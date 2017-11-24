Флегонтов: Хабаровск готов к игре ЧР, по прогнозу ожидается −8… −11 градусов
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Руководство «Локомотива» ранее обратилось к хабаровскому клубу с просьбой о переносе матча
«Подготовка к матчу с «Локомотивом» идет в рабочем режиме, — сказал в телефонном разговоре Флегонтов. — Газон находится в великолепном состоянии, средняя температура поля составляет плюс 18 градусов. Практически весь снег убран. Мы запросили официальный прогноз на день матча у хабаровского Гидрометцентра. И если вчера давали прогноз от -9 до -12 градусов, то сегодня уже от -8 до -11. Хабаровск готов к проведению матча с «Локомотивом».
«Мы ожидаем, что на игре будет не менее пяти тысяч болельщиков, — продолжил собеседник агентства. — В прошлом туре на матч с ЦСКА наложилась игра хоккейного “Амура” (с московским “Динамо”), а в этот раз подобного совпадения не будет».
На встрече «СКА-Хабаровск» — ЦСКА присутствовало 5569 зрителей.