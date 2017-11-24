Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Бердыев vs Гончаренко, Тарханов vs Шалимов. Интриги 18-го тура РФПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

АМКАР — ДИНАМО

Прогноз Winline — П1 2.32 — Н 2.66 — П2 3.67

Бело-голубым поднявшийся с командой из ФНЛ Дмитрий Белоруков оказался не нужен. Многие и впрямь считали, что высоченный блондин в шаге от завершения карьеры, однако защитник вернулся в ставший для него вторым домом «Амкар» и стал одним из катализаторов подъема пермского клуба из опасной зоны. Оттуда, где сейчас пребывает «Динамо», и для уроженца Санкт-Петербурга предстоящая встреча рядовой точно не будет. Возможно, именно Белорукова не хватало уральцам в игре первого круга, когда ветеран со скамейки москвичей наблюдал, как те громят команду Гаджи Гаджиева в Химках.

ТОСНО — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П1 2.24 — Н 2.90 — П2 3.46

Главный вопрос этого матча — реакция команды на уход тренеров Владимира Бесчастных и Владимира Щербака. В качестве причины названы два поражения подряд. Фактически это удар по позициям Дмитрия Парфенова, чье будущее, по заявлениям руководства, будет обсуждаться по окончании сезона. Между тем, для главного тренера хозяев тульская команда — особенный соперник. Когда-то Парфенов проигрывал «Арсеналу», возглавляемому бывшим одноклубником по «Спартаку» Виктором Булатовым, однако, именно над оружейниками «Тосно» одержал первую победу в премьер-лиге. Этого же оппонента прошлой осенью команда из Ленинградской области оставила за бортом кубкового турнира. Последует ли ответ от подопечных Миодрага Божовича, уже побеждавших в этом сезоне в Санкт-Петербурге «Зенит»?

АХМАТ — УФА

Прогноз Winline — П1 1.82 — Н 3.06 — П2 4.93

В последнее время уфимцы стали для «Ахмата» очень неудобным соперником. Прошлой осенью выбили грозненцев из Кубка России, весной победили в столице Чеченской республики в чемпионате, а августовский поединок в Уфе и вовсе стоит особняком. Долгое время гости вели в счете, однако в концовке команда Сергея Семака за пять с небольшим минут перевернула все с ног на голову тремя точными ударами. То поражение стало первым для Олега Кононова и положило начало серии неудач, обернувшейся уходом главного тренера в отставку. Поквитается ли теперь за коллегу и былые обиды команды Михаил Галактионов, и сумеет ли пока не уступавший под его началом «Ахмат» отыграть двухочковое отставание от «Уфы»?

УРАЛ — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 3.90 — Н 3.28 — П2 1.93

За последние годы по маршруту Екатеринбург — Краснодар проследовали два футболиста «шмелей». Сначала лучший снайпер двух последних чемпионатов Федор Смолов. Затем — Вячеслав Подберезкин. Тем не менее, теряющий лидеров «Урал» после двух разгромных поражений снова стал для «быков» неудобным соперником. Все помнят, как в феврале в кубковом поединке команда Александра Тарханова отыгралась с 0:3 и взяла верх в серии пенальти. Понятно, что фаворит был зол, однако в двух последующих поединках уже в премьер-лиге подопечные Игоря Шалимова лишь спасались от поражений за мгновения до финального свистка. Ждем новых проблем разгромленного «Спартаком» «Краснодара»?

РУБИН — ЦСКА

Прогноз Winline — П1 3.12 — Н 2.80 — П2 2.48

Город, где в полный голос заявил о себе Бибрас Натхо, для армейцев счастливый. В позапрошлом чемпионате они завоевали в столице Татарстана чемпионский титул. Этой весной в Казани был сделан решающий шаг к путевке в Лигу чемпионов. Сейчас до решающих сражений еще далеко, но все равно интересно: сумеют ли подопечные Виктора Гончаренко снова обыграть «Рубин» на его поле, а заодно взять реванш за августовский проигрыш в Москве? Или Курбан Бердыев снова превзойдет коллегу, которому он не уступил весной еще во главе увезшего из столицы нулевую ничью «Ростова»?

РОСТОВ — АНЖИ

Прогноз Winline — П1 1.70 — Н 3.29 — П2 5.36

Дончане ждут в гости соперника, для которого они в последние годы стали настоящим кошмаром. Последний раз махачкалинцы обыгрывали ростовчан 1 мая 2011-го, когда единственный в матче гол ударом с 11-метровой отметки забил Роберто Карлос. С тех пор сыграно ровно десять матчей, из которых половину выиграла нынешняя команда Леонида Кучука, а еще пять встреч завершились вничью. Неужели эта статистика окажется пшиком, и «Ростов» не сумеет прервать растянувшуюся уже на одиннадцать туров безвыигрышную серию?

СКА-ХАБАРОВСК — ЛОКОМОТИВ

Прогноз Winline — П2 5.76 — Н 3.44 — П2 1.62

Интерес предстоящий поединок привлек еще неделю назад, когда впечатленные хабаровскими морозами железнодорожники заявили о желании провести матч на нейтральном поле в Сочи. Дальневосточники выразили категорическое несогласие и на официальное предложение из Москвы ответили отказом. Позднее позицию «СКА-Хабаровск» поддержала премьер-лига, и эта дискуссия невольно повысила градус противостояния. Вот только теплее от этого не станет, и главное в предстоящем поединке — сохранить здоровье футболистов. ЦСКА, который на холоде лишился Миланова и Алексея Березуцкого, это не удалось. Но получилось выиграть. Последует ли примеру земляков «Локо»?

СПАРТАК — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 2.39 — Н 3.33 — П2 2.77