Зе Луиш: В России взятка — это нормально, а в Португалии сразу поедешь в тюрьму

«Полицейские всё время меня останавливают. Каждый день, иногда по два раза. Сначала один полицейский, через 200 метров другой. Забирают паспорт, сажают в полицейскую машину. Сижу там, ничего не делаю минут 30, пока они обыскивают мой автомобиль. Бесполезно объяснять, что ты футболист и не употребляешь наркотики. Им всё равно, они ничего не слышат и тупо хотят потратить твоё время.



Пробовал давать взятку. Это, как я понял, тут в порядке вещей. Полиция не отпустит, пока не заплатишь. Однажды я оставил машину на Пресне, рядом с торговым центром. О’кей, это было в неправильном месте, но я выскочил буквально на пять минут забрать обувь. Выбегаю назад, рядом с машиной полиция и эвакуатор. Говорю: “Погодите, я отошёл буквально на минуту”. Они говорят: “Нет, всё — увозим”. Пришлось дать 10 тысяч рублей. Взяли и сказали: “Проваливай скорей и машину свою убери”. Есть ли что-то похожее в Португалии? Вы что, там, если предложишь взятку, сразу поедешь в тюрьму. А в России это нормально», — рассказал Зе Луиш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.