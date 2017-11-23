Тарасенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а в середине второго периода подрался с Беннингом, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу».
Тренер молодежной команды «Анжи» дисквалифицирован на три матча
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Старший тренер молодежной команды футбольного клуба «Анжи» Гамаль Бабаев дисквалифицирован на три матча первенства России за оскорбительное поведение в адрес арбитров в матче с «Локомотивом». Об этом журналистам сообщил глава Контрольно- дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.