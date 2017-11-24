Футболистов «Амкара» на матч с московским «Динамо» выведут мамы
На поле мамы выйдут в футболках с надписью «Без мамы нет футбола!».
На поле мамы выйдут в футболках с надписью «Без мамы нет футбола!».
По традиции футболисты пермского клуба выходят на поле с воспитанниками ЦПМФ «Амкар».
Как сообщили в пермском клубе, сегодня 24 ноября футболистов обеих команд на построение перед матчем выведут их мамы. 26 ноября в мире отмечается международный День матери. Пермский клуб получил разрешение у Российской футбольной
Кроме этого перед футбольным сражением в
Всех желающих перед матчем угостят бесплатной кашей из полевой кухни и напоят горячим чаем. Полевые кухни разместят на площадке между клубным
Напомним, что матч чемпионата России с московским «Динамо» состоится сегодня на стадионе «Звезда» в 19:30.