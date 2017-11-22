ФК «Тосно» расстался с помощниками главного тренера Бесчастных и Щербаком
МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Помощники главного тренера «Тосно» Владимир Бесчастных и Владимир Щербак покидают клуб
МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Помощники главного тренера «Тосно» Владимир Бесчастных и Владимир Щербак покидают клуб
«Два последних поражения вынудили нас расстаться с помощниками главного тренера Бесчастных и Щербаком. Это произошло только по спортивным принципам. У нас есть, кем их заменить — [Кирилл] Гашичев и [Леонид] Шульгин. Дальше будем смотреть на результаты команды», — сказал Матюшенко.
После 17 туров чемпионата России «Тосно» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В последних двух играх турнира тосненцы проиграли на своем поле «Краснодару» со счетом 1:3, и в гостях — «Зениту» со счетом 0:5. Главным тренером «Тосно» является Дмитрий Парфенов.