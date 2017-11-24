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10:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Футболистов «Амкара» на матч с московским «Динамо» выведут мамы

На поле мамы выйдут в футболках с надписью «Без мамы нет футбола!».

Источник: РИА "Новости"

По традиции футболисты пермского клуба выходят на поле с воспитанниками ЦПМФ «Амкар».

Как сообщили в пермском клубе, сегодня 24 ноября футболистов обеих команд на построение перед матчем выведут их мамы. 26 ноября в мире отмечается международный День матери. Пермский клуб получил разрешение у Российской футбольной премьер-лиги отдать дань трогательному международному празднику. Мамы футболистов выйдут на поле в футболках с надписью «Без мамы нет футбола!».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 24.11.2017, 17:30
Амкар
-Динамо М-

Кроме этого перед футбольным сражением в фан-шопе клуба состоится автограф-сессия с бывшим игроком «Амкара» Мартином Якубко. Нападающий из Словакии встретится с болельщиками, а после автограф-сессии планирует посмотреть матч команд, в составе которых он когда-то играл.

Всех желающих перед матчем угостят бесплатной кашей из полевой кухни и напоят горячим чаем. Полевые кухни разместят на площадке между клубным фан-шопом и 18 сектором Восточной трибуны, а также около входа на Западную трибуну.

Напомним, что матч чемпионата России с московским «Динамо» состоится сегодня на стадионе «Звезда» в 19:30.

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