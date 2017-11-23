«СКА-Хабаровск» усилят минимум пять новичков
Об этом заявил председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев.
Об этом заявил председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев.
Во время зимней паузы в чемпионате России по футболу среди команд
«Наивные мечты, что команда ФНЛ выйдет в
Деньги на приобретение новых игроков у «армейцев» есть. Если в начале сезона бюджет клуба отставал в два раза от команд
«Финансовых проблем в клубе сейчас нет. Это очень важно. Вначале мы были в очень невыгодном положении, когда нужно было считать деньги практически на всё. Сейчас подтянулись за счёт спонсоров. Нашлись неравнодушные люди, которые помогают Хабаровскому краю», — отметил Аркадий Мыкртычев.
«Армейцам» осталось провести всего три матча. После этого у команд РФПЛ наступит зимняя пауза в чемпионате. После неё первым соперником «СКА-Хабаровска» в