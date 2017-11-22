Владимир Бесчастных: Не знаю, почему покидаю «Тосно». Но мне не стыдно за свою работу!
Тренер Владимир Бесчастных прокомментировал свой уход из «Тосно».
Тренер Владимир Бесчастных прокомментировал свой уход из «Тосно».
— Почему вы покидаете «Тосно»?
— Ну, руководство приняло такое решение. Приняло и приняло.
— Справедливое решение?
— А вы же говорили с руководством?
— Да. Нам сказали, что с вами расстаются после двух поражений подряд — от «Зенита» (0:5) и «Краснодара» (1:3)…
— Ясно. Ну, вот видите, они вам сказали.
— Но ведь соперники у вас были более чем серьезные.
— Ну, вот вы у них бы и спросили, почему так.
— Решение руководства стало для вас шоком?
— Да я бы не сказал. Не первый раз работаю тренером. На такой должности ты должен был быть готов к такому повороту событий.
— С Дмитрием Парфеновым уже общались на тему вашего ухода?
— Дмитрий Владимирович — мой друг. Спасибо ему за совместную работу. Как сложилось, так и сложилось. Это не его решение.
— Он остается на своем посту. Вы его понимаете?
— У меня к нему никаких претензий быть не может. Ни в коем случае! Я взрослый человек. Обижаться на
— А есть ответ на вопрос, что у вас не получилось в работе?
— Почему я покидаю команду, я не знаю. Не хочу говорить. Неприятный разговор… Да какая теперь разница, по какой причине?
— Но ведь это, получается, оценка вашей работы…
— Считаю, у меня все получилось.
— Вы же отвечали за нападение?
— Не только за атаку. Я был помощником главного тренера. Считаю, та работа, которую мы проделали, она получилась, удалась. Мне не стыдно за свою работу, я не вижу в ней проблем.
— Может быть, были
— Нет, нет. Мне не надо ничего подсказывать. Я сам в футболе все прекрасно знаю.