«Зенит» перед «Спартаком». Что изменит Манчини?
«СЭ» анализирует, насколько готова каждая линия петербургской команды к одному из ключевых матчей сезона и каких изменений в составе «Зенита» стоит ждать в понедельник.
«СЭ» анализирует, насколько готова каждая линия петербургской команды к одному из ключевых матчей сезона и каких изменений в составе «Зенита» стоит ждать в понедельник.
ВРАТАРИ: ВСЕ ЖДУТ ЛУНЕВА
С вратарской линией проще всего. Здесь Манчини ждет вердикта врачей — разрешат ли они Луневу сыграть против «Спартака». Голкипер почти восстановился после неприятной травмы, полученной в игре за сборную. Еще до матча с «Вардаром» он приступил к тренировкам, но работал по индивидуальной программе.
Есть мнение, что Лунева нужно поберечь и оставить в воротах Лодыгина. В двух матчах против «Тосно» и «Вардара» Юрий пропустил один гол, и вины голкипера в мяче от Блажевски точно нет — очень уж хорошим получился удар македонца.
С другой стороны, настоящей проверкой для Лодыгина ни одну из прошедших игр не назовешь — ни «Тосно», ни «Вардар» большого количества голевых моментов у его ворот не создавали. Поэтому, если здоровье позволит, против «Спартака» наверняка выйдет Лунев.
ЗАЩИТА: ОТДЫХ ДЛЯ КРАЙНИХ
Наученный горьким опытом матчей против «Бней-Иегуды» и петербургского «Динамо» Манчини не стал проводить глобальных экспериментов в центре обороны в Лиге Европы — там вышли проверенные Маммана и Мевля, а 22-летний Карпов появился лишь в концовке матча, тогда как Новосельцев шанса так и не дождался. Зато на краях сыграли Жирков и Терентьев, которые в последнее время редко попадали в основу — в этом и заключалась ротация.
Против «Спартака» места фланговых защитников займут Кришито и Смольников. Оба играют значительную роль в атакующих действиях: итальянец фактически стал автором дубля в первом матче против
ПОЛУЗАЩИТА: У ПИРЛО ПОЯВИЛСЯ ГАТТУЗО
В протоколах со стартовыми составами к матчу «Зенит» — «Вардар» была допущена забавная ошибка — в атаку составители расстановки отправили трио Шатов — Нобоа — Жирков.
Скорее всего, это случилось
Кажется, Манчини, нашел способ реанимировать зенитовского Пирло. Теперь в паре с Паредесом в опорной зоне играет Краневиттер, который выполняет роль Гаттузо — бросается на все живое в районе центрального круга, а иногда даже участвует в первой стадии атаки. Разгруженный Паредес поднимается чуть выше и разбрасывает свои парашютные передачи на границе последней трети поля.
Кузяев залечил травму плеча и вернулся в оптимальную форму. В матче против «Тосно» он регулярно поддерживал атаки вторым темпом, забил четвертый гол в чемпионате и помог отличиться Дзюбе.
АТАКА: СТАВКА НА СКОРОСТЬ?
В четверг в нападении сыграли Полоз, Дзюба и Ригони. Два крайних форварда забили по голу, а центральный хоть и не реализовал пенальти, но был очень полезен. Однако эти успехи совершенно не гарантируют троице места в основе на игру против «Спартака». Сейчас в распоряжении Манчини шесть
Позиции лучшего зенитовского бомбардира незыблемы, но рядом с ним может появится кто угодно. Возможно, в понедельник Манчини попробует сделать ставку на быстрые контратаки и выпустит в компании с Кокориным скоростных Шатова и Ригони. Аргентинец забил очередной гол в Лиге Европы, но в матчах
Вообще последний перерыв на матчи сборных пошел на пользу «Зениту». Манчини слегка подкорректировал тактику и устранил несколько слабых мест. В игре против «Тосно» прервал голевое молчание Кокорин, первый гол в чемпионате забил Дзюба. Кажется, к «Спартаку» петербуржцы подходят в очень хорошем состоянии. И это значит, что в понедельник нас ждет захватывающий футбол.