Бесчастных: Увольнение из «Тосно»? Электриком точно не пойду работать
Бывший тренер «Тосно» Владимир Бесчастных в интервью «Советскому спорту» объяснил причину своей отставки.
Бывший тренер «Тосно» Владимир Бесчастных в интервью «Советскому спорту» объяснил причину своей отставки.
РАБОТАЯ ТРЕНЕРОМ, ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ТЕБЯ МОГУТ УВОЛИТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
— Насколько соответствует действительности новость о том, что вы покинули «Тосно»?
— Да. Это так.
— В чем причина увольнения?
— Причина в том, что последние два матча «Краснодару» и «Зениту» мы проиграли.
— Почему вас сделали главным виновником?
— Вопрос не мне. Спросите у руководства, мне об этом ничего неизвестно.
— Странная ситуация: за поражения винят не главного тренера, а его помощников…
— У меня прекрасные отношения с главным тренером, и я хочу его поблагодарить за предоставленную возможность поработать. Так вот случилось, ничего с этим не поделаешь.
— Вы сами ожидали подобного?
— Я много лет работаю тренером. Уж поверьте: ты сидишь на пороховой бочке. Это не первое мое увольнение. Когда ты работаешь тренером, ты должен понимать, что с тобой могут распрощаться в любой момент.
— Есть чувство недосказанности в работе с «Тосно», могли еще
— У меня не было желания покидать клуб, я планировал работать дальше. Но получилось теперь так, что я не работаю. С руководством я попрощался нормально, именно с теми, кто меня брал на эту работу. Могу сказать, что работая полтора года в «Тосно», я получал огромное удовольствие. У меня остались теплые отношения с футболистами, которые были в команде и которые есть сейчас.
С ПАРФЕНОВЫМ ОСТАЛИСЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ
— Тренерский штаб формирует главный тренер, соответственно перестановки в нем исходят тоже от него. Ваш уход был с его подачи?
— Я думаю, что нет. В каждом клубе есть свои порядки. В «Тосно» они такие. Есть хозяева клуба. Они считают, что будут таким образом вести политику своей команды.
Парфенов был огорчен моим уходом, мы тепло с ним попрощались, пожелали удачи друг другу.
Что касается команды, то большинство игроков тоже расстроились
— В чем причина последних неудачных матчей команды?
— Мы играли на выезде с «Зенитом».
А с «Краснодаром» другая ситуация, у нас голевых моментов было не меньше, чем у них. Просто они свои смогли реализовать, а мы — нет. Такое в футболе не редкость.
— То есть вы проиграли командам, которые сильнее вас классом и где победы «Тосно» мало кто ожидал. И тем не менее увольняют вас за эти два поражения. Где логика?
— Опять же не ко мне вопрос. Мне причину не объясняли.
— Какие у вас дальнейшие планы?
— Электриком я точно работать не пойду. Займусь тем, что связано с футболом в любом качестве: будь то тренер или
Я с шести лет в футболе, поэтому я хочу заниматься именно футбольной деятельностью.