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01:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стратег Бердыев

«СЭ» продолжает сериал «Инженеры футбола» — о великих тренерах, которые конструировали игру и вывели интерес к ней на новый уровень. Сегодня рассказываем о Курбане Бердыеве, под руководством которого «Рубин» дважды становился чемпионом России и побеждал «Барселону» на «Камп Ноу».

Источник: Спорт-Экспресс

БЫТОВАЯ ПРОЗА

Готовь эту серию материалов англичане, немцы, испанцы или италь­янцы, про Бердыева они, скорее всего, не подумали бы. Но в России живем — свои тренеры нам роднее и дороже, пусть и определяют масштаб их инженерных идей, находок и прорывов не Кубки чемпионов или мира, а локальные успехи. Мы-то понимаем, из какого материала им приходится лепить команды, способные хотя бы иногда обыгрывать «Барселону», «Баварию», «МС», «Атлетико» и добираться до еврокубковых четвертьфиналов. А то бывало и выше. Сделать литой, неразрушаемый каркас из дерева и глины, собрать современный автобус из хозяйственной сумки-тележки, самоката и молотилки с плугом — это ли не инженерия в чистом виде?

Бердыев за неполные десять лет проделывал все это трижды. Первый его «Рубин» (точнее, по факту — третий, но предыдущие были не так успешны) увез в Казань два чемпионских титула и легендарную победу на «Камп Ноу». Следующий за два шага до финала Лиги Европы лишь самую малость уступил «Челси», эту самую Лигу затем и выигравшему. А «Ростов» в рекордно короткий срок превратился из серой посредственности в красу и гордость страны, на равных сражался в плей-офф с «МЮ», став для англичан на пути к триумфу самым сложным препятствием. За эти необыкновенные достижения Бердыева стали называть волшебником — и в прошлых сериях цикла мы уже изучили, как мастерство футбольного инженера может творить чудеса. Оставаясь при этом именно мастерством, профессионализмом, а не каким-то сказочным ахалай-махалаем.

Конечно, у культивируемого Бердыевым «футбола фабричной сборки» есть немало антагонистов, тех, кому по душе лихая музыка атаки и фейерверки «тики-таки». Что ж, это дело житейское; поклонники поэзии тоже не очень-то жалуют бытовую прозу. Но Бердыев никогда и не подряжался писать стихи о футбольной тактике, предпочитая, чтобы его команда изъяснялась на поле сухими, строгими фразами, просто и понятно, и приберегая каллиграфию не для витиеватых комбинационных рифм, а для четких установок и инструкций. В этом плане он, пожалуй, ближе к Лобановскому, а не к Бескову. И я уверен — Бердыеву такое сравнение лестно.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

И все-таки удивительно, как его все прозевали. Пять лет отработал Бердыев в премьер-лиге, и никому в голову не приходило считать его одним из лучших и прогрессивных тренеров России. Да, отмечали, что «Рубин» по-тренерски управляем и тактический вдумчивый, что Бердыев по винтикам разбирает игру соперников и тонко реагирует на ее нюансы по ходу встреч. Но вертикальный взлет казанцев — три раза за пять сезонов в «вышке» они финишировали в пятерке, причем в дебюте вообще взяли бронзу, — объясняли невысоким уровнем российского клубного футбола, который и выводит наверх такие вот цельные команды плотного сложения. Два слабых года, когда «Рубин» соскальзывал к подножию десятки, лишь подтверждали его неисключительность, обыкновенность.

И когда на четвертом из этих пяти годов Бердыев на каком-то брифинге заявил, что в планах «Рубина» стать через два сезона ни больше, ни меньше чемпионом страны, его обсмеяли (заочно, конечно, — в прессе да в интернете), да и забыли: мало ли бравады в футбольном мирке. Причем не верили тогда одновременно ни в «Рубин», ни в Бердыева. Гегемоном был ЦСКА Газзаева, считалось, что потеснить его на практике могут лишь «Спартак» и «Локомотив», а в теории еще «Зенит», иной раз вмешивавшийся в медальные разборки. Амбиции Казани выглядели столь же иллюзорными, несбыточноми, как у «Терека», «Сатурна», «Москвы». Да-да, всего-то десять лет тому назад Бердыев считался «одним из» где-то на втором плане.

А он тем временем инженерил чемпионскую команду и уложился ровно в назначенный срок. Хорошо помню зиму 2008-го, когда на предсезонных сборах «Рубин», преж­де закрытый на все замки и засовы, застегнутый на все пуговицы и молнии, вдруг распахнул себя настежь: подходи, народ, разговаривай, с кем хочешь. И сам Бердыев это позволял и даже гостеприимно улыбался. Тут же возникло твердое убеждение, что рубиновые дела ладятся, как надо, и в наступающем сезоне команда — а ее пополнили тогда солидные, именитые футболисты: Милошевич, Ребров, Семак (Гекдениз присоединился позже), — наведет шороху. И она действительно навела, прошагав от первого тура к последнему единоличным, безоговорочным лидером — ко всеобщему изумлению, ведь убеждение-то было только мое да, может быть, еще нескольких человек. А все вокруг еще долго продолжали числить Бердыева и его «Рубин» крепкими середняками.

ОТКУДА ЧТО ВЗЯЛОСЬ?

Основания, надо сказать, для этого имелись: состав казанцев, по общепринятым меркам, если не считать упомянутых звездных новичков (да и те уже перешагнули 30-летний рубеж), совсем не был похож на чемпионский. Салуквадзе, Томас, Шаронов, Квирквелия, Кобенко, Сибайя, Хасан Кабзе, в воротах извлеченный откуда-то из депо «Локомотива» Рыжиков. Кто бы мог еще год назад подумать, что эти люди начнут обыгрывать всех подряд?! Футбольный мир начнет удивляться: совсем молодые Нобоа, Рязанцев, Бухаров, загадочный Ансальди — откуда они взялись, совершенно неведомые и совершенно непобедимые?

В этом заключен особый дар Бердыева: отыскивать на футбольных просторах и в глубинах самородки, неограненные алмазы и шлифовать их с ювелирным мастерством. У каждого из героев этого сериала есть такой талант. Бесков обнаруживал в неприметных игроках экстраординарные комбинационные задатки. Лобановский из руды, свозимой ему сначала со всей Украины, а потом и со всего Союза, мог извлечь стальных мужчин невиданной прочности. Хиддинк умел развить в сложившихся футболистах волю и характер, Фергюсон — довести до совершенства природные способности любого мальчишки. Бердыев же способен вырастить подопечных до их потенциального потолка и научить любого из них, даже ученых, всем премудростям большого футбола и идеально встроить в систему.

Оттого и блистал только у него и нигде больше Бухаров, и зачах, расставшись с Бердыевым, Рязанцев, и будто заново родились в «Ростове» Нобоа и Гацкан. И именно в «Рубине» всего лишь за три месяца вновь стал футболистом сборной — той самой, хиддинковской, причем ключевой фигурой, даже капитаном — Семак, казалось, уже списанный, ни разу прежде Гусом не вызывавшийся.

Курбан БЕРДЫЕВ и Пеп ГВАРДЬОЛА | Источник: Reuters

«НОУ КАМПЕОНЫ»

Настоящее тренерское имя Бердыеву сделал следующий сезон. Во-первых, «Рубин» удержал титул, что само по себе было редчайшим дос­тижением. Достаточно сказать, что за полвека с 1959 по 2009 год Бердыев стал лишь пятым специалистом в стране — после Маслова, Лобановского, Романцева и Газзаева, — кому это удалось, и единственным из всех вообще, кто выиграл два чемпионата подряд с командой, не считавшейся по отечественным меркам суперклубом. А во-вторых, той осенью казанцы превзошли одну из самых неприступных, непреодолимых команд в истории мирового футбола, да еще и на ее поле.

То был подлинный успех Бердыева-инженера: он сконструировал победу над «Барсой» от первого до последнего элемента. Предусмотрев абсолютно все: стартовый всплеск, оборонительные принципы и уловки, игру на удержание счета и при равенстве на табло, способы контратак при отборе мяча в той или иной зоне. Победы над грандами случались у наших клубов и прежде, и после, но в тех случаях или сами топы выглядели слабовато, или нашим удавалось счастливо «отскочить» под гнетом безудержных атак и бесчис­ленных голевых моментов. Здесь же «Барса» действовала неплохо, — но только до штрафной, куда «Рубин» ее почти не пускал, и оттого возможностей забить создала непривычно мало. То есть казанцы и Бердыев в тот вечер «Барселону», по сути, переиграли.

Нельзя не отметить, что Бердыев в 2009-м не стал выдавливать остатки из чемпионской команды, не поддался соблазну эксплутировать золотую обойму до полного истощения, а смело обновил ее зимой. Были отпущены на родину Милошевич с Ребровым, вместо них появились Сесар Навас, Домингес, П. Быстров, В. Калешин, Касаев, Муравский — чуть не половина состава. И заиграли сильнее прежнего. Связка Домингеса, вокруг которого строилась вся игра, с Бухаровым принесла казанцам в чемпионате 31 гол — более половины от всего количества. Оборона во главе с Навасом и Рыжиковым пропустила всего-то 21. А говорят, за один год невозможно создать боеспособную команду. Еще как возможно!

Курбан БЕРДЫЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

КОСМОС — НАШ

Год потребовался Бердыеву и в «Ростове». Он принял зимой команду, занимавшую последнее место, к следующей зиме вывел в лидеры, а весной едва не привел к чемпионству: по иронии судьбы подкачал «Рубин», на последних минутах матча с ЦСКА не реализовавший убойный голевой момент. Забей казанцы, не выручи армейцев Акинфеев, и дончане опередили бы конкурентов в финишном створе. Но и без того взлет рос­товского клуба выглядел триумфальным, а развитие успеха — и вовсе сказочным. Нас долго приучали думать, что элита европейского футбола — это космос, недоступный для обычного человека. Бердыев и «Ростов» наконец-то напомнили всем, что вообще-то Россия первая, сама и давно покорила космическое пространство в отличие, скажем, от немцев, англичан и испанцев, посещавших его лишь на чужих ракетах (да, у нас «особенная гордость и особенная стать»). Достойное выступление дончан в ЛЧ, а затем и в ЛЕ стало для России самым ярким событием прошлого сезона.

Их игру Бердыев мастерил фирменными инженерными методами: четко распределил роли в обороне, наметил векторы контратак и доступно объяснил каждому футболис­ту его функции. Попутно раскрывая в полном объеме потенциал новых подопечных, как опытных — Калачева, Граната, Кудряшова, Гацкана, так и молодых — Полоза, Терентьева, Азмуна, с которым совсем недолго успел поработать в «Рубине». Кому-то, как уже бывало раньше, казалось, что он творит чудеса. На самом деле Бердыев, как всегда, лишь мастерски выполнял свою работу футбольного инженера.

Сейчас его, вернувшегося в Казань, нередко поддевают и даже критикуют за то, что игра «Рубина» не слишком хороша, а успехи минимальны и не соответствуют ожиданиям и вложениям. Зная трудности, с которыми Бердыев столкнулся в новом-старом клубе, можно лишь дать его критикам добрый совет: подождите, дайте ему время! Ведь не прошло и полгода…

ПРИНЦИПЫ

«Самое страшное — когда в клубе руководитель, который не был тренером или игроком, пытается разговаривать с позиции специалиста».

«Все достаточно просто: если мяч у соперника, мы обороняемся, если у нас — атакуем».

«Жесткость и требовательность везде нужна, но в работе с детьми особенно. Можно выстроить идеальную структуру, но если не будет качественного детского тренера, ничего не получится».

«Мы получили в наследство мощную футбольную державу. У нас плодородная почва, необъятная территория, сумасшедший потенциал, нужно только сеять. Всходов будет море».

«Что-то в жизни нужно сделать до конца».

Евгений ЗЫРЯНКИН.

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