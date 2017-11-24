Флегонтов: Хабаровск готов к игре ЧР, по прогнозу ожидается −8… −11 градусов

Источник: РИА "Новости"

Руководство «Локомотива» ранее обратилось к хабаровскому клубу с просьбой о переносе матча из-за неблагоприятных погодных условий в Москву или Сочи, дальневосточники ответили отказом. В предыдущем туре «СКА-Хабаровск» 18 ноября принимал московский ЦСКА (победа армейцев — 4:2), температура воздуха на момент начала встречи держалась в районе -14 градусов по Цельсию.

«Подготовка к матчу с «Локомотивом» идет в рабочем режиме, — сказал в телефонном разговоре Флегонтов. — Газон находится в великолепном состоянии, средняя температура поля составляет плюс 18 градусов. Практически весь снег убран. Мы запросили официальный прогноз на день матча у хабаровского Гидрометцентра. И если вчера давали прогноз от -9 до -12 градусов, то сегодня уже от -8 до -11. Хабаровск готов к проведению матча с «Локомотивом».

«Мы ожидаем, что на игре будет не менее пяти тысяч болельщиков, — продолжил собеседник агентства. — В прошлом туре на матч с ЦСКА наложилась игра хоккейного “Амура” (с московским “Динамо”), а в этот раз подобного совпадения не будет».