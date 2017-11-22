Уткин: Вернблум — отвратительный опорный полузащитник, он мешает ЦСКА играть

«Вернблум там играет, забивает, когда нужно. Мне кажется, отсутствие шведа в опорной зоне только помогает ЦСКА. Понтус — отвратительный опорный полузащитник, и он мешает играть в футбол, причём, как правило, мешает ЦСКА, а соперникам — в редких случаях. Эти его передачи… Мне кажется, без Вернблума средняя линия ЦСКА, особенно после появления Головина, гораздо интереснее. Когда «армейцы» играли на выезде с «Базелем», выход Дзагоева решил сразу две проблемы: помимо самого присутствия Алана на поле, ещё и Вернблум ушёл из средней линии. Вообще это очень помогает.