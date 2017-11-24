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01:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто кого: юбиляр Промес или юбиляр «Зенит»?

Цифровой расклад 18-го тура чемпионата России.

Источник: Спорт-Экспресс

0 гостевых поражений потерпел в текущем чемпионате «Зенит» (+4=5−0, мячи 9−3). Питерцы пропускают на чужом поле реже всех — огорчить их сумели только уралец Эрик Бикфалви и махачкалинцы Олег Данченко и Адлан Кацаев.

1 победу в Екатеринбурге одержал «Краснодар» (+1=2−1, мячи 5−5). В октябре 2013 года «быки» выиграли со счетом 2:0, а голами отметились до сих пор выступающие за южан Жоаузинью и Маурисио Перейра.

2 гола забил «Рубин» в девяти последних матчах чемпионата (+1=3−5, мячи 2−6). В 13-м туре Янн М’Вила принес казанцам победу над «Ростовом» (1:0), а в 15-м Гекдениз Карадениз вывел их вперед в неудачной встрече с «Уфой» (1:2).

3 последних поединка между «Ахматом» и «Уфой» завершились в пользу башкирского клуба. В чемпионате уфимцы дважды выиграли в основное время (1:0 и 3:2), а в Кубке — по пенальти (1:1, пен. — 4:3).

4 мяча забил экс-спартаковец Артем Дзюба в пяти матчах против родной команды. В этих встречах «Зенит» набрал десять очков (+3=1−1, мячи 17−9), а форвард только однажды (в первом круге нынешнего чемпионата) ушел с поля без гола.

5 лет «Зенит» не может добиться гостевой победы над «Спартаком» (+0=2−2, мячи 6−11). Последний успешный для сине-бело-голубых матч состоялся 30 ноября 2012 года, когда команда Лучано Спаллетти была сильнее со счетом 4:2.

5 голов забил Федор Смолов в трех матчах против «шмелей» после перехода из «Урала» в «Краснодар». В апреле 2016 года форвард отметился покером, а в ноябре 2016-го — одним точным ударом.

6-е место по числу проведенных в чемпионатах России встреч Василий Березуцкий делит сейчас с Валерием Есиповым (по 390). Если защитник ЦСКА появится на поле «Казань Арены», то обгонит легенду «Ротора» и будет уступать только Сергею Игнашевичу (476), Сергею Семаку (456), Дмитрию Лоськову (453), Игорю Семшову (433) и Руслану Аджинджалу (397).

7 мячей забил в текущем чемпионате Алексей Миранчук, занимающий четвертое место в списке бомбардиров. «Локомотив» во всех этих встречах добился побед (мячи 16−4).

8 сухих матчей провел в нынешнем чемпионате голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин, делящий по числу «сухарей» второе место с Игорем Акинфеевым. Лидирует по играм на ноль травмированный зенитовец Андрей Лунев. Любопытно, что 25 процентов мячей Нигматуллин пропустил от «Динамо».

10 матчей составляет безвыигрышная серия «Анжи» в противостоянии с «Ростовом» (+0=5−5, мячи 5−11). В последний раз махачкалинцы победили дончан в мае 2011 года, когда голом с пенальти отметился Роберто Карлос.

11 очков набрал на Дальнем Востоке «Локомотив» (+3=2−1, мячи 9−8). Железнодорожники добились двух побед в Находке и привезли пять очков из Владивостока.

57 голов забили в сумме «Спартак» и «Зенит» — две самые результативные команды чемпионата, которым предстоит очная встреча на «Открытие Арене».

100-й матч в премьер-лиге сыграет в понедельник лидер «Спартака» Квинси Промесс. В 99 поединках голландец отметился 51 голом, 28 передачами, 12 желтыми и одной красной карточками.

299 игр в высшем дивизионе имеет на своем счету полузащитник «Тосно» Владимир Быстров. В субботу 33-летний хавбек может стать 34-м футболистом, добравшимся до отметки 300 матчей в чемпионатах России. Юбилей может отпраздновать и краснодарец Роман Шишкин, у которого 249 встреч в элите.

700-й матч в чемпионатах России проведет «Зенит» (+343=198−158, мячи 1113−689). Большее количество встреч имеют на своем счету «Локомотив», «Спартак», ЦСКА (по 790), «Крылья Советов» (746) и «Ростов» (729).

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