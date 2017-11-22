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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Фонд болельщиков «Спартака» примет участие в крупной благотворительной ярмарке

10 декабря в Гостином дворе пройдёт VIII благотворительная ярмарка «Душевный Bazar».

Источник: РИА "Новости"

Гостей события ждёт настоящая ярмарка идей: презентации социальных проектов и программ, волонтёрских активностей и возможностей. 50 некоммерческих организаций и социальных предпринимателей оформят мастер-классы и показательные выступления. Задача каждого участника — провести ликбез в сфере благотворительности.

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Фонд болельщиков «Спартака» «Красно-белое сердце» специализируется на спортивных и развивающих программах: самые крупные благотворительные проекты фонда — это семейный спортивный фестиваль «Красно-белое сердце» и мемориальный турнир по мини-футболу «Кубок памяти «20 октября». Основа фонда — болельщики МФСО «Спартак».

Во время ярмарки фонд презентует проект в помощь Гаврилов-Ямской школе-интернату для детей с нарушением зрения. Цель — привлечь внимание к проблеме реабилитации инвалидов по зрению и по возможности собрать средства для покупки спортивного инвентаря для игры в голбол. Голбол — паралимпийский вид спорта для слабовидящих людей. Для желающих попробовать силы в таком необычном виде спорта пройдёт мастер-класс. Его ведущие — тренер команды школы-интерната Михаил Виноградов и игрок сборной Московской области по голболу, призёр всероссийских соревнований Наталья Замчалкина. Спортивная площадка, начало — в 11:00 мск.

На презентационном стенде фонда в 11:00 стартует тренировка по балансборду — доске для тренировки координации. А с 13:00 до 14:00 там же пройдёт автограф-сессия с ветераном футбольного клуба «Спартак». Для гостей в течение всего дня проводится лотерея с ценными призами.

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