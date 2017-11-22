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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

10 игроков РФПЛ, которые больше всего подорожали с начала сезона

«Зенит» не платил нам за эту статью.

Кирилл Хаит

Кто хорошо проводит чемпионат? Самый надёжный (и долгий) способ узнать это — смотреть все матчи. Большинство людей ограничивается только матчами определённых команд, а кто-то — вообще турнирной таблицей. Но есть ещё один способ: проверить, у кого изменилась рыночная стоимость. Список игроков, которые подорожали с начала сезона по оценкам Transfermarkt прояснит не всё, но многое.

Как устроен список

Принцип очень прост. Кто прибавил в стоимости больше всего — на первом месте. Сравниваются номинальные изменения, а не прогресс относительно самого себя. Игрок, который летом оценивался в 100 тыс. евро, а стал стоить 200 тыс., совершал впечатляющий рывок, но в этот список всё равно не попадёт. Поэтому здесь нет, например, Антона Миранчука. Transfermarkt летом оценивал его в 250 тыс. евро, а сейчас в 500 тыс. Миранчук в полном порядке, но впереди оказались другие — те, кто прибавил в стоимости больше, пусть даже они не увеличили свою цену в два раза за полгода.

Чтобы не нарушать ещё один принцип (стали дороже именно с момента старта сезона), в список не включены игроки, оценка которых не была произведена на Transfermarkt осенью (Смолов, Ригони, Беленов, Васин) или летом (Дриусси, Роша).

10. Виктор Классон, «Краснодар»

1 июня — 3 млн евро. Сейчас — 4 млн евро

Швед не пропустил ни одного матча в чемпионате России, 15 из них начал в старте. В интервью он защищает Игоря Шалимова («Критика тренера не может на меня влиять, я не читают российскую прессу»). На поле — финтит, бьёт издали и отдаёт голевые Смолову. Правда, всё это происходит нерегулярно. Transfermarkt оценивает перемены положительно: плюс миллион.

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9. Алексей Миранчук, «Локомотив»

1 июня — 6,5 млн евро. Сейчас — 7,5 млн евро

Не ожидали? Да, по версии главного трансферного сайта мира Алексей сейчас дороже брата в семь раз. Причин может быть несколько. Во-первых, более ранний старт во взрослом футболе. Во-вторых, лучшая статистика. Хотя, она не так уж отличается: семь голов и передач у Алексея, шесть — у Антона. Но есть ещё одна причина: новый контракт. Как известно, Transfermarkt учитывает сумму контракта в оценке рыночной стоимости игрока. В любом случае, никто не найдёт такой разницы в их игре, и это главное для «Локомотива».

8. Вандерсон Масиэл, «Краснодар»

1 июня 2,75 млн евро. Сейчас — 4 млн евро

Молодой бразилец ещё привыкает к амплуа, которое в тактических блогах назвали были инвертированным вингером. Он правша и играет на левом фланге атаки, но не у самой бровки, а на полуфланге, откуда часто смещается в центр и бьёт по воротам. Получается не всегда. Да и место в составе Вандерсону не гарантировано: семь выходов в стартовом составе в чемпионате, три гола. Но потенциал очевиден, поэтому нестабильность легко объяснить именно адаптацией, а не чем-то ещё.

7. Витиньо, ЦСКА

1 июня — 5 млн евро. Сейчас — 6,5 млн евро

В атаке ЦСКА сейчас главная звезда — Вернблум. Если отбросить эту неожиданность, кажется, что больше всех голов в чемпионате забил Витиньо, а по числу голевых передач он уступает только Дзагоеву. Правда, Витиньо продолжает регулярно передерживать мяч, тормозя атаки ЦСКА, но такие мелочи Transfermarkt не учитывает.

6. Андрей Лунёв, «Зенит»

1 июня — 3,5 млн евро. Сейчас — 5 млн евро

Основной вратарь «Зенита». Переход из «Уфы» в топ-клуб и смена тренера не сказались на надёжности Лунёва. 15 матчей с начала сезона, пропущено девять голов. На Transfermarkt стоимость Андрея растёт уже полтора года. Совсем недавно, весной 2016 года (как раз когда Роман Нойштедтер получал российское гражданство) Лунёв оценивался в 50 тыс. евро. Сейчас уже 5 млн.

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5. Далер Кузяев, «Зенит»

1 июня — 2,5 млн евро. Сейчас — 4 млн евро

Когда Кузяев переезжал из Грозного в Санкт-Петербург, его трансфер вызывал недоумение. Но это было очень давно. Универсальный полузащитник сходу стал основным в «Зените», поиграл на разных позициях в центре и на фланге и дебютировал в сборной России. Где тоже выглядит на своём месте. Сильный трансфер.

4. Матиас Краневиттер, «Зенит»

1 июня — 6 млн евро. Сейчас — 8 млн евро

Возможно, самый известный из аргентинцев «Зенита» на момент подписания, Матиас поиграл в «Атлетико» и «Севилье», правда, не закрепился в основе ни одного из клубов. И по версии Transfermarkt потерял в цене. Сейчас Краневиттеру 24 года, и он уже достаточно опытен, чтобы стабильно держать уровень. В «Зените» он мало помогает в атаке, но с задачами: подчищать центр поля и пасовать ближнему — справляется. И дорожает.

3. Александр Кокорин, «Зенит»

1 июня — 5 млн евро. Сейчас — 7,5 млн евро

По версии Transfermarkt с лета 2014 года Кокорин три года непрерывно терял стоимость. С пиковой (18 млн) она опустилась до пяти. Но приезд в Россию Роберто Манчини и возвращение на привычную позицию всё изменили. Несмотря на недавнюю четырёхматчевую безголевую серию Кокорин лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ, в Лиге Европы у него пять голов в четырёх матчах. Всё хорошо. И стоимость идёт вверх.

2. Александр Головин, ЦСКА

1 июня — 5 млн евро. Сейчас — 8 млн евро

Головину всего 21 год, но есть искушение назвать его опытным игроком. Он играл на чемпионате Европы, видел большие клубы в Лиге чемпионов. Это ключевой футболист в ЦСКА, хотя всё, кроме болельщиков «армейцев» хотели бы, чтобы он поскорее сменил команду и чемпионат на более сильные. Transfermarkt не понизил его стоимость после Евро, и уже полтора года она постоянно растёт.

1. Леандро Паредес, «Зенит»

1 июня — 13 млн евро. Сейчас — 18 млн евро

Это не список полузащитников «Зенита», если что. Просто совпало. Аргентинец в прошлом сезоне был игроком ротации в «Роме», набрал 15 выходов в старте и забил пару голов. С тех пор Леандро успел дебютировать в основной Аргентины и стал ключевым игроком в построениях Роберто Манчини. Это существенно повысило его рыночную стоимость, но давайте отметим и сам факт трансфера: сумма, за которую игрок перешёл в новый клуб тоже учитывается аналитиками Transfermarkt при корректировке рыночной цены. Теперь Паредес второй по стоимости в нашем чемпионате, уступая только Квинси Промесу (20 млн). Но сейчас рыночная стоимость аргентинца растёт быстрее, так что в конце сезона стоит сравнить ещё раз.

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