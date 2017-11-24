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01:33 (мск), источник: ТАСС

«Амкар» и «Динамо» начинают 18-й тур чемпионата России

ТАСС, 24 ноября. «Амкар» сыграет в пятницу с московским «Динамо» в стартовом матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Динамовцы в случае победы опередят конкурента из Перми, покинув зону переходных матчей.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Динамо» не может победить в чемпионате на протяжении четырех матчей, из которых три завершились вничью. Столичная команда после возвращения в элиту вновь решает задачи выживания, после травмы одного из лидеров Кирилла Панченко испытывая проблемы как с созиданием, так и завершением атак. В 17 турах динамовцы забили 14 мячей, причем только травмированный Панченко (4 мяча), Александр Зотов (2) и Александр Ташаев (2) сумели забить более одного гола. В предыдущем матче с «Ахматом» (1:1) первый мяч в сезоне забил форвард Евгений Луценко.

Руководимый Гаджи Гаджиевым «Амкар» и вовсе забил меньше всех в лиге — девять голов, тогда как по пропущенным мячам пермяки идут на втором месте в чемпионате (12), уступая лишь «Зениту». «Амкар» не может победить уже пять матчей, опустившись на 12-е место. Пермский клуб набрал 18 очков — на два больше, чем занимающее 14-ю строчку «Динамо».

В матче с «Динамо» у пермяков возникли проблемы в обороне: пропустят встречу из-за дисквалификации два основных защитника — Дмитрий Белоруков и Брайн Идову. Белоруков прошлый сезон провел в «Динамо», а после его возвращения в «Амкар» пермский клуб пропустил лишь четыре гола в девяти матчах.

Лучший матч сезона

В первом круге команды сыграли в Химках 5 августа, и динамовцы провели лучший матч в сезоне, разгромив неуступчивый пермский клуб со счетом 3:0. Помимо Панченко и Зотова, забитым мячом отметился бразилец Вандерсон. Победа столичной команды, которой руководил Юрий Калитвинцев, стала первой после возвращения в элиту, тогда как «Амкар» на старте сезона проиграл в четвертый раз подряд.

Матч 18-го тура пройдет на пермском стадионе «Звезда», начало — 17:30 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова. Перед матчем на стадионе состоится автограф-сессия кумира пермских болельщиков — словацкого форварда Мартина Якубко, который в 2012−15 гг. играл за «Амкар», а ранее защищал цвета московского «Динамо».

18-й тур продолжится в субботу, когда сыграют «Тосно» и «Арсенал», «Ахмат» и «Уфа». В воскресенье встречаются «Урал» и «Краснодар», «Рубин» и ЦСКА, «Ростов» и «Анжи». Завершится тур в понедельник матчами между «СКА-Хабаровском» и «Локомотивом», а также «Спартаком» и «Зенитом».

В чемпионате России по футболу лидирует «Локомотив» — 36 очков. 33 очка набрал «Зенит», 29 очков у ЦСКА, 28 — у «Спартака».

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