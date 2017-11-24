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10:29 (мск), источник: Р-Спорт

Флегонтов: Хабаровск готов к игре ЧР, по прогнозу ожидается −8… −11 градусов

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт, Олег Богатов. Домашняя арена «СКА-Хабаровска» готова к проведению матча 18-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом», прогноз погоды на 27 ноября от -8 до -11 градусов по Цельсию, средняя температура газона составляет +18 градусов, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор хабаровского клуба Олег Флегонтов.

Источник: РИА "Новости"

Руководство «Локомотива» ранее обратилось к хабаровскому клубу с просьбой о переносе матча из-за неблагоприятных погодных условий в Москву или Сочи, дальневосточники ответили отказом. В предыдущем туре «СКА-Хабаровск» 18 ноября принимал московский ЦСКА (победа армейцев — 4:2), температура воздуха на момент начала встречи держалась в районе -14 градусов по Цельсию.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 12:00
СКА-Хабаровск
-Локомотив М-

«Подготовка к матчу с «Локомотивом» идет в рабочем режиме, — сказал в телефонном разговоре Флегонтов. — Газон находится в великолепном состоянии, средняя температура поля составляет плюс 18 градусов. Практически весь снег убран. Мы запросили официальный прогноз на день матча у хабаровского Гидрометцентра. И если вчера давали прогноз от -9 до -12 градусов, то сегодня уже от -8 до -11. Хабаровск готов к проведению матча с «Локомотивом».

«Мы ожидаем, что на игре будет не менее пяти тысяч болельщиков, — продолжил собеседник агентства. — В прошлом туре на матч с ЦСКА наложилась игра хоккейного “Амура” (с московским “Динамо”), а в этот раз подобного совпадения не будет».

На встрече «СКА-Хабаровск» — ЦСКА присутствовало 5569 зрителей.

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