Бесчастных: Увольнение из «Тосно»? Электриком точно не пойду работать

Источник: РИА "Новости"

РАБОТАЯ ТРЕНЕРОМ, ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ТЕБЯ МОГУТ УВОЛИТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

— Насколько соответствует действительности новость о том, что вы покинули «Тосно»?

— Да. Это так.

— В чем причина увольнения?

— Причина в том, что последние два матча «Краснодару» и «Зениту» мы проиграли.

— Почему вас сделали главным виновником?

— Вопрос не мне. Спросите у руководства, мне об этом ничего неизвестно.

— Странная ситуация: за поражения винят не главного тренера, а его помощников…

— У меня прекрасные отношения с главным тренером, и я хочу его поблагодарить за предоставленную возможность поработать. Так вот случилось, ничего с этим не поделаешь.

— Вы сами ожидали подобного?

— Я много лет работаю тренером. Уж поверьте: ты сидишь на пороховой бочке. Это не первое мое увольнение. Когда ты работаешь тренером, ты должен понимать, что с тобой могут распрощаться в любой момент.

— Есть чувство недосказанности в работе с «Тосно», могли еще что-то привнести в эту команду?

— У меня не было желания покидать клуб, я планировал работать дальше. Но получилось теперь так, что я не работаю. С руководством я попрощался нормально, именно с теми, кто меня брал на эту работу. Могу сказать, что работая полтора года в «Тосно», я получал огромное удовольствие. У меня остались теплые отношения с футболистами, которые были в команде и которые есть сейчас.

С ПАРФЕНОВЫМ ОСТАЛИСЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ

— Тренерский штаб формирует главный тренер, соответственно перестановки в нем исходят тоже от него. Ваш уход был с его подачи?

— Я думаю, что нет. В каждом клубе есть свои порядки. В «Тосно» они такие. Есть хозяева клуба. Они считают, что будут таким образом вести политику своей команды.

Парфенов был огорчен моим уходом, мы тепло с ним попрощались, пожелали удачи друг другу.

Что касается команды, то большинство игроков тоже расстроились из-за моего ухода. У меня с футболистами был хороший контакт, я думаю он таким и останется. Вообще хочу сказать, что буду переживать за «Тосно». Мы многое прошли, и в этой команде действительно настоящие бойцы.

— В чем причина последних неудачных матчей команды?

— Мы играли на выезде с «Зенитом». Все-таки класс соперника намного сильнее, они вообще ведущий коллектив в нашей стране. Мы пропустили два гола. Соответственно, побежали отыгрываться, оголяли зоны и поплатились за это.

А с «Краснодаром» другая ситуация, у нас голевых моментов было не меньше, чем у них. Просто они свои смогли реализовать, а мы — нет. Такое в футболе не редкость.

— То есть вы проиграли командам, которые сильнее вас классом и где победы «Тосно» мало кто ожидал. И тем не менее увольняют вас за эти два поражения. Где логика?

— Опять же не ко мне вопрос. Мне причину не объясняли.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Электриком я точно работать не пойду. Займусь тем, что связано с футболом в любом качестве: будь то тренер или какая-то другая работа в этой сфере.