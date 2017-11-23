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17:06 (мск), источник: ТАСС

Тренер молодежной команды «Анжи» дисквалифицирован на три матча

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Старший тренер молодежной команды футбольного клуба «Анжи» Гамаль Бабаев дисквалифицирован на три матча первенства России за оскорбительное поведение в адрес арбитров в матче с «Локомотивом». Об этом журналистам сообщил глава Контрольно- дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В матче молодежного первенства России в субботу «Анжи» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2.

«Старший тренер молодежной команды “Анжи” оскорбительно повел себя в адрес судей. За это Бабаев дисквалифицирован на три матча», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоялось в четверг в Доме футбола в Москве.

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