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Пилявский покинет «Зарю» и вернётся в «Рубин»
Защитник луганской «Зари» Андрей Пилявский, который был арендован у «Рубина», вернётся в российский клуб.
Защитник луганской «Зари» Андрей Пилявский, который был арендован у «Рубина», вернётся в российский клуб.
Об этом сообщил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов. Арендное соглашение действует до декабря.
«У Пилявского в декабре заканчивается арендное соглашение, и по его окончании он вернётся в «Рубин», — сказал Рафаилов в интервью Sport.ua.
В этом сезоне 28-летний украинский футболист не сыграл ни одного матча