Фонд болельщиков «Спартака» примет участие в крупной благотворительной ярмарке
10 декабря в Гостином дворе пройдёт VIII благотворительная ярмарка «Душевный Bazar».
10 декабря в Гостином дворе пройдёт VIII благотворительная ярмарка «Душевный Bazar».
Гостей события ждёт настоящая ярмарка идей: презентации социальных проектов и программ, волонтёрских активностей и возможностей. 50 некоммерческих организаций и социальных предпринимателей оформят
Фонд болельщиков «Спартака» «Красно-белое сердце» специализируется на спортивных и развивающих программах: самые крупные благотворительные проекты фонда — это семейный спортивный фестиваль «Красно-белое сердце» и мемориальный турнир по
Во время ярмарки фонд презентует проект в помощь
На презентационном стенде фонда в 11:00 стартует тренировка по балансборду — доске для тренировки координации. А с 13:00 до 14:00 там же пройдёт