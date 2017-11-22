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00:43 (мск), источник: Известия

Защитник сборной Венесуэлы перейдет в «Анжи»

Махачкалинский клуб в ближайшее время объявит о первом зимнем трансфере.

До окончания первой части сезона в российском футболе осталось меньше месяца, и клубы уже задумываются об усилении своих составов. Несмотря на то что официально зимний трансферный период стартует лишь в январе 2018 года, о ряде сделок будет объявлено уже в ближайшие недели.

Так, по информации «Известий», одним из первых зимних трансферов в РФПЛ может стать переезд в Россию 25-летнего защитника Джона Чансельора из эквадорского «Дельфина». Игроком сборной Венесуэлы заинтересовались сразу два отечественных клуба.

— «Ахмат» и «Анжи» проявляли интерес к Чансельору, — рассказал «Известиям» источник из окружения футболиста. — Однако интерес со стороны грозненского клуба был достаточно поверхностным. А вот махачкалинцы были куда настойчивее. Фактически стороны уже договорились по условиям трансфера и в ближайшее время должны объявить о переходе Джона в дагестанский клуб. Игрок достанется «Анжи» бесплатно, так как его контракт с нынешним клубом истекает в конце 2017 года.

В махачкалинском клубе, как и в «Ахмате», пока воздерживаются от комментариев по данной теме.

Джон Чансельор родился в январе 1992 года в Пуэрто-Ордасе. Является воспитанником венесуэльского клуба «Минерос Гуаяна», в котором и начал профессиональную карьеру в высшей лиге в возрасте 18 лет. В сезоне-2010/11 завоевал в составе этого клуба Кубок Венесуэлы. В сезоне-2011/12 сыграл лишь семь раз. А в чемпионате сезона-2012/13 Джон играл регулярно, проведя 17 матчей и забив два мяча.

В июле 2013 года Джон Чансельор перешел в «Депортиво Лара». В основном составе этого клуба защитнику удалось провести 20 матчей в сезоне-2013/14.

В сезоне-2014/15 сыграл 32 матча, в которых забил четыре мяча, заставив обратить на себя внимание тренерского штаба сборной Венесуэлы. В мае 2015-го защитник вернулся в «Минерос Гуаяна» и подписал контракт с клубом на три года. А в начале 2017 года Джон Чансельор впервые уехал выступать за пределы своей родины и перешел в клуб из эквадорского чемпионата «Дельфин». В новой команде он дебютировал 29 января в матче с клубом «Гуаякиль Сити». С тех пор успел провести за эквадорцев еще 34 матча, в которых забил два мяча.

В составе национальной сборной Венесуэлы с 2016 года Джон Чансельор провел семь матчей. На данный момент эксперты оценивают его трансферную стоимость в €750 тыс.

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