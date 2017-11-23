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04:14 (мск), источник: Восток Медиа

«СКА-Хабаровск» усилят минимум пять новичков

Об этом заявил председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев.

Во время зимней паузы в чемпионате России по футболу среди команд Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» изменит состав. Команду из дальневосточной столицы усилят минимум пять игроков. Об этом в эфире телеканала «Наш футбол» заявил председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев.

«Наивные мечты, что команда ФНЛ выйдет в Премьер-лигу и будет играть на равных с командами этой лиги, оказались, наверное, несбыточными. Поэтому минимум пять человек усилят команду. Игроки, которые сегодня не тянут по мастерству, хоть и стараются и делают всё возможное на поле, покинут состав “СКА-Хабаровска”. Нет смысла держать футболистов, которые по классу значительно ниже», — рассказал Аркадий Мыкртычев.

Деньги на приобретение новых игроков у «армейцев» есть. Если в начале сезона бюджет клуба отставал в два раза от команд Премьер-лиги со скромными финансовыми возможностями, то сейчас, по заявлению председателя попечительского совета «СКА-Хабаровска», ситуация изменилась.

«Финансовых проблем в клубе сейчас нет. Это очень важно. Вначале мы были в очень невыгодном положении, когда нужно было считать деньги практически на всё. Сейчас подтянулись за счёт спонсоров. Нашлись неравнодушные люди, которые помогают Хабаровскому краю», — отметил Аркадий Мыкртычев.

«Армейцам» осталось провести всего три матча. После этого у команд РФПЛ наступит зимняя пауза в чемпионате. После неё первым соперником «СКА-Хабаровска» в Премьер-лиге станет клуб «Тосно». Встреча с ним пройдёт 4 марта в дальневосточной столице. Сейчас команда Алексея Поддубского занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В активе хабаровчан всего 12 очков.

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