Неманья Пейчинович: Сербы на чемпионате мира будут болеть за две страны

Источник: ИТАР-ТАСС

В новом сезоне «Локомотив» уверенно выполняет задачу, стоящую перед клубом во внутреннем первенстве — финишировать в еврокубковой зоне. «Железнодорожники» возглавляют турнирную таблицу Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с отрывом в три очка от ближайшего преследователя. Однако красно-зеленым предстоит пробиться еще и в весеннюю часть Лиги Европы. В этом турнире дела у подопечных Юрия Семина идут не так хорошо: сейчас они занимают третье место в своей группе с пятью очками, пропустив вперед приднестровский «Шериф» и датский «Копенгаген», в активе которых по шесть очков. В предпоследнем туре группового этапа москвичей ждет домашний матч с командой из Дании, и в этой игре решится судьба «Локо» на европейской арене.

О важности предстоящей игры с «Копенгагеном», особенностях чемпионской гонки в РФПЛ и причинах своего отсутствия в составе национальной команды в интервью «Известиям» рассказал один из лидеров «железнодорожников» — сербский защитник Неманья Пейчинович.

— Перед началом сезона вы могли поверить, что «Локомотив» будет возглавлять турнирную таблицу чемпионата России?

— Мы, наверное, не ожидали, что нынешний сезон будет складываться так удачно. Главной целью для нас было и остается финишировать в еврокубковой зоне. Конечно, этот сезон серьезно отличается от предыдущего. Сейчас у нас все идет хорошо — мы забрались на самый верх турнирной таблицы. Постараемся сделать все, чтобы оставаться на этой позиции.

— Еще недавно футболисты «Локо» довольно скромно высказывались о чемпионских амбициях клуба. Сейчас, когда прошел внушительный отрезок сезона, можно сказать, что ваша команда — один из главных претендентов на золото?

— Я бы пока не стал так говорить. Нужно дождаться окончания календарного года, и если мы сохраним лидерство, можно будет серьезно рассуждать на эту тему. Сейчас мы имеем определенную фору перед преследователями и главное — сохранить и попытаться увеличить этот отрыв. Поэтому давайте подождем хотя бы до декабря.

— Ваш главный преследователь — «Зенит» — уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Вам предстоят две решающие встречи в этом турнире. Еврокубки не отвлекут от внутреннего первенства?

— Скорее всего, мы будем более сконцентрированы на домашнем чемпионате. С другой стороны, я думаю, что матчи в Лиге Европе могут помочь нам и придать уверенности. Плотный график держит в тонусе и даже чем-то помогает, не дает расслабиться. Так что, думаю, никаких проблем не будет.

— Ближайший матч с «Копенгагеном» станет для «Локомотива» решающим?

— Для нас важен каждый матч, необходимо выиграть в двух оставшихся турах Лиги Европы. Домашняя игра с «Копенгагеном» — первый шаг к нашей цели выйти из группы. Очень важно пробиться в весеннюю стадию турнира.

— Судя по победе над «Анжи» (1:0), очередной перерыв на игры национальных команд не повредил «Локомотиву». Это так?

— Раньше нам это не шло на руку — сразу после подобных пауз мы играли вничью или проигрывали. Но потом быстро возвращались в игровой тонус и в итоге удачно завершали игровой отрезок до следующего перерыва. Надеюсь, что и после 10 декабря наши результаты останутся отличными.

— «Локомотив» способен сохранить свою игру после зимнего перерыва?

— Да, пауза будет огромная. Но это разумно, ведь в России очень холодно уже осенью. Последняя игра первой части сезона — с «Тосно» — запланирована на 10 декабря. В это время в Санкт-Петербурге, наверное, будет 15 градусов мороза. И если действительно будет так холодно, лучше перенести эту игру на следующий год. Перерыв получается очень длинным, и отчасти он может помешать нам, если мы пройдем в плей-офф Лиги Европы. Но так было всегда, с этим ничего не сделаешь. Все команды премьер-лиги находятся в одинаковых условиях, так что ничего страшного.

— Возвращение защитника Ведрана Чорлуки станет серьезным усилением команды на весеннюю часть сезона?

— Чарли очень важен для «Локомотива», он — один из лучших защитников чемпионата. Мы очень ждем его, он придает команде больше сил и уверенности. С его приходом мы станем еще мощнее.

— А не боитесь после его возвращения потерять место в основе?

— Нет, я вообще об этом не думаю.

— Сербская сборная прошла отбор на чемпионат мира-2018 в России. При этом в последнее время вы не вызывались в национальную команду, хотя стабильно играли за «Локо». У вас есть этому объяснение?

— К сожалению, это так. Это не новая история, такое происходит уже не первый год. Мне сложно дать этому какое-то объяснение.

— А с чем это связано?

— Просто они так решают. Видимо, сборной больше нужны другие футболисты, а не я.

— Сразу после выхода на чемпионат мира из сборной Сербии уволили главного тренера Славолюба Муслина. Вас это решение не удивило?

— Сюрпризом для меня это не стало. Конечно, решение не очень логичное. Лично мне не совсем понятно, зачем увольнять тренера, который впервые за долгое время вывел команду на крупный турнир.

— Как думаете, у вас есть шанс вернуться в сборную к мундиалю?

— Я, надеюсь, что все наладится. Мне бы очень хотелось попасть на чемпионат мира в Россию. Было бы здорово сыграть на таком турнире — еще и в стране, в которой я провел значительную часть своей карьеры. Если бы я попал в сборную, то был бы очень счастлив и приложил бы максимум усилий, чтобы помочь команде.

— Сербия — очень близкая для России страна. Как здесь встретят ваших соотечественников?