чемпионата по количеству сухих минут в чемпионате — стал
Защитник Маргасов: был основным латералем дончан в самом успешном сезоне клуба — теперь сидит на
Терентьеву с Нобоа повезло чуть больше недавних одноклубников. Эти хотя бы в Лиге Европы
Природу этого явления, как мне кажется, исчерпывающе объяснил аналитик Алексей Зинин. «Брать игроков после Бердыева — повышенный риск, — делился он мнением с изданием “Бизнес Online” в начале осени. — У него они играют на своём максимальном уровне, и редко кому удаётся поддерживать его в других условиях, в других стилях игры. У него игроки используют свои сильные стороны и прячут слабые. Бердыев берёт футболиста и говорит, что конкретно от него требуется, а что ему категорически запрещено в той или иной фазе игры. В своё время я делал для “Динамо” заключение по Нобоа. И говорил им, что этот игрок, в голову которого Бердыевым вложена компьютерная программа. Он ответственно её исполняет, но если предоставить ему свободу, то компьютер начнёт подвисать. В итоге ни в “Динамо”, ни в ПАОК, ни сейчас в “Зените” мы не видели того Нобоа, который был у Бердыева».
Теперь понимаете, почему ожидания болельщиков от Ивана Новосельцева слегка, скажем так, завышены, а упрёки справедливы в лучшем случае наполовину?
Странно другое — что большие денежные клубы никак не уяснят одной простой вещи: собрать эти втулки и шестерёнки в бесперебойно действующий механизм способен лишь один механик. В других руках они превращаются в набор малополезных деталей, сколько бы ни стоили по отдельности.