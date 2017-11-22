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18:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бесчастных убрали из «Тосно». За что?

Сегодня стало известно, что тренеры «Тосно» Владимир Бесчастных и Владимир Щербак отстранены от работы и в ближайшее время с ними будут расторгнуты контракты. В то же время главный тренер команды Дмитрий Парфенов остался на своем посту.

Источник: Спорт-Экспресс

«ТОСНО»: «ПРИЧИНА УХОДА БЕСЧАСТНЫХ? ДВА ПОРАЖЕНИЯ ПОДРЯД»

— Почему Бесчастный покидает «Тосно»? У команды два поражения подряд, в которых пропущено восемь мячей, — сказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в телефонном разговоре с корреспондентом «СЭ». — Пока приняли такое решение.

— А что насчет Парфенова?

— Он остается руководить командой. По нему будем принимать решение по окончании сезона.

Владимир БЕСЧАСТНЫХ: «МНЕ НЕ СТЫДНО ЗА СВОЮ РАБОТУ!»

Чуть позже корреспондент «СЭ» дозвонился до самого Владимира Бесчастных, который сказал, что не понимает, почему уходит из команды. В то же время 43-летний специалист подчеркнул, что у него не может быть никаких обид на Дмитрия Парфенова.

— Почему вы покидаете «Тосно»?

— Ну, руководство приняло такое решение. Приняло и приняло.

— Справедливое решение?

— А вы же говорили с руководством?

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— Да. Нам сказали, что с вами расстаются после двух поражений подряд — от «Зенита» (0:5) и «Краснодара» (1:3)…

— Ясно. Ну, вот видите, они вам сказали.

— Но ведь соперники у вас были более чем серьезные.

— Ну, вот вы у них бы и спросили, почему так.

— Решение руководства стало для вас шоком?

— Да я бы не сказал. Не первый раз работаю тренером. На такой должности ты должен был быть готов к такому повороту событий.

— С Дмитрием Парфеновым уже общались на тему вашего ухода?

— Дмитрий Владимирович — мой друг. Спасибо ему за совместную работу. Как сложилось, так и сложилось. Это не его решение.

— Он остается на своем посту. Вы его понимаете?

— У меня к нему никаких претензий быть не может. Ни в коем случае! Я взрослый человек. Обижаться на что-то или на кого-то это не про меня. Тем более, Дмитрий мне помог, взял в команду. Мы прошли с ним довольно насыщенный путь. Спасибо ему огромное! И, конечно, огромная благодарность ребятам, игрокам. Я получил удовольствие, желаю удачи.

— А есть ответ на вопрос, что у вас не получилось в работе?

-Почему я покидаю команду, я не знаю. Не хочу говорить. Неприятный разговор… Да какая теперь разница, по какой причине?

— Но ведь это, получается, оценка вашей работы…

— Считаю, у меня все получилось.

— Вы же отвечали за нападение?

— Не только за атаку. Я был помощником главного тренера. Считаю, та работа, которую мы проделали, она получилась, удалась. Мне не стыдно за свою работу, я не вижу в ней проблем.

— Может быть, были какие-то нефутбольные причины вашего ухода? Что-то не то сказали?

— Нет, нет. Мне не надо ничего подсказывать. Я сам в футболе все прекрасно знаю.

На данный момент «Тосно» с 17 очками занимает 13-е место в премьер-лиге. В последних двух турах команда из Ленинградской области проиграла «Краснодару» (1:3) и «Зениту» (0:5).

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