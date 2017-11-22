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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Пилявский покинет «Зарю» и вернётся в «Рубин»

Защитник луганской «Зари» Андрей Пилявский, который был арендован у «Рубина», вернётся в российский клуб.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов. Арендное соглашение действует до декабря.

«У Пилявского в декабре заканчивается арендное соглашение, и по его окончании он вернётся в «Рубин», — сказал Рафаилов в интервью Sport.ua.

В этом сезоне 28-летний украинский футболист не сыграл ни одного матча из-за повреждения мениска. В «Заре» Пилявский играет с февраля этого года. В прошлом сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах УПЛ и отдал 1 результативный пас.

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