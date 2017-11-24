Геркус: Проведение игры «Локомотива» в Хабаровске находится за гранью здравого смысла

Источник: ИТАР-ТАСС

27 ноября «Локомотив» должен полететь в Хабаровск на игру со «СКА-Хабаровском», где на начало игры ожидается около -15 градусов. Ранее в 16-градусный мороз там уже сыграл московский ЦСКА, у которого переломы получили защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов.

«Как можно спокойно относиться к тому, что футболисты будут играть в условиях, близким к экстремальным? Риск получить травму возрастает, но мы понимаем, что полетим Хабаровск и будем играть. Понимаете, в регламенте нет никакой четкой нормы, но есть здравый смысл, и мы считаем, что это уже немножко за его гранью», — сказал Геркус.

Глава «Локомотива» отметил, что при составлении нынешнего календаря клуб голосовал против этой версии. «При обсуждении календаря на следующий сезон обратим на это внимание, чтобы такого больше не повторялось. При составлении нынешнего календаря мы указывали на этот момент, как и еще другой клуб. “Локомотив” не голосовал за эту версию календаря», — отметил он.