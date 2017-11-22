Владимир Бесчастных: Не знаю, почему покидаю «Тосно». Но мне не стыдно за свою работу!

Источник: Спорт-Экспресс

— Почему вы покидаете «Тосно»?

— Ну, руководство приняло такое решение. Приняло и приняло.

— Справедливое решение?

— А вы же говорили с руководством?

— Да. Нам сказали, что с вами расстаются после двух поражений подряд — от «Зенита» (0:5) и «Краснодара» (1:3)…

— Ясно. Ну, вот видите, они вам сказали.

— Но ведь соперники у вас были более чем серьезные.

— Ну, вот вы у них бы и спросили, почему так.

— Решение руководства стало для вас шоком?

— Да я бы не сказал. Не первый раз работаю тренером. На такой должности ты должен был быть готов к такому повороту событий.

— С Дмитрием Парфеновым уже общались на тему вашего ухода?

— Дмитрий Владимирович — мой друг. Спасибо ему за совместную работу. Как сложилось, так и сложилось. Это не его решение.

— Он остается на своем посту. Вы его понимаете?

— У меня к нему никаких претензий быть не может. Ни в коем случае! Я взрослый человек. Обижаться на что-то или на кого-то это не про меня. Тем более, Дмитрий мне помог, взял в команду. Мы прошли с ним довольно насыщенный путь. Спасибо ему огромное! И, конечно, огромная благодарность ребятам, игрокам. Я получил удовольствие, желаю удачи.

— А есть ответ на вопрос, что у вас не получилось в работе?

— Почему я покидаю команду, я не знаю. Не хочу говорить. Неприятный разговор… Да какая теперь разница, по какой причине?

— Но ведь это, получается, оценка вашей работы…

— Считаю, у меня все получилось.

— Вы же отвечали за нападение?

— Не только за атаку. Я был помощником главного тренера. Считаю, та работа, которую мы проделали, она получилась, удалась. Мне не стыдно за свою работу, я не вижу в ней проблем.

— Может быть, были какие-то нефутбольные причины вашего ухода? Что-то не то сказали?