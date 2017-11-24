Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Как обманывают с новыми деньгами
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Амкар0
Динамо М0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-21
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Все события
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
СМИ: Путин уронил стул Эрдогана (видео)
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Как Джей Ло, Иванка Трамп и Мэрайя Кэри провели День благодарения
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
За ВНЖ в Латвии теперь придется заплатить
В Подмосковье построят платные ж/д переезды
Фоторепортажи
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
10«Зенит» разгромил «Тосно»
17:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» перед «Спартаком». Что изменит Манчини?

«СЭ» анализирует, насколько готова каждая линия петербургской команды к одному из ключевых матчей сезона и каких изменений в составе «Зенита» стоит ждать в понедельник.

Источник: Спорт-Экспресс

ВРАТАРИ: ВСЕ ЖДУТ ЛУНЕВА

С вратарской линией проще всего. Здесь Манчини ждет вердикта врачей — разрешат ли они Луневу сыграть против «Спартака». Голкипер почти восстановился после неприятной травмы, полученной в игре за сборную. Еще до матча с «Вардаром» он приступил к тренировкам, но работал по индивидуальной программе.

Есть мнение, что Лунева нужно поберечь и оставить в воротах Лодыгина. В двух матчах против «Тосно» и «Вардара» Юрий пропустил один гол, и вины голкипера в мяче от Блажевски точно нет — очень уж хорошим получился удар македонца.

С другой стороны, настоящей проверкой для Лодыгина ни одну из прошедших игр не назовешь — ни «Тосно», ни «Вардар» большого количества голевых моментов у его ворот не создавали. Поэтому, если здоровье позволит, против «Спартака» наверняка выйдет Лунев.

ЗАЩИТА: ОТДЫХ ДЛЯ КРАЙНИХ

Наученный горьким опытом матчей против «Бней-Иегуды» и петербургского «Динамо» Манчини не стал проводить глобальных экспериментов в центре обороны в Лиге Европы — там вышли проверенные Маммана и Мевля, а 22-летний Карпов появился лишь в концовке матча, тогда как Новосельцев шанса так и не дождался. Зато на краях сыграли Жирков и Терентьев, которые в последнее время редко попадали в основу — в этом и заключалась ротация.

Против «Спартака» места фланговых защитников займут Кришито и Смольников. Оба играют значительную роль в атакующих действиях: итальянец фактически стал автором дубля в первом матче против красно-белых, россиянин до сих пор не набрал оптимальную форму, но на пути к ней. Конкурент Смольникова Иванович точно не появится на правом фланге из-за лимита на легионеров, но есть вероятность, что он выйдет в центре обороны. Здесь Манчини придется подумать, вместо кого выпустить отдохнувшего серба, ведь быстрый Маммана может нейтрализовать Промеса, а высокий Мевля будет полезен в борьбе с Зе Луишем.

ПОЛУЗАЩИТА: У ПИРЛО ПОЯВИЛСЯ ГАТТУЗО

В протоколах со стартовыми составами к матчу «Зенит» — «Вардар» была допущена забавная ошибка — в атаку составители расстановки отправили трио Шатов — Нобоа — Жирков.

Скорее всего, это случилось из-за нестандартной позиции Шатова — он действительно чаще всего выходит на фланге атаки, но в четверг сыграл в центре поля вместе с Нобоа и Ерохиным. Против македонцев такая полузащита смотрелась прилично, но со «Спартаком» сыграют совершенно другие люди. Те, которые накрепко перехватили середину в матче с «Тосно», — Краневиттер, Паредес и Кузяев.

Кажется, Манчини, нашел способ реанимировать зенитовского Пирло. Теперь в паре с Паредесом в опорной зоне играет Краневиттер, который выполняет роль Гаттузо — бросается на все живое в районе центрального круга, а иногда даже участвует в первой стадии атаки. Разгруженный Паредес поднимается чуть выше и разбрасывает свои парашютные передачи на границе последней трети поля.

Кузяев залечил травму плеча и вернулся в оптимальную форму. В матче против «Тосно» он регулярно поддерживал атаки вторым темпом, забил четвертый гол в чемпионате и помог отличиться Дзюбе.

АТАКА: СТАВКА НА СКОРОСТЬ?

В четверг в нападении сыграли Полоз, Дзюба и Ригони. Два крайних форварда забили по голу, а центральный хоть и не реализовал пенальти, но был очень полезен. Однако эти успехи совершенно не гарантируют троице места в основе на игру против «Спартака». Сейчас в распоряжении Манчини шесть более-менее равноценных игроков атаки — помимо игравших в нападении с «Вардаром» это Кокорин, Дриусси и Шатов.

Позиции лучшего зенитовского бомбардира незыблемы, но рядом с ним может появится кто угодно. Возможно, в понедельник Манчини попробует сделать ставку на быстрые контратаки и выпустит в компании с Кокориным скоростных Шатова и Ригони. Аргентинец забил очередной гол в Лиге Европы, но в матчах премьер-лиги пока молчит. Тем не менее, он неплохо открывается под передачи Паредеса. Шатов же удачно сыграл против «Тосно» — Манчини не стал привязывать его к бровке и полузащитник регулярно смещался в центр, где отлично взаимодействовал с Кузяевым. Против «Вардара» Олег отыграл всего тайм и это косвенный признак того, что его шансы выйти против «Спартака» велики.

Вообще последний перерыв на матчи сборных пошел на пользу «Зениту». Манчини слегка подкорректировал тактику и устранил несколько слабых мест. В игре против «Тосно» прервал голевое молчание Кокорин, первый гол в чемпионате забил Дзюба. Кажется, к «Спартаку» петербуржцы подходят в очень хорошем состоянии. И это значит, что в понедельник нас ждет захватывающий футбол.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Робинью приговорен к 9 годам тюрьмы за сексуальное насилие
Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Интриги 18-го тура РФПЛ
Матч жизни для Слуцкого. Главные события футбольных выходных
Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
«Амкар» — «Динамо». Стартовые составы
Месси официально вручили «Золотую бутсу» (видео)
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь