Семин: Организаторы чемпионата России должны создать нормальные условия для футболистов

27 ноября «Локомотив» должен полететь в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против местного «СКА- Хабаровска». На начало игры ожидается около -15 градусов. Ранее в 16-градусный мороз там уже сыграл московский ЦСКА, у которого переломы получили защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов.

«Что касается игры в Хабаровске, те организации, которые проводят чемпионат России, должны создать соответствующие условия для футболистов — поля, стадионы, чтобы игроки показали все свои положительные качества, а не играли в экстремальных ситуациях. Тогда наш футбол будет развиваться. Вообще на эту тему бессмысленно говорить, ведь чемпионат должен проводиться в нормальных условиях абсолютно для всех», — сказал Семин.