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03:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

«СКА-Хабаровск» сыграет с лидером чемпионата — Алексей Поддубский о матче с «Локомотивом»

Главный тренер «армейцев» рассказал о грядущей встрече с москвичами 27 ноября.

Хабаровск, 23 ноября, AmurMedia.

«СКА-Хабаровск» в рамках 18-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу сыграет с именитым соперником — московским клубом «Локомотив». Встреча «армейцев» и «железнодорожников» состоится уже в следующий понедельник, 27 ноября. При подготовке к матчу игроки настраиваются на победу, но одновременно собираются готовятся сыграть в обороне, рассказал корр. ИА AmurMedia главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский.

«Локомотив» — один из старейших футбольных клубов России. Первый состав спортсменов выступал еще под именем «Казанка» с 1922 года, в соответствии с Московско-Казанской железной дорогой, при управлении которой образовалась команда. На сегодняшний день у «Локомотива» множество титулов и трофеев. Клуб является двукратным чемпионом России, дважды завоевал Кубок СССР, семь раз — Кубок России. Кроме того, «железнодорожники» дважды становились обладателями Суперкубка России. На сегодняшний день «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги — в копилке клуба 36 очков после 17 игр. «СКА-Хабаровск» готовится завоевывать победу в матче с именитым соперником. По мнению главного тренера клуба Алексея Поддубского, одним из ключевых моментов для «армейцев» в предстоящей встрече станет дисциплина и строгая игра.

«Локомотив» — команда, которая сейчас лидирует в чемпионате. Мы будем играть с лидером. Команда соперника — это высококвалифицированные игроки, они проводят отличные атаки, уверенно действуют в единоборствах. «СКА-Хабаровску» в матче с «Локомотивом» нужно будет играть в строгой обороне, очень дисциплинированно. Я уже говорил, что в матче с ЦСКА мы показали очень красивый футбол — но результат был не в нашу пользу. Поэтому с «Локомотивом» будем атаковать точечно, но, может быть, не так красиво. И сосредоточимся на обороне. Сейчас «СКА-Хабаровску» важно каждое заработанное очко. Но лучше пусть будет сухая ничья или 1:0, чем яркий матч и поражение, — поделился Алексей Поддубский.

Встреча «красно-синих» с лидером РФПЛ пройдет уже в следующий понедельник, 27 ноября. Зимний футбол — испытание на морозоустойчивость как для игроков, так и для болельщиков. Наставник «армейцев» отметил, что поддержка трибун в домашних матчах особенно важна для хабаровской команды.

«СКА-Хабаровск» впервые за свою многолетнюю историю играет в РФПЛ, поэтому каждый матч для нас и для болельщиков — праздник. Конечно, очень хочется играть при полных трибунах. Футболистам даже легче играть, когда трибуны заполнены зрителями; когда болельщики гонят игроков вперед, мотивируют, заряжают энергией. Это для нас очень ценно. Советую болельщикам одеваться теплее и активно нас поддерживать, — прокомментировал главный тренер футболистов хабаровского СКА.

Матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» 27 ноября пройдет на стадионе имени Ленина — домашнем поле «армейцев». Игра начнется в 19:00. Приобрести билеты можно на официальном сайте футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

 Купить билеты на матч "СКА-Хабаровск" — "Локомотив" теперь можно с помощью смартфона
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