Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ученые США заявили о предчувствии катастрофы
Клоги способны «убить» ваши ноги
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Дрю Бэрримор похвалили в Сети за фото без макияжа
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-2
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Динамо М
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Футбол. Еврокубки
23.11
Маккаби Тель-Авив0
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
23.11
Скендербеу3
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
23.11
Партизан2
Янг Бойз1
Футбол. Еврокубки
23.11
Брага3
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лудогорец1
Истанбул ББ2
Футбол. Еврокубки
23.11
Милан5
Аустрия В1
Футбол. Еврокубки
23.11
АЕК2
Риека2
Футбол. Еврокубки
23.11
Эвертон1
Аталанта5
Футбол. Еврокубки
23.11
Лион4
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
23.11
Шериф1
Злин0
Все события
СМИ: Климова очаровала Рунет пикантным фото в одном полотенце
СМИ: фанаты сорвали концерт Ваенги в городе Орел
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Футболист «Локомотива» претендует на звание игрока недели в ЛЕ
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Дрю Бэрримор похвалили в Сети за фото без макияжа
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Зе Луиш: В России взятка — это нормально, а в Португалии сразу поедешь в тюрьму

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о негативном опыте общения с российскими полицейскими.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сотрудники правопорядка в России могут по 30 минут без причины осматривать машину и не отпускать до тех пор, пока не получат взятку.

Читайте также
«Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России

«Полицейские всё время меня останавливают. Каждый день, иногда по два раза. Сначала один полицейский, через 200 метров другой. Забирают паспорт, сажают в полицейскую машину. Сижу там, ничего не делаю минут 30, пока они обыскивают мой автомобиль. Бесполезно объяснять, что ты футболист и не употребляешь наркотики. Им всё равно, они ничего не слышат и тупо хотят потратить твоё время.

Пробовал давать взятку. Это, как я понял, тут в порядке вещей. Полиция не отпустит, пока не заплатишь. Однажды я оставил машину на Пресне, рядом с торговым центром. О’кей, это было в неправильном месте, но я выскочил буквально на пять минут забрать обувь. Выбегаю назад, рядом с машиной полиция и эвакуатор. Говорю: “Погодите, я отошёл буквально на минуту”. Они говорят: “Нет, всё — увозим”. Пришлось дать 10 тысяч рублей. Взяли и сказали: “Проваливай скорей и машину свою убери”. Есть ли что-то похожее в Португалии? Вы что, там, если предложишь взятку, сразу поедешь в тюрьму. А в России это нормально», — рассказал Зе Луиш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы
Шипулину нужна поддержка. Кто ещё в команде может взять медаль
Футболист «Локомотива» претендует на звание игрока недели в ЛЕ
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
Кольца Лейк-Плэсида: Воронов и Цурская бьются за Финал Гран-при
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь