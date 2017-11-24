«Зенит» перед «Спартаком». Что изменит Манчини?

Источник: Спорт-Экспресс

ВРАТАРИ: ВСЕ ЖДУТ ЛУНЕВА

С вратарской линией проще всего. Здесь Манчини ждет вердикта врачей — разрешат ли они Луневу сыграть против «Спартака». Голкипер почти восстановился после неприятной травмы, полученной в игре за сборную. Еще до матча с «Вардаром» он приступил к тренировкам, но работал по индивидуальной программе.

Есть мнение, что Лунева нужно поберечь и оставить в воротах Лодыгина. В двух матчах против «Тосно» и «Вардара» Юрий пропустил один гол, и вины голкипера в мяче от Блажевски точно нет — очень уж хорошим получился удар македонца.

С другой стороны, настоящей проверкой для Лодыгина ни одну из прошедших игр не назовешь — ни «Тосно», ни «Вардар» большого количества голевых моментов у его ворот не создавали. Поэтому, если здоровье позволит, против «Спартака» наверняка выйдет Лунев.

ЗАЩИТА: ОТДЫХ ДЛЯ КРАЙНИХ

Наученный горьким опытом матчей против «Бней-Иегуды» и петербургского «Динамо» Манчини не стал проводить глобальных экспериментов в центре обороны в Лиге Европы — там вышли проверенные Маммана и Мевля, а 22-летний Карпов появился лишь в концовке матча, тогда как Новосельцев шанса так и не дождался. Зато на краях сыграли Жирков и Терентьев, которые в последнее время редко попадали в основу — в этом и заключалась ротация.

Против «Спартака» места фланговых защитников займут Кришито и Смольников. Оба играют значительную роль в атакующих действиях: итальянец фактически стал автором дубля в первом матче против красно-белых, россиянин до сих пор не набрал оптимальную форму, но на пути к ней. Конкурент Смольникова Иванович точно не появится на правом фланге из-за лимита на легионеров, но есть вероятность, что он выйдет в центре обороны. Здесь Манчини придется подумать, вместо кого выпустить отдохнувшего серба, ведь быстрый Маммана может нейтрализовать Промеса, а высокий Мевля будет полезен в борьбе с Зе Луишем.

ПОЛУЗАЩИТА: У ПИРЛО ПОЯВИЛСЯ ГАТТУЗО

В протоколах со стартовыми составами к матчу «Зенит» — «Вардар» была допущена забавная ошибка — в атаку составители расстановки отправили трио Шатов — Нобоа — Жирков.

Скорее всего, это случилось из-за нестандартной позиции Шатова — он действительно чаще всего выходит на фланге атаки, но в четверг сыграл в центре поля вместе с Нобоа и Ерохиным. Против македонцев такая полузащита смотрелась прилично, но со «Спартаком» сыграют совершенно другие люди. Те, которые накрепко перехватили середину в матче с «Тосно», — Краневиттер, Паредес и Кузяев.

Кажется, Манчини, нашел способ реанимировать зенитовского Пирло. Теперь в паре с Паредесом в опорной зоне играет Краневиттер, который выполняет роль Гаттузо — бросается на все живое в районе центрального круга, а иногда даже участвует в первой стадии атаки. Разгруженный Паредес поднимается чуть выше и разбрасывает свои парашютные передачи на границе последней трети поля.

Кузяев залечил травму плеча и вернулся в оптимальную форму. В матче против «Тосно» он регулярно поддерживал атаки вторым темпом, забил четвертый гол в чемпионате и помог отличиться Дзюбе.

АТАКА: СТАВКА НА СКОРОСТЬ?

В четверг в нападении сыграли Полоз, Дзюба и Ригони. Два крайних форварда забили по голу, а центральный хоть и не реализовал пенальти, но был очень полезен. Однако эти успехи совершенно не гарантируют троице места в основе на игру против «Спартака». Сейчас в распоряжении Манчини шесть более-менее равноценных игроков атаки — помимо игравших в нападении с «Вардаром» это Кокорин, Дриусси и Шатов.

Позиции лучшего зенитовского бомбардира незыблемы, но рядом с ним может появится кто угодно. Возможно, в понедельник Манчини попробует сделать ставку на быстрые контратаки и выпустит в компании с Кокориным скоростных Шатова и Ригони. Аргентинец забил очередной гол в Лиге Европы, но в матчах премьер-лиги пока молчит. Тем не менее, он неплохо открывается под передачи Паредеса. Шатов же удачно сыграл против «Тосно» — Манчини не стал привязывать его к бровке и полузащитник регулярно смещался в центр, где отлично взаимодействовал с Кузяевым. Против «Вардара» Олег отыграл всего тайм и это косвенный признак того, что его шансы выйти против «Спартака» велики.