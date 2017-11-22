ФК «Тосно» расстался с помощниками главного тренера Бесчастных и Щербаком

«Два последних поражения вынудили нас расстаться с помощниками главного тренера Бесчастных и Щербаком. Это произошло только по спортивным принципам. У нас есть, кем их заменить — [Кирилл] Гашичев и [Леонид] Шульгин. Дальше будем смотреть на результаты команды», — сказал Матюшенко.