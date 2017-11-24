Геркус: Проведение игры «Локомотива» в Хабаровске находится за гранью здравого смысла

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.11
Маккаби Тель-Авив0
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
23.11
Скендербеу3
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
23.11
Партизан2
Янг Бойз1
Футбол. Еврокубки
23.11
Брага3
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лудогорец1
Истанбул ББ2
Футбол. Еврокубки
23.11
Милан5
Аустрия В1
Футбол. Еврокубки
23.11
АЕК2
Риека2
Футбол. Еврокубки
23.11
Эвертон1
Аталанта5
Футбол. Еврокубки
23.11
Лион4
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
23.11
Шериф1
Злин0
Футбол. Еврокубки
23.11
Локомотив М2
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лугано1
Хапоэль Беэр-Шева0
Футбол. Еврокубки
23.11
Виктория Пл2
Стяуа0
Футбол. Еврокубки
23.11
БАТЭ0
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
23.11
Кельн1
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
23.11
Коньяспор1
Марсель1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зальцбург3
Витория Гимарайнш0
Футбол. Еврокубки
23.11
Эстерсунд2
Заря Лг0
Футбол. Еврокубки
23.11
Атлетик3
Герта2
Футбол. Еврокубки
23.11
Ницца3
Зюлте-Варегем1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лацио1
Витесс1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зенит2
Вардар1
Футбол. Еврокубки
23.11
Русенборг0
Реал Сосьедад1
Футбол. Еврокубки
23.11
Астана2
Вильярреал3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-2
Спартак-2
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти
«Амкар» и «Динамо» откроют 18-й тур чемпионата России
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
01:27 (мск), источник: ТАСС

Геркус: Проведение игры «Локомотива» в Хабаровске находится за гранью здравого смысла

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Проведение матча 18-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском» в Хабаровске находится немного за гранью здравого смысла. Таким мнением с журналистами поделился президент «Локомотива» Илья Геркус.

Источник: ИТАР-ТАСС

27 ноября «Локомотив» должен полететь в Хабаровск на игру со «СКА-Хабаровском», где на начало игры ожидается около -15 градусов. Ранее в 16-градусный мороз там уже сыграл московский ЦСКА, у которого переломы получили защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов.

«Как можно спокойно относиться к тому, что футболисты будут играть в условиях, близким к экстремальным? Риск получить травму возрастает, но мы понимаем, что полетим Хабаровск и будем играть. Понимаете, в регламенте нет никакой четкой нормы, но есть здравый смысл, и мы считаем, что это уже немножко за его гранью», — сказал Геркус.

Глава «Локомотива» отметил, что при составлении нынешнего календаря клуб голосовал против этой версии. «При обсуждении календаря на следующий сезон обратим на это внимание, чтобы такого больше не повторялось. При составлении нынешнего календаря мы указывали на этот момент, как и еще другой клуб. “Локомотив” не голосовал за эту версию календаря», — отметил он.

После 17 туров «Локомотив» идет на первом месте с 26 очками. «СКА-Хабаровск» занимает последнюю строчку, имея в своем активе 12 очков.

СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 ЦСКА победил, Акинфеев отстоял "на ноль", но шансы на выход не выросли
Тренер ЦСКА прокомментировал антирекорд Акинфеева
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти
«Амкар» и «Динамо» откроют 18-й тур чемпионата России
«Локомотив» победил «Копенгаген» в домашнем матче Лиги Европы
Кубок мира стартует с участием сильнейших российских лыжников
«Милан» разгромил «Аустрию» и досрочно вышел в плей-офф ЛЕ
«Кельн» при судействе Безбородова обыграл «Арсенал» в матче ЛЕ
В США стартует заключительный этап серии «Гран-при»
Спорт-Экспресс
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь