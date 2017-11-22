Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
МВД Украины: глава ЛНР бежал из Луганска в Россию
Путин пошутил в ответ на слова президента Чехии о санкциях
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:45
Андерлехт
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Рома
Футбол. Еврокубки
22:45
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Олимпиакос П
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия4
Тюмень2
Все события
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»
10 игроков РФПЛ, которые больше всего подорожали с начала сезона
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
18:01 (мск), источник: ТАСС

Семин: Организаторы чемпионата России должны создать нормальные условия для футболистов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Организаторы чемпионата России по футболу должны создать нормальные условия для всех играющих команд, а не пускать их в экстремальные условия. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Источник: РИА "Новости"

27 ноября «Локомотив» должен полететь в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против местного «СКА- Хабаровска». На начало игры ожидается около -15 градусов. Ранее в 16-градусный мороз там уже сыграл московский ЦСКА, у которого переломы получили защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов.

«Что касается игры в Хабаровске, те организации, которые проводят чемпионат России, должны создать соответствующие условия для футболистов — поля, стадионы, чтобы игроки показали все свои положительные качества, а не играли в экстремальных ситуациях. Тогда наш футбол будет развиваться. Вообще на эту тему бессмысленно говорить, ведь чемпионат должен проводиться в нормальных условиях абсолютно для всех», — сказал Семин.

Организацией чемпионата России по футболу занимается Российская футбольная премьер-лига.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Федун прокомментировал обидную ничью "Спартака"
Каррера объяснил, почему "Спартак" не смог победить "Марибор"
Россию лишили еще одного золота Сочи
«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Есть ли тренеру замена
УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»
10 игроков РФПЛ, которые больше всего подорожали с начала сезона
«Амур» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
УЕФА подозревает игрока «Реала» в намеренном получении карточки
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Монако не справляется с количеством миллионеров
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь